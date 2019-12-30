DHA YURT BÜLTENİ - 23

Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı(2)

SOYGUNCUNUN KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Bursa'da, özel bir banka şubesine girerek çalışanları tabancayla tehdit ettikten sonra 30 bin TL çalan soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameraları görüntülerinde kar maskeli olduğu ve yağmurluk giydiği anlaşılan soyguncunun bankadan çıktıktan sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soyguncunun bankadan çıktıktan sonra kaçış anının güvenlik kameraları görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı

SİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı.

Kaza, Eğriköpü Mahallesi İsmail Güneş Caddesinde meydana geldi. Erol ve Bediha çiftinin tek çocuğu olan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esma Irmak Çakır, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada O.K. yönetimindeki 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakır'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun Bakım Servisine alınan Esma Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yeri

-Ekiplerin incelemesi

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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İzmir beyaza büründü

İZMİR'de etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilçede kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tuzlama çalışmaları başlattı. Ayrıca İzmir'in Tire ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kent genelinde etkilli olan soğuk hava, birçok ilçede kar yağışına neden oldu. İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te tuzlama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, binaları ve sokakları beyaza bürüdü. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Drone görüntüsü

-Kar yağışından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı

DÜZCE'de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaköy mevkiinde yaptığı yol uygulamasında M.Y. yönetimindeki aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Ferman' ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği bu sırada araç sürücüsü M.Y.'nin ayağına yönelerek tepki verdi. M.Y.'nin sol ayakkabısı çıkarıldığında ayakkabısının içine sakladığı 10 gram esrar ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik köpeğinin ayakkabı içinde uyuşturucu bulması (Vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Alaşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Kar nedeniyle kırsal Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerinde yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açılırken, belediye ekipleri tekrar yolların kapanmasını önlemek için bölgelerde önlemlerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlçemizin kırsal ve yüksek yerleşim yerlerinde dün gece başlayan kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerimizde ekiplerimiz aralıksız olarak hizmet vererek, yolların kapanmasını engellemeye çalışıyorlar. An itibarıyla kapalı olan yolumuz yok, zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz bölgeden ayrılmayarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. Amacımız yollarımız açık tutarak, vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz de kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Kardan detay görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (MANİSA),

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İskenderun'a yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesisi için imzalar atıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 100 milyon TL'lik spor tesisinin imza törenini gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen, yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesislerinin imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, İSTE Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra üniversite içerisinde yapılması planlanan stadın yerini ve inşa edilen kapalı spor tesisi gezerek bilgi aldı.

Türkiye'nin yapılan ilk statlarından biri olan İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, BAL (Bölgesel Amatör Ligi) 5. Grup'ta mücadele eden 5 Temmuz İskenderun Spor Kulüp yönetimine ve takımına başarılar diledi. Gezi sırasında sahada hazır bulunan turuncu-mavili takım futbolcularıyla da tek tek tokalaşan Bakan Kasapoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı bulunduğu forma hediye edildi.

YÜZME HAVUZU YENİLENECEK

Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nu da inceleyen bulunan Bakan Kasapoğlu, havuz için ödeneğin arttırılarak en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Gezi ve incilemelerin ardından imza törenine geçildi.

Törende konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tesisin ilçe ve gençlerin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. İskenderun'da gerek gençler için, gerekse de spor ve sporcular için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasında olduklarını belirten Beken Kasapoğlu, "Bir sonraki ziyaretimde de bu görmüş olduğunuz yatırımları sizlerle birlikte açacağız. Gençlerimizi, kadınlarımızı, milletimizi bu tesislerde görmenin sevincini heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Sevgili gençler, sizler bizim umudumuzsunuz ümidimizsiniz. Ama sadece bizim değil, insanlığın umudusunuz. Onun içindir ki İskenderun'da gerçekleştireceğimiz tesislerin ne kadar mühim ve stratejik bir yatırım olduğunu gördük" diye konuştu. Konuşmaların ardından bir stadyum, 5 çok amaçlı basketbol sahası, on mahalle tipi futbol sahası, 2 antrenman spor salonu, bir yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı yüzme havuzunun yenilenmesi için hazırlanan protokol, başta Bakan Kasapoğlu olmak üzere protokol üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 5 Temmuz Stadı'nı gezmesi, sporcularla konuşması, forma hediye edilmesi

İSTE Kütüphanesi'nin açılış kurdelmesinin kesilmesi

Bakan Kasapoğlu'nun İSTE içerisinde yapımı devam eden spor salonunu incelemesi

Bakan Kasapoğlu'na, proje üzerinde stadın yapılacağı yer hakıknda bilgi verilmesi

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosaylı'nın konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

İmza töreni

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/ İSKENDEUN (Hatay),

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