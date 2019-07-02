DHA YURT BÜLTENİ - 24

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: İLİK SAVAŞI RİSKİ DEVAM EDİYOR



ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu kök hücre nakli, yüzde 98,5 oranında tuttu. Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan anne Eylem Şen Yazıcı, yarı uyumlu nakillerde hayati riskin çok yüksek olduğunu belirterek, "Taburcu olmadık. İlik savaşı riski devam ediyor. İlik tuttu ama yeniden geri dönüş olabilir. Kendi iliği yeniden devreye girebilir" dedi.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleştirildi. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakilden 13 gün sonra yapılan testlerde, Öykü Arin'in kimerizm sonucunun yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

'KENDİ İLİĞİ YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR'

Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'e yüzde 100 uygun donör bulunamadığı için önce kendisinden sonra eşinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldığını anlattı. Yarı uyumlu nakillerde ilik savaşı riskinin çok yüksek olduğunu belirten Yazıcı, Öykü Arin için hayati riskin devam ettiğini söyledi. Öykü Arin'in değerlerinde düşüş olmadığını anlatan Yazıcı, "Öykü tamamen toparlanmış değil, henüz taburcu olmadık. İlik savaşı riski devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeniden kimerizm testi yapılacak. 'Naklin başarısı yüzde 98,5' diye basın toplantısında duyurmuştuk. İlik tuttu ama geri dönüş olabilir. Kendi iliği yeniden devreye girebilir. O yüzden belirli periyotlarda sürekli kimerizm testi yapılacak. Şimdi sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

GÜNDÜZLERİ DIŞARI ÇIKABİLİYOR

Eylem Şen Yazıcı, kızının gündüzleri hastaneden dışarı çıkabildiğini belirterek, "Hastaneye 5 dakika uzaklıkta kiraladığımız eve geliyor, oyun oynuyor sonra geri dönüyoruz. Hastaneye dönüş kısmı zor oluyor. Hastaneye dönmek istemediği için epey sıkıntılı oluyor. Öykü havale riski olan ilaç kullanıyor. Dolayısıyla hastanenin maksimum 5- 10 dakika uzağına gitme iznimiz var. 6- 8 ay kullanacağı için hep böyle olacak. O yüzden çok uzaklara gidemiyoruz. Evde oyuncaklarıyla zaman geçirmekten mutlu. Oyuncaklarını, odasını özlemişti zaten burayı benimsedi artık. Vedat hocamızın bize söylediği, 1 sene yakinen takip etmek durumundayız sonrasında da kontrole gidip, geleceğiz. En az 1 sene Antalya'dayız" dedi.

YÜZDE 100 UYUMLU ÇIKMADIĞI İÇİN YARI UYUMLU NAKİL YAPILDI

Öykü Arin için sosyal medyadan gelen sorulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Eylem Şen Yazıcı, şunları söyledi:

"Sosyal medyadan 'Babasından tutuyordu neden kampanya yaptınız? Niye binlerce kişiyi seferber ettiniz? Neden bu kadar beklenildi?' gibi sorular geliyor. Bu tabi kök hücre bağışı ve ilik naklindeki bilgisizlikten kaynaklı ya da Öykü Arin'in sürecini çok iyi takip etmemekle ilgili. Her hasta için durum aynı değil. Öykü Arin, JMML hastası. Löseminin özel bir tipi. Öykü Arin'in durumunda birinci olasılık; bir kardeşi olsaydı eğer 10'da 9 uyumlu, 10'da 10 uyumlu ilk olarak o tercih edilecekti. Ama bir kardeşi yok ve böyle bir olasılık da yok. İkinci olasılık; 10'da 10 uyumlu ya da 10'da 9'dan yüksek uyumlu akraba dışı bir donör olmasıydı ki biz bunun için çaba gösterdik ve uygun donör çıkmadı. Öykü Arin JMML'nin agresif bir mutasyonuna sahip olduğu için bekleme şansımız yoktu ve daha fazla bekleyemediler; çünkü kanser diğer organlarını sarabilir, iliğin dışına çıkabilir ve o zaman geri dönüşsüz bir süreç başlıyordu. Hayati anlamda tedavi şansı kalmayacaktı öyle olsaydı. Mecburen anne ya da babadan 10'da 5 yani yarı uyumlu nakil yapmak zorunda kaldık."

'YARI UYUMLU NAKİLLERDE HAYATİ RİSK YÜKSEK'

Yarı uyumlu naklin Türkiye'de ve dünyada yeni yeni yapıldığını anlatan Eylem Şen Yazıcı, bu nakillerde hayati riskin çok yüksek olduğunu belirterek, "Basın toplantısında dedik ki 'Babadan yapılan nakil yüzde 98,5 tuttu'. Bu, 'Babanın iliği, Öykü Arin'le yüzde 98,5 uyumlu' demek değil. Babadan yapılan naklin kimerizm sonucu yüzde 98,5 geldi. İliğin tutma ve naklin başarısı yüzde 98,5; fakat uyum meselesi, HLA dediğimiz bir doku tipine bakılarak belli oluyor. Hala ilik savaşı riski sürüyor. Nakil yapılan kişiyle nakle ihtiyacı olan kişinin iliği bağışıklık sistemi arasında bir mücadele söz konusu olabiliyor. Bu risk aylarca böyle devam ediyor olacak. Onun da birtakım hayati riskleri var. Organ kaybı riskleri var. Dolayısıyla biz en zor ihtimale mecbur kaldık" diye konuştu.

