DHA YURT BÜLTENİ-23

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ADANA'nın Pozantı ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu kepçe ile açmaya çalışan yakındaki krom madeni çalışanlarının üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı, kayıp 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Saat 17.30 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Uzun süre kepçe operatöründen haber alamayan 3 iş arkadaşı da aramak için yola çıktı. Madenden kısa bir mesafe uzaklaşan işçilerin üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesi ile çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile bir arkadaşı kısa sürede yaralı olarak kurtarılırken, bir kişinin ise cansız bedeni çıkartıldı. Bir işçiye ise ulaşılamadı.

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı bölgede ekipler hem zamanla, hem de olumsuz doğa koşulları altında kayıp işçiye ulaşabilmek için seferber oldu. Halen ulaşılamayan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, - Gökhan KESKİNCİ - Anıl ATAR/POZANTI ( Adana ),

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Dalgalar mendireği aştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı.

Akçakoca'da sağanak yağmur ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar Karadeniz'i coşturdu. Rüzgar nedeniyle 7 metreye kadar ulaşan dalgalar Akçakoca balıkçı barınağında mendireği aştı. Dalgalar balıkçı barınağının içerisine kadar ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dalgaların mendireği aşarken görüntüsü

Dalgaların karaya ulaşması (Vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde'de meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis memuru Sezer A. (28) idaresindeki polis otosu ile Aydın E. (35) idaresindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Araçların çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,

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Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak'ın, evinde, başından silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Uzun zamandır kanseri teşhisiyle tedavi gören Koçak'ın dayanılmaz ağrıları nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cansız bedenin yanında bulunan av tüfeği incelemeye alındı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el konuldu.

Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Rıfat Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Sanatçının cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,