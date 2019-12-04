DHA YURT BÜLTENİ - 23

CEREN CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI, POLİSİ DE BIÇAKLADI

Ceren'in katilini ablası görmüş (ek)

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye önünden detylar

ORDU

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TIR'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken virajda bulunan TIR ile çarpışan ve kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin Küm (28) ile 5 aylık hamile eşi ve 1 yaşındaki kızı toprağa verildi.

İlçeye bağlı Göçkün köyünden Antalya'ya doğru yola çıkan Şahin Küm yönetimindeki 07 AAD 282 plakalı otomobil, dün Taşoluk köyü mevkiinde karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı.

ANNENİN 5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Göçkün Köyü'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Küm ailesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Hayatını kaybeden Nihal Küm'ün ayrıca 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Evranur ile amcası Satılmış Küm'ün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), -

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Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürülen Leyla, toprağa verildi

ADANA'da ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E. (29) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Leyla B. (30), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Adana'daki ablasının yanına gelen, 2 çocuk annesi Leyla B., burada tanıştığı Yakup E. ile iddiaya göre sevgili oldu. Leyla B., bir süre sonra Yakup E.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık talebini olumsuz karşılayan Yakup E., Leyla B.'ye kendisini evden alıp, Hatay'daki ailesine götüreceğini söyledi. Leyla B., bunu kabul edince Yakup E. de eve geldi. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Leyla B.'yi başından vurdu. Yakup E., daha sonra aynı silahı kendisine çevirip, ateşledi.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Leyla B. ile Yakup E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Leyla B. ve Yakup E.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından gerginlik olmaması için farklı saatlerde ailelere teslim edildi. Yakup E., dün Adana'da toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aile yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirilen Leyla B.'nin cenazesi ise, Yeşil Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazı

Tabutun mezarlığa taşınması

Mezarlıktan görüntü

Kadının sağlık fotoğrafı

SÜRE: 35" BOYUT: 65 mb

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(Hatay),

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Sağlıkçılardan, işitme engellilere, işaret dili ile 'acil eğitimi'

VAN'da Sağlık Müdürlüğü personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, işitme engelli öğrencilere işaret dili ile acil sağlık hizmetlerini anlattı. Programda, annesinin kucağında sahneye çıkan Edanur Handil (13) şiirini okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Van'da, özel bir rehabilitasyon merkezinin organizasyonuyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir düğün salonunda program düzenlendi. Programda, sahneye çıkan engelliler, çalınan müzik eşliğinden birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Bir engellinin söylediği Kürtçe şarkılar, davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Annesi Emine Handil'in kucağında sahneye gelen Van Polatoğlu İlkokulu 6'ncı sınıf öğrencisi bedensel engelli Edanur Handil, 'Hayat yaşama anlamı' şiirini okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Davetlilerin de duygulandığı programda Handil, şiiri okuyunca 3 yıl önce vefat eden dedesi için ağladığını söyledi.

Edanur Handil, "Ressam olmak istiyorum. Bütün anne ve babaların engelli çocuklara sahip çıkmasını ve eşit davranmalarını istiyorum. Şiirimi okurken, 3 yıl önce vefat eden dedem aklıma geldi. Dedemi çok sevdiğim için ağladım. Bütün engelli arkadaşlarımın, Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Baba Fahrettin Handil ise, kızı Edanur'un şiirini okurken çok duygulandığını ifade ederek, "Onun ağlaması beni de çok etkiledi. Kızımı çok seviyorum. Kızım engelli, ama gerçekten hiçbir zaman engelli gibi davranmamış. Bizim hayatımız olmuş. Başta kızım olmak üzere bütün engellilerin, dünya engelliler günü kutlu olsun. Bu şiiri kendisi kaleme almış. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

UMKE VE 112 SAĞLIK EKİPLERİ, İŞARET DİLİ İLE 'ACİL EĞİTİM' VERDİ

Programa katılan Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri de stant kurup engellilere işaret dili ile 'acil sağlık eğitimi' hizmetlerini anlattı. Acil bir durum karşısında zor durumda kalan engellilerin, 112'yi nasıl arayacaklarını ve o sırada ne yapmaları gerektiğini işaret dili ile anlatan ekipler, engellilere 112 ve UKME kıyafetleri giydirip hatıra fotoğraf çektirdi.

