DHA YURT BÜLTENİ-24

Siirt'teki 15 Temmuz buluşmasında binlerce kişi bir araya geldi

SİİRT'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü programında biraraya gelen binlerce kişi, darbe girişimi sırasında şehit onları andı.

Siirt Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 3'üncü yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş, Gürsel Caddesi'nden başlattığı yürüyüşü, Demokrasi Meydanı'nda sonlandırdı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Vali Ali Fuat Atik, FETÖ'nün devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirme çalıştığını ancak milletin buna engel olduğunu söyledi. Vali Atik, "Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini siper ederek, tankların altına yatıp, tankların altında ezilerek, ölerek darbeye karşı çıkmış, hain darbe girişimini engellemiştir. O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 7'den 70'e milletimiz aydınlattı. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Boşnak'ı, vatanımızı alçak darbecilere karşı birlikte savunduk, birlikte kurtardık. Namusumuzu ve vatanımızı, kirletmedik" dedi.

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

Hastanede intihar girişimi



DENİZLİ'de alkollü araç kullanırken polise yakalandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay B. hastaneye girip, 4'üncü kat penceresinden sarkarak intihar girişiminde bulundu. Valinin yanına gelip ehliyetinin geri verilmesini isteyen Oktay B. bir süre sonra ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye ziyaretçi gibi giren Oktay B. dördüncü kata çıkarak kendini pencerenin dışına çıkardı. Hastane binasında intihar edeceğini söyleyen Oktay B.'yi görenler polisi ve itfaiyeyi aradı. Alkollü olduğu öğrenilen Oktay B.'yi intihar girişiminde vazgeçirmek için polis ekipleri ikna çabalarına başladı. İkna çabaları sırasında çay ve sigara isteyen Oktay B.'nin istekleri yerine getirildi. Olay yerine Denizli Valisi Hasan Karahan'ın gelmesini isteyen Oktay B., alkollü araç kullanırken polise yakalandığını ve ehliyetine el konulduğunu belirterek geri verilmesini istedi. Bir süre sonra ikna edilen Oktay B., hastane binasından indirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Oktay B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Vali Sonel, 15 Temmuz anmasında Ovacık'taki patlamada ölen kardeşleri andı



TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü anma programında, Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'lıların araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle hayatını kaybeden Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşleri anarak, "Şehit olan 2 çocuk kardeşin annesinin ve babasının acısını kin dindirecek ? Bu saldırıyı gerçekleştiren hain teröristlere devlet gerekli cevabı en kısa sürede verecektir" dedi.

Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü 3'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Valilik önünde düzenlenen programa Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ üyelerinin ülkeyi bölmek ve parçalamak istediklerine vurgu yaptı.

Vali Sonel konuşmasında, dün Ovacık ilçesi kırsal alanında Ayaz ile Nupelda Güloğlu kardeşlerin teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcıya basarak şehit olmasına sert tepki göstererek, şunları söyledi:

"Türkiye artık terörle mücadelede çok büyük başarılar elde ediyor. Hain terör örgütleri artık nefes alamaz duruma gelmiştir. Bugün öğlen saatlerinde Ovacık ilçemizin Bilgeç köyü Çakılyayla mezra yaylasında iki günahsız evlat teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu. Bu saldırıda hayatını kaybeden iki minik yavrumuzdan Ayaz daha 8 yaşında, Nupelda 4 yaşında. O acılı anne, o baba onların gözyaşını nasıl sileceksiniz, onların acısını nasıl dindireceksiniz ? Hain bunlar hain. Allah kahretsin. Artık sonları geldi. Az kaldı hepsi tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bu çocuklarımızı, polisimizi, askerimizi, korucumuzu, vatandaşımızı öğretmenimizi haince şehit eden bu alçaklara devletimiz kararlılıkla gereken cevapları veriyor" dedi.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması



ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bulaşmaya Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ CHP Milletvekili Gürse Erol, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Elazığ Belediyesi bünyesindeki mehter takımının konseriyle başlamasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek, "Çok şükür aziz bir milletin fertleriyiz. Bundan şeref duyuyoruz. Tarihe damgasını ve yön vermiş milletin mensuplarıyız. 15 Temmuz bayrağa, millete ve milli birlik beraberliğe sahip çıkmanın adıdır. Dünya demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak direnişin adıdır. Milletin birlik ve beraberlik halinde direnmesiyle bu demokrasi zaferi kazanılmıştır" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi Elazığ'da ve tüm Türkiye'de sokaklara inenlerin, vatanımızın, demokrasimizin ve özgürlüğümüzün korunmasında katkısı var. FETÖ terör örgütü mensupları tarafından yapılan darbe girişiminde tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, kadınıyla, çocuğuyla, her kökenden insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan aziz milletimizin fertlerine teşekkür ediyorum."

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

Ödemiş'te 15 Temmuz anma töreni stadyum önünde yapıldı



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Ödemiş Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önünde tören yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı Saffet Serdar Tuğay, Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Per. Astteğmen Mustafa Beytaş, ilçe Jandarma komutanı J. Yzb. Hüsnü Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yaptığı konuşmada, "Tören alanında açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdik. Tankın önüne yatan, tankın üstüne çıkan, gerekirse kendi canını çekinmeden verebilecek kadar direnme ruhu olan insanlarımız, bugün burada havuzun içerisinde oynayan çocuklarımızın mutlu bir şekilde oynamalarının gereğini yaptılar. 15 Temmuz gecesi İstanbuldaydım. Olayları yakınen gördüm, halkımızın direnişçeler karşı canlarını feda ederek tanklarının önüne atlamalarına tanık oldum. İstanbul düşerse ülke düşer görüşü vardı. Ama bu direniş ruhu Cumhurbaşkanımızın uyarısıyla insanların meydanlara dolması adeta Çanakkale de atalarından aldığı direniş ruhuydu. Aynı şekilde Afyon'da tepeyi saniyelerle alamadığı için kafasına kurşun sıkan komutanın ruhuydu bu" dedi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ise "Rüyalardan güç bulan, hain bir misti bir koalisyondur. Bu hain, Anadolu insanın parasını ve çocuklarını küresel sermaye uğruna heba etmekle kalmayıp, aklını çalıp, otomatlaştırdığı binlerce insanı da harama günaha bulaştırarak, kumpas, takıye, şantaj, tehdit, soru çalma ve benzeri olayları gerçekleştirerek, kul hakkını tecavüz ederek zerre kadar terettüt etmemiştir. Dolasıyla FETÖ dini bir yapı olarak nitelendiremez. Örgütün başındaki haine atfedilen sıfatlar İslam ile bağdaştırılamaz" diye konuştu.

Ödemiş Belediyesi tarafından yapılan keşkek ve su davetlilere dağıtıldı.

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ(İzmir),

Adana'da 15 Temmuz anma etkinliğine on binler katıldı



ADANA'da onbinlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Şehitler için duaların okunduğu etkinliğin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi camilerden sala okundu.

Saat 20.30'da Merkez Park'ta toplanan onbinlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce Adanalı katıldı. Valilik öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda yaptığı konuşması, sinevizyon aracılığıyla alanı dolduran on binlerce Adanalı tarafından izlendi. Daha sonra kürsüye gelerek konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetledi. Adana'da 15 Temmuz günü büyük olayların yaşanabileceğini ancak Vali Mahmut Demirtaş'ın sayesinde olayların önüne geçildiğini belirten Karalar, şöyle devam etti:

"Sayın Valimizin engin tecrübesi ve cesaretiyle aldığı kararlardan ötürü İncirlik'ten uçak uçurtmamış ve darbenin engellenmesi noktasında önemli kararlar almış, önemli katkısı olmuştur. Ona da buradan teşekkür etmek istiyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. 15 Temmuz'un şehitlerini unutmayacağız. Bütün dünya Çanakkale'de bizi yenemedi, yedi düvel Ulusal Kurtuluş mücadelesinde bizi yenemedi, 15 Temmuz'da bir avuç hain mi bizi yenecekti. Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ama Çanakkale destanını da unutmayacağız, ulusal kurtuluş mücadelesini de unutmayacağız. Oradaki şehit ve gazilerimizi de unutmayacağız. Bu millet bir kez daha neyin altını, neyin üzerini çizeceğini göstermiştir ve 'Kayıtısız şartısız milletindir'i bir kez daha ispat etmiştir."

