DHA YURT BÜLTENİ - 24

Kapadokya'da balon festivali kortej yürüyüşüyle başladı



TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı.

Ürgüp ilçesi Cumhuriyet meydanında başlayan korteje Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Korteje balon arabalarının yanı sıra eski klasik model otomobiller katıldı. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı etkinlikle ilgili olarak, "İlk defa Ürgüp ilçemizde ve bölgemizde Kapadokya balon festivali düzenleniyor. Böylelikle ilçemiz ve Kapadokya bölgemiz için çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmek Aktürk ise, "Bugün kortej yürüyüşüyle festivalin startını veriyoruz. Ürgüp'ümüzün ev sahipliğinde etkinliklerimiz 7 Temmuz akşamına kadar sürecek. Yurt dışından 11 farklı ülkeden gelen değişik şekilli balonlarımızın uçuşu 3- 4 gün boyunca akşam saatlerinde Türkiye'de ilk defa olacak" diye konuştu.

Festivalde, Gürcistan'dan gelen 150 kişilik halk oyunları ekibi dans gösterisi yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 10 bin kişi festivali izledi. Festivalin 5 gün boyunca devam edeceği belirtilirken, sabah erken saatinde gündoğumu uçuşları şekilli balonlarla gök yüzünü süsleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festival alanından görüntü

-Ürgüp Kaymakamı Maraşlı ile röportaj

-Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ile röportaj

-Hava balonlarından görüntü

Haber-Kamera: Barış TERZİOĞLU/ NEVŞEHİR,

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Bursa'da motosiklet traktöre çarptı; 1 ölü, 1 yaralı



BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet traktöre çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü öldü, yolcu konumunda bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Boğazköy Mevkiinde meydana geldi. Yeniköy'den Karacabey istikametine giden Hikmet Maraz (49) yönetimindeki 16 EGG58 plakalı motosiklet, Boğazköy yakınlarındaki Tokat virajında kontrolden çıktı. Maraz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, Tamer K. (40), yönetimindeki 16 TJ 486 plakalı saman yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüzklenen motosikletin sürücüsü Maraz olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında bulunan yolcu Selda G. ise yaralandı. İki tekeri patlayan saman yüklü traktör ise devrildi. Kazada yaralanan Selda G. sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selda G., buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Haber: Yasin KESKİN/ KARACABEY(Bursa),

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Uyuşturucu ticareti yapan kişinin evinde 660 kök kenevir ele geçirildi



BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada 660 kök kenevir ele geçirildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde G.D.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarıyla harekete geçti. G.D.'nin evinde ve bahçesinde yapılan kontrollerde 4 ayrı bölgeye kenevir bitkisi ekili olduğu ve hasat döneminde olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla şüphelinin ev, eklentileri ve arazisinde arama yapıldı. Aramada özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış bir kısmı saksılarda yetiştirilmiş yaklaşık 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekim suçlarından işlem yapılarak gözaltına alındı.



Haber: Semih ŞAHİN/ BURSA,

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