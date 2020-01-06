DHA YURT BÜLTENİ - 23

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR çarpıştı

EDİRNE'de TEM yolunda İstanbul yönüne giden TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücülerden Ayhan Kara, "Çok şiddetli rüzgar vardı, aracı savurdu, ben de direksiyon hakimiyetini kaybederek, önümdeki TIR'a çarptım" dedi.

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ayhan Kara yönetimindeki 31 ATT 38 plakalı TIR, Hurkoviç Fevrid'in kullandığı RO 604 AA Karadağ plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi, bir araçtan mazot yola döküldü. Bölgeye giden polis ekipleri, İstanbul-Kapıkule arasındaki TEM yolu trafiğe kapatarak, trafiği yönlendirmeyle şehir içinden sağladı. Yolda dökülen mazot temizlenirken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Önünde seyreden Karadağ plakalı TIR'a arkadan çarpan sürücü Ayhan Kara, "Çok şiddetli rüzgar vardı, aracı savurdu, ben de direksiyon hakimiyetini kaybederek önümdeki TIR'a arkadan çarptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detay

-TIR'lardan detay

-Yere dökülen mazot

-Ayhan Kara ile röp.

-Karadağlı sürücüden detay.

-Polis önlem alması

-Şiddetli esen rüzgar detayı

-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kazaya neden olan sürücünün kaçmasına izin vermediler

BURSA'da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı. Otobüs şoförü Rıdvan Y. (45) ve yolcular, hatalı manevra yapan otomobilin önünü kesip, kaçmasına engel oldu. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri B. yönetimindeki 16 KGS 22 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollamaya yaparak Rıdvan Yakut yönetimindeki 16 M 36005 plakalı halk otobüsünü sıkıştırdı. Bu sırada kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından Nuri B.'nin yola devam ettiğini gören, Rıdvan Yakut ve otobüsteki yolcular araçtan inip, otomobilin önünü kesti. Bu sırada Yakut'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yolcular da başka bir halk otobüsüne bindirildi. Rıdvan Yakut polis ekipleri gelinceye kadar, otomobilin önünden ayrılmayıp, sürücü Nuri B.'nin gitmesine izin vermedi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardınden Nuri B.'ye ceza kesti.

'BAŞKA ARAÇ YÜZÜNDEN KAZA YAPTIM'

Halk otobüsü şoförü Rıdvan Yakut, kaza anını şöyle anlattı:

"Ben normal güzergahımda geliyordum, sağ taraftan ışıklara yaklaşınca yavaşladım. Diğer araç önümü kesti, kornaya bastığım halde direk önüme geçti diğer arabaya çarpmamak için manevra yaptım ve park halindeki araca çarptım. Kazaya sebebiyet olan aracı önünü kestim. Kaçmak istedi durmadı, bende araçtan indim yolcular ile beraber önünü kestik. Başka bir araç yüzünden kaza yaptık"

Ayrıca, kaza anı anbean otobüsün içindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı ve sonrasında yaşananlar (Güvenlik kamerası)

-Otobüsün güvenlik kamerasından görüntüler

-Otobüs şoförünün açıklamaları

-Otobüs şoförünün otomobilin önüne geçip beklemesi

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4)

ESKİŞEHİR'DE KAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Kentin merkez ilçeleri Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gün boyunca yolları açık tutmak için öncelikli olarak, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine müdahale ederek kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte kar yağışının hafif şekilde aralıklarla sürmesi beklenirken, gece hava sıcaklığını sıfırın altında 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

YOLDA KALANLARI BELEDİYE KURTARDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda sıkıntılara yol açtı. Kar birikintileri nedeniyle yolda kalan öğrenci servis ve yolcu minibüslerini Dodurga Belediyesi ekipleri iş makineleriyle müdahale ederek kurtardı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Bozüyük-Dodurga ve Çokçapınar-Dodurga yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye iş makineleri

-Çevredeki yoğun karlar

-Yolda kalan minibüsün çekilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5)

MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Şiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Manavgat Irmağı ve ilçenin simgesi olan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaledeki seyir terasları su altında kalırken, ırmak kenarındaki tesislerin bir bölümü de su altında kaldı. Şelaleyi görmek için gelen az sayıda turist ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şelaleden görüntü

-Irmaktan detaylar

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)

TARSUS'TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirme sonucu tarım arazilerinde kurdukları çadırda yaşayan işçiler, Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 250 kişiyi bulan işçiler, minibüslerde çadırlardan alınıp, güvenli bölgelere götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kadınların kucaklarında çocukları ile çadırdan çıkışı

Çocuk ve bebeklerin çadırdan çıkışı

Belediye otobüsüne alınan tarım işçileri

Çocuk ve bebeklerden detay

Otobüsün tarım işçileri için ayrılan yere gelişi

Otobüsten inmeleri

Salondaki tarım işçileri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin),

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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)

EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Eski taş evin duvarının çökmesi sonucu diğer bölümlerinde de çatlaklar oluştu. Evde oturanlar tahliye edilirken mahalle sakinleri de bölgede önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Duvarı çöken evden genel ve detay görüntüler

-Çatlayan duvardan

-Aynı mahalleden bir vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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