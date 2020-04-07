DHA YURT BÜLTENİ-23

Tatvan 'da bir köy karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde koronavirüs nedeniyle, karantinaya alındı. Köyde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan'ın Dönertaş köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İlçeye bağlı Dönertaş köyünde yaşayan bazı kişilerin testlerinin pozitif çıkması üzerine, köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor. Konuya ile ilgili Tatvan Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 06.04.2020 tarihli ve 2020/23 Sayılı Kararı ile Bitlis İli Tatvan İlçesine bağlı Dönertaş köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 06.04.2020 tarih ve saat 20.00 itibariyle karantinaya alınması, köye giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 'İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere' Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası kesilmesine karar verilmiştir."

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), -

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Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İlçedeki Osman Gazi Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' yazısının olduğu kaidedeki büst parçalandı. Vatandaşlaın cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığı saldırıyla ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anının güvelik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: REYHANLI(Hatay),

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Cinayet sanığı, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

ADANA'da iki kişinin öldüğü restoran cinayetinin sanıklarından olan ve 6 ay önce serbest bırakılan Kemal Daş (57), kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sinanpaşa Mahallesi 4068 Sokak'ta meydana geldi. Bir mahalleli, sokakta yürüyen kişiye, kimliği belirsiz başka bir kişinin tabancayla ateş edip kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet ettiği tespit edilen, kanlar içinde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin, 11 Eylül 2017'de Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki restoranda iki kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarından Kemal Daş olduğu saptandı. Kemal Daş, cinayetten 7 ay sonra Bodrum'da bir restoranda balık yerken yakalanmış, çıkarıldığını mahkemece tutuklanmıştı. Daş, tutuklanmadan önce kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Su akar yatağını bulur, herkes ettiğini bulur" demişti. Cezaevinde 1,5 yıl tutuklu kalan Daş'ın 6 ay önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Daş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Ambulanstan görüntü

Polislerden görüntü

Yerde üzeri örtülü ceset

Polislerin olay yerinden tek sıra halinde toplanıp, otların arasında delil araması

Kemal Daş'ın polis nezaretinde araca bindirilmesi

Kemal Daş'ın "Su akar yatağını bulur, herkes ettiğini bulur" demesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi

KONYA'da belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin alan Yasin Y. (35), polisin geldiğini görünce havaya ateş etti, ardından evi ateşe verdi. Dumandan etkilenen Yasin Y., dışarı çıktığında polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y. de polis tarafından evden çıkartılırken yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaş Nigari Sokakta meydana geldi. Yasin Y., belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Zeynep Y.'yi kurusıkı tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yasin Y.'nin annesini rehin aldığı fark edilince Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. Polisin geldiğini gören Yasin Y., havaya ateş edip, evi ateşe verdi. Dumandan etkilenince dışarı çıkan Yasin Y., polis tarafından gözaltına alındı. Anne Zeynep Y., polis tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale edip söndürdü. Gözaltına alınan ve kesici aletle koluna zarar verdiği belirlenen

Yasin Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Anne Zeynep Y. de tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin dışından detay

Şüpheliden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Adıyaman'da 2 otomobil çarpışt: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynal Tekin yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 KS 323 plakalı otomobille Zeynal Tekin yönetimindeki 02 DY 823 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Zeynel Tekin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR-

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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Kadının boynundaki zinciri çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine dönen Zeliha Sürücü'nün (63) yolunu kesip, boynundaki altın zinciri zorla almaya çalışan C.Ö. (26), polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan Zeliha Sürücü, eve dönerken yanına bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, üzerine hamle yaptığı Sürücü'nün boynundaki altın zinciri zorla almaya çalıştı. Sürücü'nün direnip yardım istemesi üzerine panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Zeliha Sürücü'nün ifadesini aldıktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, saldırganın aynı mahallede oturan C.Ö. olduğunu tespit etti. Polis, belirlediği adresene düzenlediği operasyonla C.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Yaşlı kadın

-Vatandaşlar

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Pencerenin camını silerken düştü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cam silmek için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Kayra Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İkinci kattaki evlerinin camını silmek için pencereye çıkan Fatma K.(50) dengesini kaybederek düştü. Sesler üzerine dışarı çıkan yakınları, Fatma K.'yı yerde gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Fatma K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluşan Fatma K. tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulansın hastaneye gelmesi

-Sağlık ekiplerinin Fatma Kelebek'i hastaneye alması

-Kadının acı içinde bağırması

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan at sırtında getirildiği belirtilen 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Van'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınırIndaki Uzunburun bögesine operasyon düzenledi. Operasyoda, araziye terk edilmiş 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA