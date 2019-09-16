Dha yurt bülteni - 24

Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede (2)

BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin, M.E.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Başkan Taş ile birlikte 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR

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Av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü



ADANA'da Sebahattin Narin (25), kavga ettiği Abdülkadir S. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Sebahattin Narin ve Abdülkadir S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı. Abdülkadir S.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet ettiği Sebahattin Narin, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, elindeki silahla kaçmaya çalışan Abdülkadir S.'yi yakaladı. Yakınları tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürülen Narin ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı Abdülkadir S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Olay yerinde inceleme yapan polisler

Yerdeki boş kovandan görüntü

Olay yeri numaratörlerinden görüntü

Yerdeki dolu av tüfeği fişeğinden görüntü

Polis aracından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'47" Boyut: 200 MB

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Tavşanlı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen Tahsin İslamoğlu (21) ve Murat Perşan (29) sokakta karşılaşıp silahla birbirlerine ateş etti. Kavgada Tahsin İslamoğlu hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti, Perşan ise tedavi altına alındı.

Olay, Yeni Mahalle Adliye Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Tahsin İslamoğlu ve Murat Perşan sokakta karşılaşarak sözlü olarak tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada İslamoğlu tüfekle ve Perşan ise tabanca ile birbirlerine ateş etti. Yaralanan İslamoğlu çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Diğer yaralı Perşan ise kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nden Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Tavşanlı'da olay yeri

-Ambulans ve polis ekipleri

-İslamoğlu'nun yerdeki görüntüsü

-Murat Perşan'ın Kütahya hastane girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Huriye Fidan (63) hayatını kaybetti.

Kaza, İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye ve Osman Fidan çifti, ormanlık alanda odun toplamak üzere traktörle yola çıktı. Osman Fidan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bayır aşağı inerken bir anda kontrolden çıktı. Traktörün yan kısmında oturan Huriye Fidan, sarsıntı sırasında dengesini kaybedip yere düştü. Kontrolden çıkan traktör, Huriye Fidan'ın üzerinden geçerken, Osman Fidan ise sarsıntının etkisiyle araçtan savruldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Fidan ise yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadının cesedi, İnegöl Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Jandarma ekiplerinin incelemesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Süre: 0.47 Boyut: 87 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'de, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Burak Sabuncu (27) hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta yaşanan olayda, iddiaya göre Burak Sabuncu esnaflık yaptığı bölgede husumetli olduğu Talha Uludağlar (24) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Uludağlar cebinden çıkardığı bıçakla Sabuncu'yu 5 yerinden bıçakladı. Yolun ortasında yaralanarak kanlar içinde kalan Sabuncu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ameliyata alınan Sabuncu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı Uludağlar ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin olay yerinde çalışma yapması

Polisin bıçaklanan kişinin eşyalarını kontrol etmesi

Genel ve detay görüntüler

Süre : 02.40- Boyut: 298 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Muhammed KISIR-KAYSERİ,

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