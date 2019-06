DHA YURT BÜLTENİ - 24

Bursa'da trafo merkezinde yangın



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde çıktı. Trafoda birinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Babasına kızıp arabasını yaktı

DÜZCE'de, Enes Y., tartıştığı babasına ait otomobili benzin dökerek yaktı.

Olay akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes Y., babası Muhittin Y. ile tartışmasının ardından akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alarak babasına ait aracın yanına geldi. Benzini otomobilin üzerine döken Enes Y., aracı ateşe verdi. Alev alan araç yanmaya başladı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, Enes Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı (2)

1 SAAT SONRA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Manisa'da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir- Manisa karayolunun Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde, toprağın yumaşamasıyla heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları yola döküldü. Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle İzmir- Manise karayolu ulaşıma kapandı. Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi. Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler ise Menemen ilçe istikametine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yol her iki yönden de trafiğe kontrollü olarak açıldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise her hangi bir kaza oluşmaması için yolun her iki tarafında da görev yapıyor.

BUCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İZMİR'de, Buca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

İzmir'in Buca ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin en işlek cadde ve sokaklarını su bastı. Kısa süren sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zon anlar yaşadı.

Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı



KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada araca sıkışarak ağır yaralanan Ferlikaş, çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi girişinde meydana geldi. Sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği domates yüklü 43 AAC 020 plakalı kamyon şarampole devrildi. Sürücü Ferlikaş, kazada yan yatan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince uzun süren uğraşların ardından ağır yaralı olarak çıkarılan Ferlikaş, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

