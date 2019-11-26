DHA YURT BÜLTENİ - 24

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDILAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tutuklanan cinayet zanlıların Turgutlu Adliyesinden çıkarılışı

Haber-Kamera : Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Özener: Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7'den büyük deprem meydana geliyor

KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Türkiye'de günde ortalama 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7'den büyük deprem meydana geliyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da ilk kez düzenlenen 'Bu+Açık Ders Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan 'Deprem Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz' konulu konferans Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, slayt gösterisi eşliğinde fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra Türkiye'de deprem gözlemlerini söyledi. Kandilli Rasathanesi hakkında da bilgiler veren Özener, Türkiye'de ortalama günde 1 tane 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu, 10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9 arasında bir depremin olduğunu, yaklaşık 6,5 yılda bir ise 7'den büyük depremin meydana geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katılanlardan görüntüler

Slayttan detay

Haluk Özener'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı tutuklandı

HAKLARINDAKİ terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınıp, gözaltına alınan Mardin'in Mazıdağı eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik'in eski Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Savur'un eski Belediye Başkanı Gülistan Öncü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. HDP'li üç eski başkan da 16 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 16 Kasım günü gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nün emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özaydın, Esmez ve Öncü, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından HDP'li eski başkanlar Özaydın, Esmez ve Öncü, çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Fatma Nur'un ölümünde annesine tutuklama

RİZE'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz'un (4), ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne Emine Havuz, tutuklandı. 4 yıl önce Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un (4) aynı pencereden düşerek öldüğünün ortaya çıkması üzerine, anne Emine Havuz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Olay, 12 Kasım'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Düştüğü anlar binanın yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen talihsiz Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ

2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

BABA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Oğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur'u da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddederek "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" açıklamasında bulunmuştu.

ANNE EMİNE HAVUZ TUTUKLANDI

Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rize'de toprağa verilen Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin annesi Emine Havuz'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Emine Havuz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan savcılığın, Havuz ailesinde her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Arzu ERBAŞ/ RİZE,

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15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale merkezli 15 ayrı ilde düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personelden 16'sı gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Haber: ÇANAKKALE,

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