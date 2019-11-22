DHA YURT BÜLTENİ-24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (5)

'BÜYÜKBAŞTA 4 KAT, KÜÇÜKBAŞTA 2,1 KAT ARTIŞ '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır'ın ardından yerel seçimlerde AK Parti'li Saliha Özçınar'ın kazandığı Kiraz ilçesini ziyaret etti. Burada otobüsün üzerinden halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan hizmetlere değinerek, "Genç çifti noktasında 79 projeyle 2 milyon 370 bin TL yine Kiraz ilçemize aktardık. Kırsal kalkınma noktasında hibede 4 milyon TL aktarmış bulunuyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta yaklaşık 4 kat artışla 100 bin baş hayvana ulaştık. Küçükbaş hayvancılıkta ise 2,1 kat artışla 33 bin küçükbaşa ulaştık. Süt üretiminde 336 bin ton süte ulaştık. Orman ve suda 66 milyon TL yatırım yaptık ve iki adet baraj sulamada 4 bin 990 dekar araziyi şu anda sular hale geldik. Dere ıslahına gelince 9 adet dere ıslahı yaptık. 513 bin 500 fidan diktik" diye konuştu.

'BAY KEMAL, DOMATESİ GEL KİRAZ'DAN AL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesine de kuracağız. Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik, topraksız seralar jeotermal enerjiyle kurutma tesislerini de kuracağız. Bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 16 bin TL'den 4 bin TL'ye düşecek, bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz. Bay Kemal diyor ya, 'domates yok'. Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al. 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kiraz Belediyesi tarafından işletilen Haliller ve Çatak Göleti sulama şebekesinin ön ödemeli katlı sayaç takılmasına 2020 yılında başlayacaklarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kiraz'da 10 köye içme suyu amacıyla kuyu açıyoruz. Mersindere, Karaburç, Çayağazı, Uğurlu ve İğdeli'de içme suyu kuyularını açtık. Altınoluk'ta çalışmalarımız devam ediyor. Hisarköy, Sarıkaya, Tekbıçaklar ve Umurcalı'da birer içme suyu kuyusu açacağız" dedi.

'KİRAZ'A HAYVAN BARINAĞI KAZANDIRIYORUZ'

Erdoğan,Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına başlandığını belirterek, "Kiraz çayı ıslah projesinde 6,5 kilometre ıslah çalışması yaparak projenin ilk aşamasını tamamladık. Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına devam ediyoruz. 2020'de buna başlayacağız. Doğancalar köyü ve 280 dekar arazinin taşkın kontrolü için proje çalışmalarına devam ediyoruz, çalışmaların tamamlanmasına müteakip inşaatı yatırım programına alacağız. Özellikle doğa koruma amaçlı olarak Kiraz'da bir park da gerçekleştireceğiz. Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Belediye Başkanımız tarafından talep edilen hayvan barınağı için gerekli görüşmeler yapıldı. Arazi temin edilmesine müteakip Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalara başlayacağız. Kiraz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bir müjde veriyorum. Hisar ve Umurcalı Mahallesi'nde 400 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız" diye konuştu.

'İZMİRLİLERİ SEVİYORUZ, KORKU DEĞİL HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Bütün bu adımlarla Kiraz'ın artık farklı bir döneme girdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Eğitimden sağlığa; ulaşımdan spora kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla nasıl ki İzmir'i geliştirip büyüttüysek inşallah Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki pek çok projeyi bakanlıklarımızın üstlenmesini temin ederek İzmir halkının hizmetlere mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü biz İzmir'i, İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz ama gel gör ki İzmir Büyükşehir Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Kiraz kendi hamuruyla yoğruluyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Bütün bu adımları atarken bundan sonraki süreçte de müjdeleri sizlere verdim ama unutmayın; hiçbir zaman biz Kiraz'dan ayrı kalmayacağız."

'SURİYE ORDUSU, MEHMETÇİĞİMİZE GÖRE 20 KAT DAHA FAZLA ŞEHİT VERDİ'

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neleri yaptığımızı takip ediyorsunuz değil mi? Teröre prim verdik mi? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri ne hale getirdiğimizi görüyorsunuz değil mi? Ne dedik, 'onlar kaçacak, biz kovalayacağız.' Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Kurabildiler mi? Şu anda bir yerlerden bunlara gelen silahlar var. 33 bin TIR ve bunların depoladıkları yerleri bulduk, onları oradan şimdi topluyoruz. Türk milletinin, Mehmetçik'imizin ne olduğunu daha iyi tanıyacaklar. Suriye ordusu, Mehmetçik'imize göre 20 kat daha fazla şehit verdi ama hep bir oldular, beraber oldular. Şehadete birlikte yürüdüler. Benim Kiraz'dan bir ricam var; bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birbirimizi menfaat için değil Allah için seveceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Abaza'sı ayrımı yok. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve bizi bölemeyecekler" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından burada da halka çay paketlerinden verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması canlı yayından alınacak

-Kiraz programından detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN-Davut CAN-Kamera: Tolga TAHCI/ İZMİR,

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

==================

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

BALIKESİR'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper K. (40), tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------------

Alper K. sağlık fotoğrafı

+++

'Bitcoin Safiye'nin güvenlik kamerası görüntülerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde yakalanması

