Dha Yurt Bülteni - 24

15 Kasım 2018 Perşembe 01:42

ANAMUR'DA KORKU TAN YANGINMERSİN'in Anamur ilçesinde, mahalle içindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, narenciye bahçelerine ve ormanlık alana da sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara yol açan yangında, 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı da telef oldu.Yangın, akşam saatlerinde Çarıklar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ağaçlık alanda çıktı. Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar, ağaçlık alandaki yangının büyümesine ve narenciye bahçeleri ile ormanlık alana da sıçramasına neden oldu. Yangının hızla yayılması üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında, Meryem Kara'ya ait ahırın yanması sonucu 2 küçükbaş hayvan ile bir kümes hayvanı telef olurken, 6 küçükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın, güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda zarara neden olan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, elektrik tellerinde oluşan kıvılcımdan şüpheleniliyor.Öte yandan, Çarıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Şaldırdak, birkaç ay önce benzer bir yangının daha meydana geldiğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yangından görüntü İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıRüzgar ile savrulan kıvılcımlarVatandaş ile röp.İtfaiye araçlarından görüntüYanan ahırın küle dönmüş haliAhırdaki kümestan görüntüElektrik tellerinin görüntüsüAmbulans ve itfaiye araçlarından görüntüGenel ve detay görüntülerSüre: 05'5" Boyut: 153 MBHaber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR ( Mersin ),============================= Antalya 'da orman yangını (2)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat, Alanya , Serik, Taşağıl ve Akseki Orman İşletme müdürlükleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 30 arazöz, 4 kepçe ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.Aksaz Mahalle Muhtarı Veli Sulu, mahallenin kuzey tarafından başlayan yangının rüzgarından etkisiyle yerleşim yerlerine yöneldiğini söyledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sulu, " Zeytin bahçeleri, portakal bahçeleri bir hayli yanan yer var. Zarar büyük. İnşallah vatandaşlarımızın zararlarını devletimiz karşılar. Birkaç evde ufak çaplı hasar var. Yangın tehlikesi olan evler boşaltıldı. Ama şu an her şey normal. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Yaklaşık 100-150 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangının öncelikle tarla ve zeytinlik alanda başladığını söyledi. Arazideki yangının ormanlık alana da sıçradığını kaydeden Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlardaki koyunlar kurtarıldı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları yarın sabah yapılacak" diye konuştu.Manavgat Kaymanı Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgede inceleme yaptı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mahalleden yangın bölgesine giden ve gelen araçlarAmbulansta bir kişinin ilk mudahalesiYanan ağaçlardan görüntüRöp. Muhtar Veli SuluYangın alanından köylülerin topluca gelmesiHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),===========================================BURSA KUMAŞINDAN ÜRETİLEN TASARIMLAR KISA FİLMLE DÜNYAYA TANITILACAKULUDAĞ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB), Bursalı tasarımcıların hazırladıkları kıyafetleri 'Turkish Fashion Fabrics' projesi kapsamında kısa film ile dünyaya tanıtacak.UTİB tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan 'Turkish Fashion Fabrics' projesi kapsamında Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu Selma Çelik ve Ayşe- Ece Ege 'nin sadece Bursa kumaşını kullanarak tasarladığı kıyafetler, defile yerine kısa film ile moda dünyasına tanıtılacak. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinin de tanıtımının yapılacağı kısa film ilk kez düzenlenen tanıtım programında izleyenlerin beğenisine sunuldu.Bursa'da başlattıkları Turkish Fashion Fabrics projesinin ilk adımını bu etkinlikle hayate geçirildiğini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, programda yaptığı konuşmasında "Bu etkinlikle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünyaca ünlü Bursalı tekstilci, kumaşçı ve ihracatçılarımızın ürünleriyle, Bursa'da yaşamış tasarımcılarımız Atıl Kutoğlu, Ayşe-Ece Ege ve Selma Çelik bir tasarım hazırladılar. Bu tasarımı dijital ortamda gittiğimiz her yerde, sektörümüzü ilgilendiren her platformda tanıtmak için yolculuğa çıkıyoruz" dedi.160 ÜLKEYE 2 MİLYAR DOLAR İHRACATSektörel olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyleyen Engin, "Bursa olarak kendimizi tekstilin başkenti olarak konumlandırıyoruz. Dünyanın dört bir yanına, 160'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 2 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------Mini defileden görüntüSalondan görüntüPlaket töreniRöportajDetaylarSüre: 3.19 Boyut: 371 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,=======================================