DHA YURT BÜLTENİ-24

Balikesir'in Altieylül ilçesinde 10 dakika arayla 4.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23: 14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 dakika sonra saat 23: 24'te, 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP'li eski Belediye Başkanı Haluk Alıcık, otogarı Aydın Büyükşehir Belediyesi yerine Nazilli Belediyesi bünyesinde kurulan şirkete devrettiği için Özlem Çerçioğlu tarafından açılan davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazilli'de iki dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Haluk Alıcık, 6 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir yasasının ilçe belediyelerini zor duruma düşüreceği gerekçesiyle, yasa yürürlüğe girmeden bir yıl önce Belediye bünyesinde NAZBEL A.Ş'yi kurdu. Otogar başta olmak üzere, belediye mezbahası. su fabrikaları ve bazı tesisleri şirkete devretti. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yasada büyükşehirin hakkı olan tesisleri almak için Aydın İdari Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme Büyükşehir'i haklı buldu ve Nazilli Belediyesi davayı kaybetti. Nazilli Belediyesi'nin en büyük gelir kaynaklarından biri olan otogarı kaybetmek istemeyen Alıcık, 15 Ocak 2019 tarihinde, o dönemlerde belediyenin avukatlığını yapan şimdiki Millet İttifakı Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan tarafından bu kez Danıştay'a itirazda bulunarak davayı temyiz ettirdi. Danıştay 8. Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı usulen bozarak incelenmek üzere Tetkik Hakimliğine havale etti.

BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇTI

Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gereken tesisleri alamayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Danıştay sürecinde Alıcık hakkında 'Görevi kötüye kullanmak' gerekçesiyle 2015 yılında Nazilli 3.Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Dört yıl boyunca süren dava 15 Ekim 2019 tarihinde karara bağlandı. Görülen son karar duruşmasında Mahkeme, Alıcık'ı suçlu bularak hükmün geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

'NAZİLLİ'NİN MALLARINI KORUDUĞUM İÇİN ALDIĞIM BU CEZA BENM ONUR MADALYAMDIR'

Mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra ofisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Alıcık, cezanın çocuklarına bırakacağı en onurlu miras olduğunu belirterek, "Nazilli'nin değerlerinin bu şehrin insanlarına ve çocuklarımıza kalması için mücadele ettik, onurlu bir duruş sergiledik, Nazilli'nin malına sahip çıkmaktan dolayı, otogarı vermediğimizden dolayı görevimizi kötüye kullanmışız, bu nedenle de cezalandırıldık. Bu ceza benim için gurudur, onur madalyamdır. Çalmamışım, zimmete para geçirmemişim, ne yapmışım, kentimizin değerlerine sahip çıkmışım, bu benim çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır" dedi. Alıcık daha sonra İzmir istinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Haluk Alıcık'ın konuşması:

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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

Kayseri'de, yatak üretimi yapan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Taner Yolcu'ya ait olduğu öğrenilen fabrikada iddiaya göre, işçilerin çalışmadığı sırada trafo patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 10 adet itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede tüm fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olay sırasında yoldan geçtiğini belirten Erhan Çulha, Ben aracımla yolun kenarından geçiyordum. Fabrika yanında bulunan trafo birkaç defa patladı. Ardından fabrikaya sıçradı ve alev almaya başladı. Burası yatak fabrikasıymış, her şey yanmaya başladı" dedi.

Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Yanan fabrikadan görüntü

-Görgü tanığı Erhan Çulha ile röportaj

-Genel detay

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü

Bolu'da, bir çocuk annesi Sevgi Ö., yürüyerek babasının evine giderken arkasından otomobille gelen dini nikahlı eşi Recai B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Tesadüf eseri saçmaların arkasında bulunan ağaca isabet etmesiyle ölümden dönen Sevgi Ö., saldırının ardından telefon açtığı nikahsız eşine, "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Beni bu şekilde kazanamazsın." diyerek teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Olay yerinden kaçan Recai B. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bartın'da oturan Recai B. ile dini nikah yaparak birlikte yaşayan ve bu beraberlikten bir çocukları bulunan Sevgi Ö., bir süre önce gördüğü şiddet nedeniyle çocuğuyla birlikte Bolu'daki ailesinin yanına geldi. Genç kadın, nikahsız eşinin geri dönmesi için yaptığı çağrılara da olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Bolu'ya gelen Recai B., nikahsız eşini otomobiliyle takip etmeye başladı. Recai B., karanlık bir sokakta otomobiliyle yanına yaklaştığı Sevgi Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.

SAÇMALAR AĞACA İSABET ETTİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Saldırı sırasında saçmalar, Sevgi Ö.'nün birkaç metre arkasındaki ağaca isabet etti. Genç kadın mucize eseri ölümden dönerken, Recai B. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı nedeniyle korku ve panik yaşayan Sevgi Ö.'ye çevredeki vatandaşlarda yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Ö., yaşadıklarını polise anlatırken gözyaşı döktü. Genç kadın, olay yerinde nikahsız eşinin silahından çıkan saçmaların boş kovanlarına da uzun süre baktı.

'SENİN ÖLMEN DE BENİM ÖLMEM DE ÇOCUĞUMUZUN YARARINA OLMAZ'

Sevgi Ö. daha sonra, nikahsız eşi Recai B.'yi telefonla arayarak teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Sevgi Ö. telefonda "Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız. Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum." dedi.

Olayla iligi çalışma başlatan polis, kısa sürede şüpheli Recai B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla iligili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadının polise olayı anlatması

-Boş kovanların görüntüsü

-Telefonla konuşması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,