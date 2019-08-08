DHA YURT BÜLTENİ - 24

Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diyarbakır'da tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı ve Ramazan Özçelik'in vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen grubun yanına gelen Mehmet Özçelik tartışmaya başladıktan sonra diğer gruptan biri önce havaya, ardından baba ve oğullarına ateş açtığı yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüsü

İki grup arasındaki tartışma

Havaya ateş açılması

Kaçışmalar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Zonguldak'ta pazar yerinde yangın

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangında işyerleri yandı. Büyük paniğin yaşanırken, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çaba sarf etti.

Yangın saat 21.00 sıralarında ilçede bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıdan pazar yerinde bulunan iş yerlerine sıçradı. Yangında pazar yerinde bulunan bir otomobil yanmaktan saniyelerle kurtarıldı. Yangın sonrası bölgeye Zonguldak Belediyesi ve Kozlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında pazar yerinde bulunan bazı işyerleri kül oldu. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş pazar yerine gelerek çalışmaları takip etti

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş yangının çıkış sebebinin şu ana kadar belli olmadığını belirterek, "Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. Bu gibi durumlarda önemli olan can kaybının olmaması. Cana geleceğine mala gelsin. Bizi mutlu eden insanlarımıza bir şey olmamasıdır. En kısa sürede eski haline kavuşturacağız" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazaryerinin yanması

-Söndürme çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Hasardan detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



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İnegöl'de yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Terastaki yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederlerken, vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.

Yangın, İnegöl'ün Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek terası sardı. Alevleri fark eden bina sakinleri zorlukla dışarıyla çıkarak durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken mahalle sakinleri alevleri korku dolu gözlerle izledi. Yangın sonucunda binada hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin mahalleye gelişi

-Yangından detay

-Mahalle sakinlerinin yangını izlemesi

-Genel, detay görüntü

Süre: 0.49dk Boyut: 91MB

Haber-Kamera: Yavuz Yılmaz/İNEGÖL,(Bursa),

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Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiya göre aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda 5 kişinin pompalı tüfekle vurularak hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaştı. İki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli otomobilden çıkarttığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Fındık işçilerinin taşlı sopalı kavgasına jandarma müdahale etti

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya mahallenin gençleri de katılınca jandarma ve komando timleri olaya müdahale etti.

Olay akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mahallede yaşayan gençler ise tarafları ayırmak istedi. Taraflar gençlere de saldırdı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle taş ve sopalı kavga sona erdi.

Mollabey Köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçiler kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kendi arasında kavga etmeye başladılar. Mollabey gençleri kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçilerin taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mahalleden detaylar

-Jandarmalardan ve askerden detaylar

-Detaylar

HABER-KAMERA: Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

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Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldü

ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın'ın İnkum'da denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara'da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer'i arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer'i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer'in cenazesi morga kaldırıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

"19 Mayısın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane morgundan detay

-Adliye ve jandarma araçları

-İnkum ve Bayram Akyer fotosu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti

İZMİT'te, Kocaeli Fuarı 52. Yaz Konserleri kapsamında sahne alan Ferhat Göçer, şarkılarıyla güzel bir gece yaşatırken, binlerce kişi şarkılarına eşlik etti.

Kocaeli Fuarı Yaz Konserleri kapsamında Ferhat Göçer sahne aldı. Konser sırasında İzmit'te büyüdüğü yılları ve gençlik hatıralarını anlatan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarıyla hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Ferhat Göçer'in 'Yıllarım Gitti', 'Unutmuş Çoktan' ve 'Ayrılsak Ölürüz Biz' gibi çok sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Ferhat Göçer şarkılarını seslendirirken alanı dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edince muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konser alanından drone görüntüsü

Konserden görüntüler

Ferhat Göçer'in performansı

İzleyicilerden görüntü

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),