'DONÖR OLUN, UMUT OLUN VE ASLA VAZGEÇMEYİN'

Nakillerde ilk aşamanın iliğin tutması olduğunu belirten Eylem Şen Yazıcı, "Şu aşamada tuttu. İkinci aşama ilik savaşının gerçekleşmemesi. Bunun uzun süre takibi olacak. Üçüncü aşama ise hastalığın geri gelmemesi. Bu konuda umudumuzu diri tutacağız. Onun sağlıklı ve mutlu olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin, demeye devam ediyorum. Biz bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bütün Öykü'ler için sürdüreceğiz" dedi.

KİMERİZM NEDİR?

Kimerizm, farklı zigotlardan çoğalan hücrelerin tek organizma oluşturması olarak bilinen biyolojik terimdir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öykü Arin'den görüntü

Anneden görüntü

Anneyle röportaj

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

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Otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (4)

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın yakındaki bir işyeri tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelenmek üzere el koydu. Görüntülerde, emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı'nın, arıza yaptığı için park halinde olan tırı son anda farkettiği, kaçmak için direksiyonu kırdığı ancak kurtaramayıp, hızla çarptığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanan güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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TUNCELİ'DE SİVAS'TA ÖLENLER ANILDI



SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Tunceli'de bazı siyasi parti ve STK üyelerinin yer aldığı grup, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamlarını yitiren 35 kişi için Sanat sokakta bir araya geldi. Ellerinde döviz ve fotoğraflarla Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, yakılarak öldürülen 35 kişi için saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Basın açıklaması yapacak grubun yürüyüşe geçmesi

Grup alkışlar ile yürürken

Grubun seyit Rıza meydanına varışı

Seyit rıza meydanında basın açıklaması yapılması

Gürbüz solmazın basın açıklaması metnini okuması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Ailesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyor



ERZURUM'un Oltu ilçesinde sabah evden saatlerde ayrılan Esmanur Şimşek'ten (16) bir daha haber alınamadı. Endişelenen Şimşek ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde meydana geldi. Binnur- Hamza Şimşek çifti, tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi 2'nci sınıfa geçen Esmanur'un odasından çıkamamsıyla meraklandı. Esmanur'un odasına girmeye çalışan aile, kapının kilitli olduğunu fark etti. Anne- baba bir süre kapıyı çaldı ancak açan olmayınca endişelendi. Kapıyı kırarak içeri giren Şimşek çifti, Esmanur'un içerde olmadığını ve camın açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıp Esmanur'u bulmak için çalışma başlattı.

Kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen aile, görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

Haber: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),

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Denize giren kardeşlerden biri boğuldu



HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp denize giren ve gözden kaybolan iki kardeşten Mehmet Kılınç (67) hayatını kaybetti, Mithat Kılınç'ın (45) ise tedavisi devam ediyor.

Olay, öğlen saatlerinde, Dörttaş Sahili'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalıp denize giren Mehmet (67) ve kardeşi Mithat Kılınç, bir müddet yüzdükten sonra gözden kayboldu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine iki kardeş, olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartıldı. Bölgeye çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Mithat Kılınç ise hayati tehlikesi bulunması nedeniyle buradan Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay),

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Gömeç'teki orman yangınında 1 hektar alan yandı



BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında, meşe ve kızılçam ormanlarının bulunduğu 1 hektar alan zarar gördü.

Gömeç Atatürk Kayalıkları mevkisinde, saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir ve Edremit'teki 2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz ve 2 su tankeri ile Gömeç İtfaiye Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında 1 hektar meşe ve kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/ GÖMEÇ(Balıkesir),

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Motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ağır yaralı



İZMİR'in Tire ilçesinde, bir motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kesikbaş yönünden Hastane istikametine seyir halinde olan Şayipcan Yaran (19) yönetimindeki 35 YMU 91 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Kenan Akpınar (51) yönetimindeki 35 HE 3960 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaran'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Servis minibüsü sürücüsü Kenan Akpınar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

VATANDAŞLAR, ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİGÖSTERDİ

Turgut Özal Bulvarı ve Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi'nde herhangi bir önlem alınmadığını ifade eden vatandaşlar, Tire'nin en çok kullanılan güzergahı olduğunu ve sürekli kaza olduğunu belirtti. Vatandaşlar, 2 güzergahın kesiştiği yerde trafik ışıklarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Yiğit SOYLU/ TİRE(İzmir),

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Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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