DHA YURT BÜLTENİ - 24

Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı. Erken müdahale için maskesiz eve gider Çağlar, dumandan etkilenerek bayıldı.

Yangın, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında Akarcalı Mahallesi 1095 sokakta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve saglık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen itfaiye eri Mehmet Çağlar, yangının büyüdüğünü görünce evde bulunan Özgehan Gökçay'ı kurtarmak için zaman kaybetmemek için maskesiz alevlerin arasına daldı. İtfaiye eri Çağlar'ın müdahalesi sonucunda, Gökçay son anda kurtarıldı. Gökçay'ı evden çıkartan itfaiye eri Çağlar, dumandan etkilenmesi nedeniyle sokakta bayıldı. Vücudunda 3. dereceden yanıklar bulunan Gökçay ve dumandan etkilenen itfaiye eri Çağlar ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın sıra sında evde yalnız bulunan Özgehan Gökçay'ın 5 yaşındaki kızı Nehir Gökçay'ın ise komşuda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beydağ- Ödemiş karayolu üzerinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) yönetimindeki 09 RA 958 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan ile yolcu olarak bulunan Ali Aktaş (16), Mustafa Karataş (19) Reşat Bilgen (66) ve kamyonet sürücüsü Süleyman Özkan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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