Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

DHA YURT BÜLTENİ-23

Koronavirüs salgınında can kaybı 1518'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1518'e, toplan iyileşen sayısı ise 5 bin 674'e yükseldi.

15.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:50
DHA YURT BÜLTENİ-23

Koronavirüs salgınında can kaybı 1518'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1518'e, toplan iyileşen sayısı ise 5 bin 674'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 875 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 674 olarak yer aldı.

'2 GÜCÜMÜZ VAR; TEDBİR, TEDAVİ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" mesajını paylaştı.

Haber: ANKARA,

==================

Seyhan Nehri'ne giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne giren Garip Aydın (28), akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen mahalleli ise çalışmaları yakından takip ederek 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 17060 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşı ile birlikte Seyhan Nehri kıyısına gelen Garip Aydın, suya girdi. Aydın, bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Suda bir süre arama yapan ekipler, Aydın'a ulaşamayınca bölgeye sualtı polisleri çağrıldı. İki vatandaş da kayıkla, arama çalışmalarına destek verdi.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Olay yerine gelen Aydın'ın yakınları feryat ederken, mahalle sakinleri de sosyal mesafe kuralına uymayıp nehir kıyısına gelerek çalışmaları yakından izledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan kalabalık zaman zaman polis ekiplerince uyarıldı.

Ekiplerin Aydın'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Haberler
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haberler
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Haberler
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Haberler ›› Güncel ››DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:08: Sudan, Hedasi Barajı konusunda kutuplaştırma çabalarını reddediyor - Haber 22:06: Aydın'da Kovid-19 testi pozitif çıkan polisten "Evde kalın" çağrısı - Haber 22:06: ABD'de Kovid-19'a dair alınan tedbirler 2022'ye kadar sürebilir - Haber 22:05: ANTALYA Korkuteli'de kaza 2 yaralı - Haber 22:02: Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haber 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber