DHA YURT BÜLTENİ-24

Tunceli'de gizli bilgileri sızdırma operasyonu: 4 gözaltı

TUNCELİ'de güvenlik birimlerinden ve adliyede elde ettikleri gizli bilgileri terör örgütü PKK örgüt ile bağlantılı kişilere sızdırarak birçok operasyonu boşa çıkaran biri adliye çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda adliye içinde ve bazı kamu kurumları ile güvenlik birimlerinde elde ettikleri gizli bilgileri terör örgütü PKK'ya sızdırdıkları tespit edilen 4 şüpheli belirlendi. Şüpheliler M.Y., E.T., E. D. ve B.D., ekipler tarafından adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

TUNCELİ, -

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TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

SAMSUN'da kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sat 17.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı, Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, aynı yönde seyir halindeki Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri cep tel. görüntüsü

HABER: Ayhan AYDEMİR KAMERA: SAMSUN, -

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Suriye'de bombalarla tahrip edilen trafo merkezi onarıldı, enerji verildi

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, bombalarla tahrip edilen trafo merkezleri onarılıp, iki şehre de elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iki ilçe merkezi ile kırsalının güven içinde, yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle ve yürütüldüğünü 100 kilometre iletim hattının onarıldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Tel Abyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.

100 KİLOMETRE İLETİM HATTI ONARILDI

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Tel Abyad ve Resulayn Yerel Meclisi'nce belirlenen 25 kişilik ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, "Tel Abyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulayn'da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Hastane, okul, ibadethaneler, kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda evlere enerji verilmeye başlandı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile her iki ilçede huzur ve güven ortamını sağlamanın yanında, burada yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Vali Erin, iki ilçe merkezi ve kırsalının güven içinde yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Enerji hatlarındaki incelemelerinin ardından Tel Abyad'a giriş çıkışları kontrol eden güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Erin, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Tel Abyad ilçe merkezinde esnaf ve sivilleri ziyaret eden Erin, sorunlarını dinlediği halkla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trafo merkezinde incelemede bulunan Vali Abdullah Erin

Yetkililerden bilgi alan Vali Erin

Suriyeli vatandaşlarla sohbet eden Erin

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104MB

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100 yıl önce Sivas'ta kurulan kadın cemiyetinin yıl dönümü kutlandı

SİVAS'ta Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında kongre döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıt önüne bando çalarak gelen dernek üyesi kadınlar ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dernek üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.

Dernek adına basın bildirisini okuyan Şube Başkanı Nurten Yanalak, "Kurtuluş Savaşında cephedeki askerlerin asker kıyafetleri Sivaslı kadınlar tarafından dikildi. Askerlerin çorapları Sivaslı kadınlar tarafından örüldü. Bundan 100 yıl önce ABD'ye 'Ey Amerika' diyen Melek Reşit Hanım'dı. Sivas böyle bir şehirdir. Bu özelliğini hiç kaybetmedi ve kaybetmeyecektir. Burası bir cumhuriyet şehridir. Biz Sivaslılar olarak bu kimliğimizle her zaman gurur duyarız" dedi.

CEMİYETİN TARİHİ ÖNEMİ

Türk kadınlarının Milli Mücadele'ye desteğinin simgelerinden olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 1919'da Sivas'ta kuruldu. Dönemin Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından kurulan cemiyet kısa sürede Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde Merkez'e bağlı birçok şube açtı. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek itilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti'ne karşı zaman zaman protestonameler yayımlayan, Milli Orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, Milli Mücadele için Anadolu'ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler gördü. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, hizmetleri esnasında Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükümeti ile ilişkilerini sürdürmüş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmıştır.

Görüntü Dökümü:

-Dernek üyelerinin görüntüsü

-Bando çalarak anıta yürümeleri

-Anıta çelenk sunulması ve açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS

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Antalya Valisi Karaoğlu: Turistik tesislerde yerli muzu tercih edin

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde faaliyete geçen muz serası, paketleme tesisi ve sarartma ünitelerini ziyaretinde, "Antalya'daki özellikle turizm tesislerinde bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın. Yerli muz ithal muzdan, daha lezzetli, rayihası (hoş koku), görüntüsü ve her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'taki özel firmaya ait muz serası, paketleme tesisi ve sarartma ünitesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karaloğlu'na Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile diğer yetkililer katıldı. Ziyarette firma sahibi Şevki Öncel, Vali Karaloğlu'na seranın, paketleme tesisinin ve sarartma ünitesinin gezdirip, özellikleri hakkında bilgi verdi. Vali Karaloğlu, yıkanmak üzere bekleyen muzları kesti, paketleme ünitesinde çalışanlarla sohbet etti.

'YERLİ MUZUMUZ İTHAL MUZDAN DAHA KALİTELİ'

Manavgat'ta muz yatırımlarının ciddi rakamlara ulaştığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Muz artık Antalya'nın ve Manavgat'ın çok önemli bir ekonomik girdisi haline geldi. Bunu görmemiz lazım, 3- 5 yıl sonra Manavgat'ta en az turizm kadar bir girdiyi biz, muzdan sağlayacağız. Buna herkesin destek vermesi lazım. Hem tanıtımına hem de tüketim noktasında. Burada bir de çağrı yapalım, Antalya'daki özellikle turizm tesislerinde bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın. Artık yerli muzumuz ithal muzdan daha kaliteli, daha lezzetli, rayihası, görüntüsü ve her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli. 'Artık Antalya'daki turistik tesislerde yerli muzu tercih etsinler' diye buradan çağrı yapalım" dedi.

Firma sahibi Şevki Öncel de serada her şeyin tropikal iklim özelliklerine uygun olduğunu, iklimlendirme sistemiyle kontrol edildiğini anlattı. Öncel, tesiste, güneş enerjisiyle elektrik üretildiğini ve üretilen elektriğin fazlasının şebekeye verilerek, aylık 15 bin TL'ye yakın gelir elde edildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Karaloğlu'nun seraya gelmesi

Valinin seraların gezilmesi

Vali Karaloğlu'nun paketleme tesisinde muz kesmesi

Paketleme çalışanlarıyla sohbet etmesi

Vali Karaloğlu'nun açıklaması

Serada Kuran'ı Kerim okunması

Vali'nin Kuranı Kerim sorusu

390 MB/// 03.31"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),