Van UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilere işaret dili ile 'acil eğitimler' verdiklerini anlatarak, "İşaret diliyle engelli kardeşlerimize, 112 ve UMKE'yi tanıttık ve onların acil durum karşısında 112'ye nasıl ulaşacakları ile ilgili bilgiler verdik. Bizler 1- 7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Acil Sağlık Hizmetleri' etkinliklerimiz kapsamında böyle bir çalışma başlattık. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Englelliler için yapılan yaş pasta

-Yaş pastanın etrafında duran rehabilitasyon merkezi çalışanları ve engelliler

-Tekerlekli sandalyeleri ile programa gelen engelliler

-Sahnede Kürtçe şarkı söyleyen engelli genç

-Engelli vatandaşın seslendirdiği şarkıyı dinlelen engelli arkadaşları ve aileler

-Şiir okuyan Bedensel Engelli Edanur Handil(13)

-Şiir okurken gözyaşlarına hakim olamayan Handil

-Duygulanan Handil'in teyzesi Çiğdem Sönmez

-Edanur Handil ile röportaj

-Baba Fahrettin Handil ile röportaj

-Edanur için duygulanan Çiğdem Sönmez ile röportaj

-112 ve UMKE ekipleri, engellileri kıyafet giydirirken

-Kıyafetle asker selamı veren bir engelli

-Engellilere işaret dili ile 'acil eğitim' verilirken

-Aciy eğitimi veren sağlık görevlisi ile röportaj

-UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür'ün açıklaması

-Sağlıkçıların kurdukları standlar

BOYUT: 637.46 MB SÜRE: 5 DK 17 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN

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Baba ve oğlu bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı

ZONGULDAK'ta görme engelli Mustafa Kayıkçı(44), zeka geriliği bulunan oğlu Enes Kayıkçı(17) ile birlikte bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıllardır bu anı beklediğini ifade eden Mustafa Kayıkçı, "Ben bugüne kadarki törenlere katılmadım. Oğlumu bekledim ve birlikte teskere aldık" dedi.

Sabah erken saatte İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan 14 engelli birey, askerler tarafından davul ve zurnayla karşılandı. İzmir Marşıyla kışlaya giriş yapan engelli bireyler bir gün boyunca asker olmanın sevincini yaşadı. Ardından engelli vatandaşlar için sosyal tesislerde temsili askerlik yemin töreni düzenlendi. Törende üniforma giyen 14 engelli birey, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ile silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Engelli askerlere daha sonra terhis belgeleri verildi. Törende en çok ilgiyi ise görme engelli Mustafa Kayıkçı(43) ile zeka geriliği rahatsızlığı bulunan Enes Kayıkçı gördü. Baba ve oğlu birlikte yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Mutluluğunu ailesiyle paylaşan Mustafa Kayıkçı, oğluyla birlikte yemin etmek için uzun yıllar beklediğini söyledi. Çok anlamlı bir gün yaşadığını ifade eden Mustafa Kayıkçı, "Ben bunu 25 yıl önce yapabilirdim ama ben beklemek istedim. Bugüne kadarki törenlere katılmadım. Oğlumu bekledim ve birlikte teskere aldık. Biz askerliğe elverişli değiliz ama bizimde ailemiz var. Gönlümüzde zaten askerlik. Biz her ne kadar askerlik yapamıyorsak da bugün askere alsınlar kesinlikle giderim." dedi. Enes Kayıkçı da bir günde olsa askerlik yaptığı çok mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

-Törenden detay

-Baba ve oğlun yemin etmesi

-Terhis belgelerini almaları

-Mustafa Kayıkçı ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,