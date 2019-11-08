DHA YURT BÜLTENİ-24

Geminbeli Tüneli, 2021'de hizmete girecek

KARADENİZ Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak olan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmaları devam ediyor. Tünelin 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Suşehri programları öncesinde Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Vali Salih Ayhan, çalışmalar hakkında Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'dan ve teknik personelden bilgi aldı. Tünelin içine girerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ayhan, tünelde kazı çalışmaları yapan işçileri tebrik ederek kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmaların tüm hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirterek, "Devletimizin geldiği noktayı, ekonomimizin nereye geldiğini ve vatandaşımızın nasıl daha kaliteli hizmet alacağını görebiliyoruz. Olağan bir hizmet var. 8 bin 600 metre uzunluğunda ve milyara yakın maliyetle vatandaşlarımıza bu hizmeti vermek için gayret ediyoruz. Sivas, karayolları yatırımları anlamında ülkemizin en şanslı illerinden birisi. Bu tünel kuzey-güney bağlantısı için çok büyüm arz etmekte. Akdeniz ve Karadeniz sahillerine bağlanmamız anlamında da önemli. 2021 yılında burası hizmete girecek. Alt yapı, sinyalizyon, havalandırmaları ve güvenlik tedbirleri noktasında biraz daha işi var. Buraya baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. 'Gidemediğin Yer Senin Değildir' diyen Halil Rıfat Paşa'nın torunları olarak bu işçi, mühendis kardeşlerimiz harika işler çıkarıyorlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güzel hizmetler olacak. Çamlıbel, Yağdonduran ve Kızıldağ Tünelleri de bittiği zaman Sivas'ımız yer tarafa açılan, ulaşımda merkez olan ve kaliteli yolculuk yapıldığı merkez olacak. Burayı görmek benim için de ayrı bir heyecan oldu. Çalışanlardan kazasız, belasız bir şekilde burayı bitirmelerini diliyorum. Ülkemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tünelin havadan görüntüleri

-Tünelden görüntüler

-İşçilerin çalışmaları

-Valinin açıklaması

Haber: SİVAS,

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Direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille seyir halindeyken baygınlık geçiren Mehtap Özbay Gülten (40), kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Çevredekilerin seslerini duymayan ve baygınlık geçiren Gülten'i araç camını kırarak çıkaran itfaiye ekibi kurtardı.

Eskişehir'de oturan Mehtap Özbay Gülten, saat 15.00 sıralarında kullandığı 06 BAN 171 plakalı otomobille İsmet İnönü-1 Caddesi'ne geldiğinde baygınlık geçirerek kaldırıma çarptı. Yol ortasında duran araç içerisinde kendinden geçen Gülten'i çevredekiler uyandırmaya çalıştı. Sonuç alamayınca da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler uzun süre Gülten'i kendine getirmeye çalıştı. Ancak seslerini duyuramadı. İtfaiye ekibi sağ arka camı kırıp araç kilitlerini açtı. Sağlık ekiplerince çıkarılan Gülten, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapanan yol ise aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kadının araç içindeki görüntüsü

-Polis ve sağlık ekibi

-Kapıların açılması

-Kadının çıkarılması

-Ambulansa yürümesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 20 dönüm alan küle döndü.

Bayramiç'e bağlı Yağcılar köyündeki ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, Orman Yangını İhbar Hattı'na aradı. İhbar üzerine, bölgeye Bayramiç Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Bayramiç Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da söndürme çalışmalarında kullanıldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 20 dönümlük alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın alanı ve yangına müdahale eden orman işçilerinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

Eceabat sınırlarında kalan, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamındaki etkinliğe Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkanlığı personeli ve Alçıtepe köylüleri katıldı. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, kırsal turizmi hareketlendirmek, tarihi alanda turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Alçıtepe köyündeki 6 bin 206 metrekarelik kamu arazisine, 4 bin lavantanın dikimi gerçekleştirildi. Proje sayesinde, lavanta üretiminin yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetin yanı sıra ekonomik anlamda da bölgeye katkı hedefleniyor.

Lavanta dikimi sonrası açıklama yapan Alan Başkanı Kaşdemir, "Yaptığımız araştırmalarda lavanta bitkisinin tarihi alanı daha da güzelleştireceğini düşünüyoruz. Özellikle tarihi alanda bulunan köylerinde kalkınmasında önemli rol oynayan tarım faaliyetine yenisini daha ekliyoruz. Bu bölgede ilk defa gerçekleştirilen bu proje çiftçilerimize de örnek olacaktır. Burası hem tarihi ile hem doğası ile hem renkleriyle eşsiz bir coğrafya zaten. Bizler de bunu her çalışmamızda bir adım daha ileri götürmek daha da güzelleştirmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lavanta dikiminden görüntü.

Haber-Kamera: Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale),

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Kendisini evin kapısına asarak intihar etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder Karakaş(31) evinde kendisini iple asarak intihar etti.

Olay öğle saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı binada yaşayan Önder Karakaş, evin giriş kapısına kendine iple asarak intihar etti. Önder Karakaş'ı ipe asılı halde görenler polis ve 112 Acile haber verdi. Sağlık ekipleri Önder Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bina içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Önder Karakaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın yaşandığı binanın dış görüntüsü

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HABER: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),