DHA YURT BÜLTENİ-23

ÇATIŞMA SEBEBİ, YENİ ALDIĞI OTOMOBİLİNİN ÇİZİLMESİYMİŞ

İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı (2)

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın sebebi belli oldu. A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı. Olayla ilgili olarak her iki taraftan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, mahallede alınan güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayın meydana geldiği sokakta polisin gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

Eskişehir'de suya yüzde 60 zam

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ESKİ) Genel Kurul toplantısının ikinci birleşiminde yeni yıldan itibaren suya yüzde 60 oranında zam kararı çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi doğal gaz, elektrik, akaryakıt, işçi maliyetleri gibi hizmetlere gelen artışlar nedeniyle zam yapıldığını savunurken, AK Parti İl teşkilatı eylem yaparak, su zammını protesto etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurul toplantısının 2020 yılı bütçesi ve performansının da görüşüldüğü mecliste komisyonlardan gelen 2020 su tarifelerine yüzde 60 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. ESKİ'nin yeni yıl bütçesi ise 370 milyon lira olarak belirlendi. Zam kararının ardından mecliste tartışmalar yaşanırken, Sarıcakaya Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Çam, zammın bir rekor olduğunu ifade ederek, "Bugün metreküpü 2.75 lira olan suyun fiyatı 4.85 liraya yükseltiliyor. Yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tüketiciler suyu 4.85 liraya değil, buna yüzde 8 KDV fiyat 5,63 liraya yükselecek. Bu durum insaf ölçüsüne uymuyor" dedi.

CHP'li meclis üyesi Mustafa Önder ise son 5 yılda suya yüzde 20 zam yapıldığını belirterek, "5 yılda elektriğe yüzde 77, doğal gaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı. Bizim yaşam kaynağımız suya yüzde 20 zam yapıldı" diye karşılık verdi.

BELEDİYEDEN ZAM AÇIKLAMASI

Eskişehir'de suya yapılan yüzde 60'lık zammın ardından Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden 'zam açıklaması' yaptı. Belediye, doğal gaz, elektrik, akaryakıt, işçi maliyetleri gibi hizmetlere gelen artışları grafiklerle açıklarken, "Son yıllarda doğal gaz, elektrik, akaryakıt, işçi maliyetleri gibi hizmeti etkileyen ana faktörlerde çok büyük artışlar gerçekleşmiştir. Özetlemek gerekirse son 2 yılda elektrik giderleri yüzde 87, akaryakıt giderleri yüzde 44, asgari ücret yüzde 44 oranında artmıştır. Su üretimi ve işletmede kullanılan ham madde (alüminyum sülfat, demir klorür, katyonik polimer, aktif karbon vb.) fiyatları ise son 1 yılda yüzde 116 artış göstermiştir. Tüm bu artışlara rağmen 2017-2019 arasındaki 2 yıllık süreçte su fiyatları yalnızca yüzde 5 oranında arttırılmıştır. Sonuç olarak su üretim maliyeti son 3 yılda yüzde 69 oranında artarken, su tarifelerindeki 3 yıllık artış yalnızca yüzde 11 olmuştur. Tüm bunlara rağmen ESKİ, başta kent merkezi olmak üzere özellikle kırsalda yatırımlarını aksatmamak için büyük mücadele vermiştir. Özellikle kırsalda vatandaşlarımızın büyük sıkıntı çektiği asbestli boru değişimi olmak üzere arıtma tesisleri yapımı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenilemeleri ile yıllarca ilgili kurumlarca ihmal edilen kırsal ilçelerimizde büyük yatırımlar gerçekleşmiştir. ESKİ'nin önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapacağı temel yatırımların bedeli ise 150 milyon lira olarak tahmin edilmektedir. Ekonomik krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği ülkemizde doğal gaz, elektrik, akaryakıt gibi üretimi ve hizmeti doğrudan etkileyen temel giderlerdeki büyük artışlar bu fiyat değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir" denildi.

AK PARTİ TEŞKİLATI ZAMMI PROTESTO ETTİ

AK Parti Eskişehir teşkilatı, suya gelen yüzde 60 zammı protesto etti. Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelen partililer ellerinde, 'Her şey güzel olmadı, her şey çok zamlı oldu, musluktan su değil zam akıyor, artık Eskişehir'de çok şey sudan ucuz' yazılı dövizler taşıdı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, meclisteki AK Parti grubunun zamma şiddetle karşı çıkmasına rağmen oy çokluğu ile kabul edildiğini söyledi. Zammı 'fahiş' olarak nitelendiren Çalışkan, "Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir zamdır. Bu zammın kabul edilmesi, anlayışla karşılanması mümkün değildir. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Kalabak Suyu'na, bir yıl içinde yüzde 82 oranında yapılan zamdan sonra, şebeke suyuna da yüzde 60 oranında zam yapılması, vatandaşlarımızın haklı tepkisine yol açmaktadır. Bu zam, başka alternatifi olmadığı için, şebeke suyunu kullanmaya mecbur olan hemşerilerimiz için bir zulümdür. Musluklardan akan suyun içilmediği, güvenle kullanılmayan, bulanık ve sağlıksız olan şebeke suyunu, bu kadar fahiş bir ücretten satan belediye, Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, önceki belediye başkanları döneminde yapılmış olan su şebekeleri ve ortalama 50 yıllık isale hatlarını kullanmaktadır. En temel tüketim ihtiyacı olan suya ve içtikleri Kalabak Suyu'na da bir yıl içinde bir zam yaparak, sattığı suların tahsildarlığını yapmak yerine, hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli su temin etmenin en başlıca görevleri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu zamdan bir an önce vazgeçin, vatandaşlarımızı mağdur etmeyin. Sizler bu yanlıştan dönünceye kadar mücadelemizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Erin: Teröristin ayrımı olmaz