15 TEMMUZ'U UNUTMADIĞIMIZI HAYKIRIYORUZ

15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlatan şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve o gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren gazilere minnet duygularını ifade eden Vali Mahmut Demirtaş, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, yedi düvele Adana'dan bir kez daha haykırıyoruz. Aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destan olan 15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin, en güzel örneğidir. 15 Temmuz, meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır, kurt postundaki kuzulara, had bildirme günüdür. 15 Temmuz, FETÖ'nün maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür. 15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarihtir. 15 Temmuz, küresel aktörlerin ve onların yerli iş birlikçilerinin kirli planlarının bozulduğu bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz, yüzyıl önce yedi düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh ve ihanetle diriliş vaktidir. 15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır, devlettir, ezandır. 15 Temmuz, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. İşgal ve iç savaş denemesine karşı durmak, darbeye darbe yapmaktır. 15 Temmuz darbe girişiminin, milletemize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, YPG'nin ve diğerlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini, bu terör örgütlerinin birer maşa, piyon olduklarını ve bu örgütlerin arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, gerçek yüzleri ortaya çıkarmak, maskeleri düşürmek için terörle ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi, sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse, FETÖ terör örgütü mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için üzerimize düşeni yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ'yle mücadelemizi, son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdüreceğiz."

TÜM CAMİLERDE VE ALANDA SALA OKUNDU

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve kent protokolü, ellerinde Türk bayraklarıyla Adanalıları selamladı. Daha sonra Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi tarafından hazırlanan Osmanlı padişahları kıyafetlerinden oluşan defile sunuldu. 15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Niğdeliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu



NİĞDE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılmasının 3'üncü yılında demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı'na akın etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri ve kent protokolü, ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından, kabre karanfil bırakıldı.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Vali Yılmaz Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 yıl önce devlet ve millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi. Türk Ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi, milleti ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya, devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken tarihte hiç bir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğdemizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu."

Konuşmaların ardından, darbe girişimi belgeseli izletildi, ilahi ve şiir dinletisi yapıldı.

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü



OSMANİYE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi.

Musa Şahin Bulvarı Şehitler Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kalabalığa, Özel Harekat Timleri, Polis Memurları ve askeri personellerde eşlik etti. Motorize Yunus Timleri, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve Kobra araçları da sirenler çalarak çarşı merkezinde ilerledi. Vatandaşlar, güvenlik güçlerine alkışlarıyla destek verdiler.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki anma törenlerinde halka hitabı, alana kurulan dev ekrandan canlı olarak izlendi. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının konserine vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Devamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan '15 Temmuz Destanı' adlı sinevizyon gösterildi.

Gecede konuşan 15 Temmuz Gazisi Adnan Yılmaz, o gün yaşadıklarını anlattı. Ankara'da o gece cuntacıların kullandığı bir tankı rehin aldıklarını ve müdahale sırasında tank üzerinden düşerek yaralanarak gazi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi, vatanımızı, milletimizi, demokrasi ve cumhuriyetimizi yok etmek ve kör etmek isteyen vatan hainleri, milletinin silahını bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı büyük bir darbe girişiminde bulunmuş olup, ancak milletimizin vatan aşkı o gece darbeyi önlemek için sokaklara çıkıp, tanklara, kurşunlara göğüs gerip ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Bu yapılan hainlik, vatanımıza milletimize, bayrağımıza, meclisimize, demokrasi ve cumhuriyetimize, yarınlarımıza, ordumuza yapılmış büyük bir ihanettirö dedi.

Etkinliğe katılanlara pilav, ayran ve tatlı gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu. Anma programına Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, diğer protokol üyeleri ile birlikte, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

