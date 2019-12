DHA YURT BÜLTENİ - 23

TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, minibüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa- Balıkesir karayolu Uluabat mevkiinde meydana geldi. Cemalettin Kılıç yönetimindeki 16 EGZ 16 plakalı minibüs, iddiaya göre önünde seyir halinde olan Ayhan Apak yönetimindeki 16 JUM 65 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsten ağır yaralı olarak çıkarılan Zehrin Mengir ile Hasip Mengir, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan sürücü Cemalettin Kılıç'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haber: Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa),

TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil İbrahim Emek yönetimindeki 35 Y 8317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Tevfik Özdemir'in kullandığı 16 ABC 103 plakalı TIR'a çarparak altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Emek'in, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Emek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ KEMALPAŞA(İzmir),

Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi: 1 gözaltı

ADANA'da, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, panik yarattı. Dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın toplam 11 kişi, itfaiye erlerince kurtarıldı. Evin yanmasına neden olduğu öne sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede oğlu Kerem K. ile oturan Banu K. (65), saat 23.00 sıralarında evini saran alevleri fark edip, kendisini dışarıya attı. Komşularını uyandıran Banu K., daha sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evi tamamen sarıp, üst kat balkonlarına da hafif şekilde sıçrayan yangına, üç araç ile müdahale etti. İtfaiye erleri, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı evden çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın 11 kişiyi, merdivenli araçla birer birer kurtardı. 8 kişi, ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada büyük çaplı hasara neden oldu. Yapılan incelemede evi kundakladığı ileri sürülen ev sahibinin oğlu Kerem K., gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangın yerinden görüntü

Yanan evin penceresinden su sıkan vatandaşlar

Binadan çıkartılan dumandan etkilenen bir kişi

İtfaiye erinin dumandan etkilenen çocuğu kucağında taşıması

Çocuğun sağlık ekibince ambulansa götürülmesi

Merdivenli araç ile dumandan ekilenen hamile kadının binanın en üst katından indirilmesi

Dumandan etkilenen yanan evin sahibi Banu K.'nin sedye ile ambulansa taşınması

Kalabalıktan görüntü

Yangının verdiği hasardan görüntü

Bina sakini vatandaş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Tokat'ta korkutan yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde Onur Şahin ve ailesinin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Evi ısıtmak için yakılan sobanın bacası alev aldı. Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı. Bakkaldan alışveriş yapmak için evden ayrılan Onur Şahin geri dönerken çatıyı saran alevleri fark ederek eşi Zehra Şahin ve 3 çocuğunu dışarı çıkardı. Şahin'in ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Evde oturan Onur Şahin, çocukları ve eşini dışarı çıkardıktan sonra itfaiyeyi aradığını, daha sonra eşyaları kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığı ifade etti. Zehra Şahin ise yangının ardından büyük üzüntü yaşadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangın ile ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Alevlerden görüntü

Söndürme çalışmaları

Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

Bakan Dönmez: Yerli otomobil gururumuz olacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün tanıtılan yerli otomobilin Türkiye'nin gururu olacağını belirterek, "Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında 'Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk' diyerek proje bitirildi. Şimdi ise bu hikayede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli. Kısacası yerli ve milli akıl batı aklını geride bıraktı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez'in yanı sıra programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve partililer katıldı.

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmaları hakkında bilgi verirken, farklı odaklardan da anlamsız itirazları olduğunu söyledi. Akdeniz'de oyun dışı bırakmaya çalışıldıklarını anlatan Bakan Dönmez, "Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz'de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz. Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkça belirttiği gibi 'ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız'. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlayacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz'i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

Türkiye'yi enerjinin merkezi yapmak adına da birçok önemli adım attıklarını ifade eden Dönmez, bölgede Türkiye'nin dışında kaldığı hiçbir uluslararası projenin olmadığını ifade ederek, "Daha bir ay önce TANAP'ı tamamladık ve Avrupa'ya bağladık. Dile kolay Türkiye'mizi tam 1850 kilometre doğal gaz boru hattıyla doğusundan batısına kat ettik. TANAP'ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye'nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP'ı rekorlar kırarak tamamladık. Biz de Avrupa'ya gaz vermek için onları bekliyoruz" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ AKIL, BATI AKLINI GERİDE BIRAKTI'

