DHA YURT BÜLTENİ-24

Servis otobüsü alev alev yandı

AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir fabrikadan işçi servis otobüsü elektrik aksamından çıkan arıza nedeniyle yandı. Sürücü son anda kendini aşağıya attı.

Olay, saat 16;30 sıralarında İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ercan Çömlek idaresindeki 09 P 0129 plakalı servis seyir halindeyken bir anda elektrik aksamından oluşan arıza nedeniyle yanmaya başladı. Otobüsten duman ve alevlerin çıktığını gören sürücü otobüsten kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Otobüsün yandığını gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Alevleri gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

servis otosunun yanma anı cep telefonu görüntüsü

Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, ahşap kesme makinesinden fırlayan tahta parçası, fabrika işçisi Fahrettin Süleymanoğlu'nun (51) göğsüne saplandı. Tahta parçasıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap kesme makinesinden fırlayan 1 metrelik tahta parçası, fabrikada çalışan işçi Fahrettin Süleymanoğlu'nun göğsüne saplandı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekibi, Süleymanoğlu'nu göğsüne saplanan tahta parçasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahta parçası, ameliyatla çıkarılırken, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önünden arşiv görüntü

Fahrettin Süleymanoğlu'nun hastaneye girerken fotoğrafları

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Minik Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Bugün saat 16.00 sıralarında, 6005 sokaktaki bir apartmanın 4'üncü katında, iddiaya göre anne Nadide Uztemur'un, büyük çocuğunun tuvalet ihtiyacını görmesi için ona yardım ettiği sırada, 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Minik Uztemur, sinekliğin yuvasından çıkması sonucu boşluğa düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen aşağı koşan anne Uztemur, kanlar içindeki çocuğunu görünce büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı, ardından da ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kalırdı. Burada tedaviye alınan Uztemur, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olayın meydana geldiği apartmandan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Beton mikseri ile çarpışan motosikletli canından oldu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma, beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı (58) gözaltına aldı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Karacasu-Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Ömer Haydan'ın kullandığı 20 AHJ 59 plakalı beton mikseri, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Bekir Ögel yönetimindeki 09 ABV 846 plakalı motosiklete çarpıştı. Beton mikserinin altına alıp, sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü Ögel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekilerinin yaptığı kontrolde de Ögel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemlerenin ardından Ögel'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin şoförü Ömer Haydan'ı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Trafik polisinin inceleme yapmasından görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),

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Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

ELAZIĞ'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Elazığ- Malatya yolunda görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce sisin etkisi gece saatlerinde de süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Sisden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, "Akdeniz'de yetki mutabakatı TBMM'den geçti. Oyunları bozmuş olduk. Bu konuda geri adım atmayacağız. Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Batman'da Birlik Vakfı'nca 'Enerji politikamız ve Doğu Akdeniz meselesi' paneli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

'DIŞ ÜLKELERDE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BU MÜCADELEYİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'

Panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sürdürülen çalışmalara değindi. Türkiye olarak teknolojik açıdan en iyi gemilere sahip olduklarını anlatan Bakan Dönmez, "Denizlerde hidrokarbon ile sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ve çalışmalarımız ülkemizin geleceği için olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Milli arama ve sondaj gemilerimizle başlattığımız çalışmalarımız dört koldan 4 gemi ile devam ediyor. Libya ve dış ülkelerde sürdürdüğümüz bu mücadeleyi oldukça önemsiyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerinde 4 bin metrede sondaj çalışmaları devam ediyor. Barbaros ve Oruçlu gemileri, denizlerimizin röntgenini çekiyor. Teknolojik açıdan en iyi gemilere sahibiz. Yeni gemi ile Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'ONAYIMIZ OLMADAN KİMSE BÖLGEDE ARAMA YAPAMAYACAK'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin onayı olmadan bölgede arama yapılamayacağına vurgu yaparak, Libya ile yapılan denizde petrol yetkisi mutabakatıyla oyunları bozduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gelecekte enerji vizyonu olan milli enerji ve maden politikamızı, yerlilik, arz güvenliği, millilik ve teknoloji üzerine inşa ettik. Enerji ve doğal kaynaklarımızı insanlarımıza kesintisiz olarak sunmak için projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki, petrolden doğalgaza, kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir. Yerli ve yenilenebilir elektrikte bugün son 20 yılın rekorunu kırdık. Ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz. 5 yeni kuyu daha açacağız. Libya ile hayati önem arz eden anlaşma yaptık. Denizde petrol yetki arama mutabakatı TBMM'den çıktı. Oyunları bozmuş olduk. Onayımız olmadan kimse bölgede arama yapamayacak. Bu hedefte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Geri adım atmayacağız. Biz Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz."

Görüntü Dökümü

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-Bakan Dönmez'in karşılanması

-Panele katılanlar

-Bakan Dönmez'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi

ESKİŞEHİR'de, sendika üyesi işçiler, çalıştıkları fabrikalarda toplu sözleşme konusunda uzlaşma sağlanamayınca Ulus Anıtı'nda bir araya gelip, eylem yaptı.

Eskişehir'de, Türk Metal Sendikası'na bağlı çoğunluğu beyaz eşya ve otomobil fabrikalarında çalışan işçiler 7 Aralık'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanmaması üzerinde Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Fabrikaları protesto eden işçiler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları eylemde toplu sözleşme konusunda uzlaşma sağlanana kadar protestolarını sürdüreceklerini ifade etti.

Toplanan yaklaşık 200 işçi adına konuşan Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, "Bütün iyi niyetlerimize rağmen uzlaşma sağlayamadık. Görüşmelerin 5'inci oturumunda da uyuşmazlık çıktı. Haklarımızı konuşalım derken, kazanılmış haklarımıza da göz diktiler. Üyelerimizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Atılan sloganların ardından işçiler olaysız dağıldı. Eylem süresince İl Emniyet Müdürlüğü anıt çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü:

-Toplanan kalabalık

-İşçiler detay

-Şube Başkanının konuşması

-İşçilerin slogan atmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,