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, teröristler arasında Türk, Kürt, Arap ayrımı olamayacağını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali yardımcıları Şahin Aslan ve İsmail Çetinkaya ile birlikte Ceylanpınar'da, valilik bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinatörleri ile Resulayn Yerel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Erin, yaptığı konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'nı, Türkiye'nin hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmaya, bölgeye barış ve huzur getirmeye, Suriyeli vatandaşları terör örgütü zulmünden kurtarmaya yönelik gerçekleştirildiğini hatırlattı. Vali Erin, TSK ve SMO'nun ortaya koyduğu cesaret ve kahramanlık sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa sürede amacına ulaştığını, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde içme suyu, enerji, sağlık, eğitim, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sağlanmaya başladığını, burada yaşayan insanların da hızla evlerine döndüğünü anlattı. Harekat sırasında TSK ve SMO'dan şehitler verildiğini kaydeden Vali Erin, "Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Toplantıda, terör ve teröristle irtibatlandırılmayan hiç kimseye en ufak bir zarar getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Erin, şöyle konuştu:

"Özellikle vurgulayarak rica ediyorum. Bizim tarihimiz bunu gerektiriyor. Ecdadımızdan aldığımız vasiyet ve miras da bunu gerektiriyor. Bizim açımızdan, insanların Türk, Kürt, Arap veya başka bir milliyete sahip olmalarının çok fazla önemi yoktur. Bizim ölçümüz, insanların devletine, milletine, bayrağına ve kutsal değerlerine olan bağlılığıdır. Bütün insanlarla olan yaklaşımımızda bunu esas almamız gerekiyor. Özellikle Suriye'de buna riayet etmemiz gerekiyor. Terörist bir Türk'ün, terörist bir Kürt'ten hiçbir farkı yoktur. Terörist bir Kürt ile terörist bir Arap arasında da hiç bir fark yoktur. Devletine, milletine, bayrağına ve kutsal değerlerine olan bağlı olan herkes eşittir. Peygamberimizin bize gösterdiği istikamette, tarihimizden, atalarımızdan, dedelerimizden aldığımız anlayışla, buraları selamet yurduna dönüştürmemiz gerekiyor.ö

Can güvenliğini teminen Türkiye'ye ve başka ülkelere kaçmak zorunda kalan insanların, Resulayn ve Telabyad'ın güven içinde yaşanacağı beldeler olduğuna inanması gerektiğini ifade eden Vali Erin, "Buraların insanların canına, malına, namusuna dokunulmayan, güvenli bir bölge olduğunu görmeleri gerekiyorö şeklinde konuştu.

Resulayn Yerel Meclis Başkanı Meri el Yusuf da Türkiye'ye Resulayn'da yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bölgenin terörden temizlenmesi dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Meri el Yusuf, "Meclis ve güvenlik güçleri olarak halkın bizden ilk istediği şey güvenliktir. Barış Pınarı Harekatı'nın hakiki barışa ulaşabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Nifrit Deresi'ne kara su bırakan iki fabrikaya ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Nifrit Deresi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle yapılan inceleme sonucunda, iki zeytinyağı fabrikasına, 'kara su' denilen atıklarını dereye bıraktıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 394 lira para cezası uygulandı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan Nifrit Deresi'nde kirlilik yüzünden balıkların oksijensiz kaldığı öne sürüldü. Haber verilmesi üzerine dereden örnek alınarak, incelenmesi amacıyla Isparta'ya laboratuvara gönderildi. Bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının 'kara su' denilen atık sularının dereye bırakılmasından kaynaklandığı ileri sürülen kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda iki zeytinyağı fabrikasının dereye kara su bıraktığı belirlendi. İki fabrikaya toplam 144 bin 394 lira idari para cezası uygulandı. Konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

Sahile vuran işaret fişeği endişelendirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise haber verdi. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Bugün, Karasu Plaj Caddesi 32 Evler mevkiinde sahile vuran silindir şeklindeki cismi gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, AFAD görevlileri kimyasal sızıntı ihtimaline karşı özel kıyafetlerini giyerek incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı. Askeri mühimmat olduğu belirlenen işaret fişeği Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için harekete geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Hatay'da 1900'lü yılların başında yapılan Latin Katolik Kilisesi'ne bağlı ve Meryem Ana'nın göğe yükselişine adanmış kutsal bir inanç merkezi özelliği taşıyan Kızlar Manastırı'nı yıkımdan kurtarmak için düğmeye bastı.

İskenderun Belediye Meclisi, 1 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Belen ilçesinin Güzelyayla Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti İskenderun Belediyesi'ne ait olan Kızlar Manastırı'nın, belediyenin borcu karşılığında Hazine'ye devredilmesine yönelik yetki aldı. Karar doğrultusunda yazışmalar devam edeken, Belen Belediyesi, keni sınırları içinde kalan manastırın 'tehlike arz ettiği' gerekçesiyle yıkılmasını istedi. Bu gelişme üzerine İskenderun Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyeleri, manastırın, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili için Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat etti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'nin girişimi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, tapusunda 53 bin TL'lik ihtiyati haciz şerhi bulunan manastırın anıt olarak tescil edilmesi için gerekli yasal süreci başlattı. Bu doğrultuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belen Belediye Başkanlığı, İskenderun Belediye Başkanlığı ve Belen Kaymakamlığı'na 'hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması' talimatı verildi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in soru önergesine cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da "Yasal süresi tamamlanınca Kızlar Manastırı'nın Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda, anıt olarak tescil edilmesi beklenmektedir" dedi.