Aydın'a getirilmesi

Genel ve Detaylar

Huzeyfe ÖZDEMİR- İsmail Hakkı SEYMEN/GÖNEN (Balıkesir), -

=================

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında kasa indirme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde yaşandı. İddiaya göre, hamallık yapan Suriye uyruklu kardeşler Muhammed Ahmet G. (24) ve Eymen G. (19) ile vatandaşları Yaser El Rabiğ (19), Beşşar Es Rabiğ (23) ve Cevad El Hasan (20) arasında kasa indirme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Muhammed Ahmet G. ve Eymen G. kardeşler, Yaser El Rabiğ, Beşşar Es Rabiğ ve Cevad El Hasan'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. 2 kardeş polis tarafından gözaltına alınırken, 3 yaralı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaser El Rabiğ doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Kayseri'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, babaları ise Zekeriya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KAYSERİ

===========================

Cezaevine getirilen tutuklu, elleri kelepçeli firar etti

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak polis tarafından teslim edilmek üzere cezaevine getirilen Tarık Gündem (23), görevlilere teslim edildiği sırada açık bulduğu kapıdan kelepçeli olarak firar etti.

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, cinsel istismar suçundan polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, tutuklanan Tarık Gündem'i Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki cezaevine teslim etmek üzerine götürdü. Elleri kelepçeli olarak kapıdan içeri alınan Gündem, görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak açık kalan kapıdan koşarak kaçtı. Elleri önden kelepçeli olarak araziye doğru kaçan Gündem, bir süre sonra izini kaybettirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündem'in kaçtığı arazide arama çalışması başlattı. Polis ve jandarma, ellerinde fenerlerle bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, dereleri, ormanlık alanları ve tarım arazilerini didik didik aradı. Trafik polisleri de yolu keserek araçları tek tek arayıp, geçişlerine izin verdi. Tarık Gündem'i arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

-Cezaevinden görüntü

-Jandarma ekiplerinden detay

-Arazide polis ve jandarma ekiplerinin arama yapmasından görüntüler

-Karayolunda polislerin araçları aramasından

-Firar eden Tarık Gündem'in resmi

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

=======================

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı-2

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp, silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa, açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.

YOK OLAN GÖL ALANINA, DEREDEN SU VERİLİYOR

Kazı sonrası toprak doldurularak, kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'doğal sit alanı' ilan edilmesi yönünde çalışma başlatılan göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı. Göl alanı doldurulduktan sonra suyun alanda kalıp, kalmayacağı gözlenecek.

VALİ TAŞBİLEK, DİPSİZ GÖL'Ü İNCELEDİ

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dipsiz Göl alanında yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Vali Taşbilek, gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattıklarını belirterek "Çalışmalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle konuya yaklaşımı, gereken her şeyin yapılmasıyla alakalı olarak vermiş olduğu talimatlar ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da konuya el atmalarıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin 19 Kasım'da ilimize teşrifleri oldu. Biliyorsunuz öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bu alanın sit alanı olarak ilan edilmesi çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde; yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi" dedi.

'ALANI DOĞAL ORTAMDAN ALINAN SUYLA BESLİYORUZ'

Yapılan istişareler sonrası; ivedilikle bu çalışmaların tamamlandığını açıklayan Vali Taşbilek, "Yine verilen tavsiyeler doğrultusunda; göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda yapılan çalışmaları bugün itibariyle tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

PROF. DR. BEKTAŞ: DİPSİZ GÖL, VOLKAN KRATER GÖLÜDÜR

Öte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptıkları fotojeolojik çalışmalarda Dipsiz Göl'ün, 66- 100 milyon yıl önce faaliyetteki volkanın yanında oluşmuş, parazit volkan krater gölü olduğunu belirlediklerini söyledi. Bektaş, "Dipsiz Göl, milyonlarca yıl önce volkanik bir faaliyetten artakalan mirastır. 66 ile 100 milyon öncesi dönemine ait volkanik faaliyetin hüküm sürdüğü Doğu Karadeniz sahil kesiminde çökmüş ve daha sonrada aşınmış volkan kraterleri yaygındır. Bunlar hava fotoğraflarında tipik olarak dairesel şekilli çöküntü alanları olarak izlenir. Çoğu kez volkan konilerinin yan taraflarında ikincil tali bacaları yani küçük parazit konileri bulunur. Bunların hava fotoğraflarındaki görüntüsü aşınma durumlarına göre küçük daire şeklinde aşınma konisi veya çöküntüler, krater olarak izlenir. Volkanlara ait küçük tali bacalar ve bacaların aşınmış kraterleri zamanla su ile dolarak dairesel şekilli parazit küçük volkan krater göllerini oluştururlar. Doğu Karadeniz'de volkanik arazideki doğal göller bugüne dek ya buzul ve ya krater gölleri olarak isimlendirilmiştir. Oysa Dipsiz Göl, oluşumuna göre tarafımızdan ilk kez 66 ile 100 milyon yıl önce faaliyette bulunan volkanın yan tarafında gelişmiş, parazit volkan krater gölü olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Taşbilek'in çalışmaları incelemesi

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE