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DHA YURT BÜLTENİ - 23

Trabzon'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Trabzon genelinde ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de bakkallara akın etti.

11.04.2020 00:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:09
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Trabzon 'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Trabzon genelinde ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de bakkallara akın etti. Kentte, bir sitenin dairesinde yer alan balkonda ise havai fişekle sokağa çıkma yasağı kutlandı.

İçişleri Bakanlığı'nca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

FIRIN VE BAKKALARA AKIN

iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 'Trabzon'da vatandaşlar ekmek almak için fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Kentte bazı vatandaşlar da temel ihtiyaçları için açık olan bakkal ve marketlere yöneldi. Bakkal ve marketlerde yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı dikkat çekti. Vatandaşlar hafta sonu evde kalacakları için ekmek almak için dışarı çıktıklarını söyledi. Fatih Kahvecioğlu, sokağa çıkanların sosyal mesafeye dikkat etmediklerini belirterek, "Herkes sokağa döküldü. Gıda ihtiyacı için herkes bakkallara ve fırınlara akın etti. Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı" dedi.

HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMAÖte yandan Çukurçayır Mahallesi'nde bir sitenin dairesinde yer alan balkondan vatandaşlar havai fişekle sokağa çıkma yasağını kutladı. Hoparlörden Trabzonspor'un marşının da çalındığı kutlamaya, diğer site sakinleri de alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Trabzon, Güncel
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