DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Sivas 'ın Gürün ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Ahmet Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gürün'e 41 kilometre uzaklıkta bulunan 1750 rakımlı Başören köyünde oturan KOAH hastası çiftçi Ahmet Doğan evinde rahatsızlandı. Doğan'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaya ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşamayınca Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, köy yolunu açmasıyla Ahmet Doğan'a ulaşan sağlık ekipleri Doğan'ı Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin çalışmaları

-Köydeki hastanın alınması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi

Adana Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.

ADANA,

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Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık. Kontrol altına alınamayan yerler de var. İnşallah sabaha kadar oralarda da çalışmalarımız devam edecek. O yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Pakdemirli incelemeler

-Yapılan kısa açıklama

HABER KAMERA: TRABZON-DHA

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Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Kütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan ve trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi Havva K.'nin (31), 12 saatte üzerinden 10 yük treninin geçtiği belirlendi. Babası Ali T.'nin morgda kıyafetlerinden teşhis ettiği yüzde 40 duyma ve konuşma engelli Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarına sürekli öleceğini söylediği öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte dün saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 2 çocuk annesi Havva K.'ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ali T. kızını hastane morgunda elbiselerinden tanıyarak teşhis edip, gözyaşlarına boğuldu. Havva K.'nin cenazesi otopsinin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

ÜZERİNDEN 10 TREN GEÇMİŞ

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Havva K.'ye kaybolduğu geçen pazartesi gün saat 21.00 sıralarında 72606 sefer sayılı A.P. ve C.D. isimli makinistlerin kullandığı yük treninin çarptığı, ardından ise bulunduğu sabah 09.00'a kadar yaklaşık 10 trenin daha üzerinden geçtiği belirlendi. İfadeleri alınan makinistler A.P. ve C.D., geçtikleri yolda hiç kimseyi görmediklerini ve çarpma olayı ile ilgili bir şey duymadıklarını söyledi. Makinistler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki makinistin kullandığı yük treni altında kan ve vücut parçaları bulundu. Savcılık talimatıyla, Havva K.'ye ilk trenin çarptığı saatten ölü bulunduğu ana kadar 12 saatlik sürede üzerinden geçen tüm trenler incelemeye alındı.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli olduğu belirlenen Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır da babası olan Ali T.'nin yanında kaldığı, kaybolmadan önce çocuklarına sürekli 'Ben öleceğim' dediği öğrenildi. İntihar ettiği değerlendirilen Havva K. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü (DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

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-Olay yerinde polislerin incelemesi

-Hemzemin geçitten görüntüler

-Sağlık ve polis ekipleri

-Savcının inceleme görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA,