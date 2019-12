DHA YURT BÜLTENİ-23

CHP, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş

CHP Muğla İl Başkanlığı'nın daha önce parti üyeliğinden istifa eden sinema ve dizi oyuncusu Yiğit Dören'den (42) kesin ihraç istemiyle savunma istediği ortaya çıktı. Dören, "Böyle bir komediyle karşılaşmadım" derken, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediğini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sunmuş olsaydı zaten savunma istemezdik" dedi.

Muğlalı ünlü dizi oyuncusu Gülnihal Demir'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Yiğit Dören'den, üyesi olduğu CHP Muğla İl Başkanlığı, yerel seçimlerde tekrar aday olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün yerine bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Behçet Saatcı'yı desteklemesi nedeniyle yazılı savunma istedi. Dören'e gönderilen CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek, parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda, 'kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi.

'BÖYLE BİR KOMEDİ GÖRMEDİM'

Evli, 1 ve çocuk babası Yiğit Dören ise CHP üyeliğini, 2 Kasım 2019 tarihinde e-devlet üzerinden sonlandırdığını belirterek, "Böyle bir komedi görmedim" dedi. Dören, şöyle dedi:

"Yıllardan beri, hiçbir zaman siyasi rengini saklayan biri olmadım. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, şu anki mevcut yönetimin çalışma şeklini beğenmeğim için bağımsız belediye başkan adayı Behçet Bey'i destekledim. Sosyal medyada ve dost sohbetlerinde bunu saklamadım. CHP'den savunmam istendi. Savunmayı kabul etmiyorum. Savunma isteyeceklerine neden böyle bir tavır içine girdiğimi anlamaları gerekiyor. 2 Kasım 2019 tarihinde e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliğimi sonlandırdım. İstifa etmemden sonra İl Disiplin Kurulu tarafından bana bir savunma yazısı ulaştı. Kendilerine cevap olarak gönderdiğim açıklanmamda, 'Siz beni partiden atamazsınız. Ben zaten istifa ettim' dedim. Partiden istifa ettiğimden bihaber olup, böyle bir savunma yazısının tarafımdan istenmesi şaka gibi. Bu zamana kadar birçok dizide ve sinema filminde oynadım. Böyle bir komediyle karşılaşmadım. Parti üyesi olmam, görmüş olduğum yanlışları görmezden, duymazdan gelmem anlamına gelmiyor."

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ise, e-devlet üzerinden yapılan istifaları kendilerinin göremediklerini belirtip, "Partimize istifasını doğrudan sumuş olsaydı zaten savunma istemezdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yiğit Dören'in yolda yürürken görüntüsü

-Yiğit Dören'in ofiste çalışırken görüntü

-Yiğit Dören'in ünlü oyuncular ile çekildiği fotoğraflarda görüntü

-Yiğit Dören ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

========================

Cadde ortasında drift yaptı

Mersin'de otomobiliyle cadde ortasında drift yapan sürücü, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kushimato Sokağı'ndan süratli bir şekilde çıkan aracın sürücüsü, çok sayıda aracın geçtiği Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde drift yapmaya başladı. Sağa sola savrulan kırmızı renkli araç nedeniyle trafik akışı aksadı. Diğer araçlara çarpmaktan sonra anda kurtulan aracın sürücüsü tehlikeli şekilde yoluna devam ederek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Araç ara sokaktan çıkarken

-Araç yolda drift yaparken

-Diğer araçlar yolun ortasında dururken

-Araç kontrolü sağlayıp yola devam ederken

Haber: Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,

========================

Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı

Bolu'da, dini nikahla birlikte yaşadığı, 1 çocuğunun annesi Sevgi Ö.'nün yanına otomobiliyle yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş açan Recai B., adliyeye sevk edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulup, Recai B.'den şikayetçi olan Sevgi Ö. için koruma kararı çıkarıldı. Recai B.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Amacım korkutmaktı" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan ve dini nikahla birlikte yaşadığı Recai B.'den şiddet gördüğünü belirten Sevgi Ö., bir süre önce, çocuğuyla Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Sevgi Ö., Recai B.'nin dönmesi için çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., Sevgi Ö.'yü otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık sokakta araçla yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Sevgi Ö., saldırıdan yaralanmadan kurtulurken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, kovalamaca sonucu kısa sürede Recai B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sevgi Ö., Recai B.'den şikayetçi oldu. Kadın hakkında koruma kararı çıkarılırken, Recai B. için ise Sevgi Ö.'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildi.

'ÖLDÜRME YA DA YARALAMA AMACIM YOKTU'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recai B., güvenlik amacıyla çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Recai B.'nin, emniyetteki sorgusunda, "Dini nikahlı eşimle bir süre önce kavga ettik. Eşim Bolu'ya ailesinin yanına gelmişti. Dün de kendisiyle barışmak için yanına gittim. Onu çok seviyorum. Barışmak için konuşmak istedim. Teklifimi kabul etmedi. Beni görmek istemediğini söyledi. Ben de o an sinirle tüfekle 3 el ateş açtım. Amacım korkutmaktı. Yaşadığım üzüntü nedeniyle ne yaptığımı bilmiyordum. Kesinlikle öldürme ya da yaralama gibi bir amacım yoktu. Zaten eşim de herhangi bir yara almadı. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

====================

Eşini almaya giderken kazada öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya giden Yusuf Çelik (41), akaryakıt istasyonuna giren kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kalabalığı fark ederek kaza yerine giden Fatma Çelik, eşinin ağır yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Yusuf Çelik, kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden Ahmet Korkmaz (57) yönetimindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından geçen Yusuf Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Eşini iş yerinin önünde beklediği sırada kazanın meydana geldiği noktadaki kalabalığa doğru giden Fatma Çelik, oraya doğru yöneldi. Fatma Çelik, kocasının elektrikli bisikletini fark etti. Sağlık ekiplerinin eşini hastaneye kaldırdığını öğrenen Fatma Çelik, gözyaşına boğuldu.

Yusuf Çelik olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Ahmet Korkmaz'ın kamyonuyla akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf Çelik'e çarparak altına aldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüler Geçildi

-------------------------

Haber: Yavuz YILMAZ/ Bursa

========================

Gaziantep'te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı

Gaziantep'te, 30'uncu Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

30'uncu kez düzenlenen çok sayıda ülkeden bin civarında katılımcının yer aldığı Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokol üyeleri ile iş insanları ve davetliler katıldı. Fuarın açılışında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in üretim alanındaki çabasını hatırlatarak, ayakkabı sektöründe kentteki gelişmeleri takdir etti. Ayakkabı imalatında Türkiye ile İtalya arasında fark kalmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik. İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik. Gaziantep'te bu anlamda tanıtım, birlik, Ar-Ge var. O zaman bizlere düşen görev vatandaşlar olarak alışveriş yaparken yerli ayakkabıyı tercih etmek. Özellikle de bu konuda gençlerimize görev düşüyor" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentte yapılan fuarların dünya çapında olduğunu ifade ederek, kentte ciddi anlamda bir krizin olmadığını söyledi. Vali Gül, Gaziantep'in ayakkabısıyla da adından söz ettirmesini istediklerini belirterek, yapılan atılımlarla ülkeye daha fazla katma değer sağlayacaklarını vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de fuarların yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için buluşma noktası haline geldiğinin altını çizdi. Fuarların gün geçtikçe daha kapsamlı bir hal aldığını belirten Ünverdi, kentteki firmaların markalaşması için Ar-Ge ve tasarıma gereken önemi vermeleri gerektiğini vurguladı.

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Programa katılanlar

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Adnan Üverdi'nin

Vali Davut Gül'ün konuşması

Kurdale tesimi

Protokolün fuar alanını gezmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

========================

Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Seyit Can T., kendisini darbettiğini ileri sürdüğü üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobile ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Seyit Can T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde meydana geldi. Seyit Can T., kimliği henüz belirlenemeyen başka bir öğrenci ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci, Seyit Can T.'yi darbederek kaçtı. Seyit Can T., bir süre sonra kendisini darbeden öğrenciyi, 38 DF 896 plakalı otomobilin içinde gördü. Seyit Can T., aracıyla bir süre takip ettiği otomobile, daha sonra yol üzerinde durup, av tüfeğiyle 7 el ateş etti. Ancak ateş ettiği otomobil, durmadan yola devam etti. Silah sesleri üzerine gelen polis ekipleri, Seyit Can T.'yi gözaltına aldı. Seyit Can T.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, öğrencinin kendisini darbettiğini, araçta görünce de tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Otomobilden detaylar

-Polis araçlarından detaylar

-Fişeklerden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

========================

Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi (2)

3 SAATİN SONUNDA AİLESİ İKNA ETTİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basıp benzin döküp yakmakla tehdit eden Necmi D.'nin aile üyeleri dükkanın bulunduğu caddeye gelerek, Necmi D. ile görüşmek istedi. Polisin, ailenin Necmi D. ile görüşme isteğini kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Necmi D., yaklaşık 3 saat sonra elindeki tüfeği bırakarak dükkandan çıkıp polis ekiplerine teslim oldu. Ulaşıma kapatılan cadde üzerinde özel harekat polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına götürülen Necmi D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Berber dükkanının önünden görüntüler

-Necmi D.'nin polis ekiplerine teslim olması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),

============================

Hastaneden kaçan mahkum yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçan Ahmet Kaymaz (26), yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet Kaymaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz'ı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ahmet Kaymaz, acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde kaçan Ahmet Kaymaz olay sonrası yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ahmet Kaymaz'ın elleri kelepçeli olarak yolda yürüdüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Aramalarına devam eden jandarma ekipleri, Ahmet Kaymaz'ı Aydınlar köyünde 3 katlı binanın bodrum katında saklanırken yakaladı. Ahmet Kaymaz jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ahmet Kaymaz'ın elleri kelepçe ile iş yerinin önünden geçmesi

Devlet Hastanesi acil önünden detaylar

Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda arama çalışması

Jandarma ve polis ekiplerinin kavşaklarda arama yapması

Vatandaşların Jandarma ekiplerine Ahmet Kaymaz'ı tarif etmesi

Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları

Zanlının adliyeden çıkarılırken fotoğrafları

Ahmet Kaymaz'ın fotoğrafı

Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),