Bakan Dönmez, bugün tanıtılan yerli ilk elektrikli otomobilden bahsederek, Türkiye'nin gururu olacağını söyledi. 1961'de üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i hatırlatan Dönmez, "Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında 'Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk' diyerek proje bitirildi. Şimdi ise bu hikayede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli. Kısacası yerli ve milli akıl batı aklını geride bıraktı. Çalışmalarımızla yerli otomobilin elektriği de yerli olacak. Hedefimiz, amacımız budur. Bu hedefe de ulaşacağımızdan eminiz. 2030 itibariyle elektrikli araç sayısının dünyada 130 ila 250 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de de 2030'da 1 ila 2,5 milyon elektrikli araç trafikte olacak. 2,5 milyon elektrikli araç, 25 bin adeti 50 kW ve üzeri hızlı şarj olmak üzere, evde, işyerinde ve halka açık alanlarda uygulanabilecek beş farklı şarj seçeneği ile 1 milyon adet şarj noktasının dağıtım şebekesine etkisini de değerlendiriyoruz. Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor" dedi.

'KANAL İSTANBUL, İSTANBUL'U KURTARMA PROJESİDİR'

Tartışması süren Kanal İstanbul projesine de değinen Bakan Dönmez, kanalın İstanbul boğazını korumak ve yeni nesillere miras bırakmak amacıyla yapılacağını söyledi. Dönmez, "Kanal İstanbul, dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan İstanbul Boğazını korumak ve yeni nesillere miras bırakmak için ortaya çıktı. Projenin amaçlarından birisi de bu tarihi şehri, kültürel ve doğal mirası korumak, bu mirasa sahip çıkmaktır. Boğaz trafiğine sayılarla baktığımızda ise İstanbul Boğazı'ndan son on yılda 89 bini petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlike madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an büyük bir kaza olabilir. Bir sabah uyandığımızda masmavi denizin simsiyah olduğunu ya da tarihi yapıların harabe olduğunu görebiliriz. Bu riski hiç kimse göze alamaz. İstanbul'u kaybetmeyi hiçbir millet kabul edemez. Biz de edemeyiz. Bunun yanında Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin petrol üretimleri ve ihracatları da artıyor ve İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Üretim ve geçiş sayısı arttıkça risk de katlanıyor. Biz kazaları engellemek ve riski ortadan tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu nedenlerle Kanal İstanbul'u inşa edeceğiz. Kanal İstanbul, İstanbul'u kurtarma projesidir. Boğazı koruma çabasıdır. Tarihe ve geleceğe sahip çıkma azmidir. Biz boğazımızın düğümlenmesine asla izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Dönmez'in kapıda karşılanması

-Salondan genel görüntü

-Bakan Dönmez'in salona girişleri

-Bakan Dönmez'in konuşması

-Hediye verilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

Niğde'de 'sahte içki' operasyonu

NİĞDE'de, polis ekiplerince sahte içki üretimi yapılan 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı ve 2 kilo anason ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan ekipler, belirledikleri 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilo kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilo anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Alkol damıtma tertibatından görüntü

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde, hastalarıyla öncelikli ilgilenilmesini istediği öne sürülen iki kişi, doktor Rabia T.'nin odasını dağıtıp, masa ve bilgisayarlara zarar verdi. İki şüpheli, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 25 Aralık günü saat 21.15 sıralarında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde meydana geldi. Hasta muaye eden doktor Rabia T.'nin odasına gelen iki kişi, iddiaya göre hastalarının durumunun acil olduğunu söyleyip, bakılmasını istedi. Doktor Rabia T.'nin hasta muayene ettiğini, triyaj uygulamasına göre verilen sırayla muayene yaptığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonunda iki şüpheli, muayene odasında bulunan masa ve bilgisayarı yere fırlatıp, zarar verdi. Doktorun, 'Beyaz Kod' vermesinin ardından şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet; tek amacı hastalara şifa dağıtmak olan biz sağlık çalışanlarını derinden üzmekte, moralimizi bozmakta, çalışma şevkimizi ve azmimizi kırmaktadır. Yaşanan bu tip olaylar sadece biz sağlık çalışanlarını değil aynı zamanda sağlık hizmeti almak üzere sağlık tesislerimize gelen hastalarımızı da mağdur etmektedir. Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık camiası olarak görevi başında şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olsak da, kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlasak da yaşanan olay, şiddete maruz kalan arkadaşlarımızda derin izler bırakmakta, onlar ile birlikte hepimizi derinden yaralamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Haber: MERSİN,

