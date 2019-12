DHA YURT BÜLTENİ-24

Sevgilisini cipinde bıçakladı, linçten kurtarıldı- Yeniden

ADANA'da M.K. (38), cipiyle seyir halindeyken yolunu kestiği sevgilisi Neslihan Akıllı'yı (34), direksiyon başında bıçakladı. Akıllı'nın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, saldırganı linç etmeye kalkıştı. M.K.'yi linçten polis kurtardı.

Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan Akıllı, cipiyle seyir halindeyken yolu sevgilisi M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki sevgilisiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan M.K., yanında getirdiği bıçakla Akıllı'yı dili ve boğazını kesti, karnından bıçakladı.

YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken yardım çığlıkları atan Akıllı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler koşanlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., yine çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Akıllı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından linçten kurtarılan M.K. da hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırgan M.K.'nin aracından inip, Neslihan Akıllı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Neslihan Akıllı'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan M.K., tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ADANA,

Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

SİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'nin arkası ve Mimar Sami Aydın Tüneli üstünde bulunan boş arsada madde bağımlılarının olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu yerde uçucu madde kullanan B.Y., polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisten kaçmaya başlayan B.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan atlayınca bacağından yaralandı. Yerden kalkamayan B.Y. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. B.Y., olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Çevrecileri Derneği'nce, Marmaris'te gönüllü dalgıçlarla yapılan incelemede, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiindeki 7,5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sisteminin, suyunu Akdeniz'e döktüğünü belirtip, "Dernek olarak 2011 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve alanında uzman kişilerle, ilçedeki körfez ile Yalancı Boğaz'daki atık su tahliye sistemi üzerinde bilimsel inceleme yaptırıyoruz. Açık denize bırakılan atık su ve denizlerin korunması için 308 sayfalık bilimsel rapor hazırlandı. Video ve fotoğraflar çekilerek raporlara konuldu. Bu bilimsel rapor ile analizleri MUSKİ başta olmak üzere Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere gönderildi. Aradan geçen 8 yılda hiçbir çözüm alınamadı. Bu yıl 4 defa deniz dibindeki arıtma sistemlerini gönüllü dalgıçlarımızla inceledik. Ne yazık ki arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş" dedi.

Kutengin, derneğin gönüllü 2 dalgıcının yaptığı son incelemede, 10 tahliye bacası borusundan 7'sinin kırık olduğunu tespit ettiklerini belirtip, görüntüleri de basınla paylaştı.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADIĞI GİBİ CEZAİ İŞLEMDE UYGULANMADI'

Konunun ulusal ve yerel basında haber olarak yer almasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, ididaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek, şöyle denildi:

"Marmaris Atıksu Arıtma Tesisimiz, günlük 50 bin 625 metreküp kapasiteli, fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerine sahip biyolojik atıksu arıtma tesisidir ve 2002 yılında devreye alınmıştır. Tesisimiz, ikincil arıtma sonrası derin deniz deşarjı ile arıtılmış atık suları Marmaris Yalancı Boğaz Mevkiine deşarj etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, tesisimiz devreye alındığı günden bu yana Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde (SKKY) ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Yönetmeliği'nde (KAAY) belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmış ve arıtma faaliyetleri çevre mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu uygunluk tarafsız akredite laboratuvar tarafından ayda 2 defa numune alınarak analiz edilmekte ve tesis çıkışındaki suyun kalitesini Bakanlığın ilgili mercilerince sürekli takip edilmesini sağlayan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Deşarj edilen arıtılmış su, online uzaktan izleme sistemi ile Bakanlıkca kesintisiz olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Deşarj edilen su kalitesinin SKKY ve KAAY sınır değerlerini aşması durumunda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamış ve deşarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi cezai işlem de uygulanmamıştır."

'GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILIYOR'

Açıklamada konuyla ilgili verilen teknik bilgide ise şu bilgilere yer verildi:

"Bahsi geçen haberlerde dalgıçların deniz altında çektikleri görüntülerde toplam 7,36 km'lik hat ile kıyıdan 406 metre açıkta, 20 metre derinlikte denize deşarj edildiği hat gösterilmektedir. Bu görüntülerde teknik olarak bilinen 10 ayrı difüzör kaçak veya kırık olarak gösterilmektedir. Ancak difüzörlerin görevi deşarj etmektir ve hattın çıkış noktası olduğunu hatırlatmak isteriz. Haberde belirtilen 7 ayrı noktada kaçak, kırık veya sızdırma olduğu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca bu deşarj noktalarımız, derin deniz deşarjı yapan tesisimizde 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi kapsamında her yıl Ocak ve Ağustos aylarında tesis çıkışından ve deniz suyundan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ve Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik'te yer alan parametlerin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca her yıl İlkbahar ayında deşarj hattı ve difüzörlerinin kontrolleri dalgıç vasıtası ile kontrol edilmektedir. Yıl sonu analiz sonuçları ve dalgıç tarafından alınan survey görüntüleri ile dalgıç raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmaktadır. En son 2019 Mayıs ayında yapılan Marmaris survey sonuç raporuna göre hatta herhangi bir tahribat olmadığı, difüzör çıkışlarının tıkalı olmadığı, boruları kapatan kapak bloklarının normal olduğu ana hattaki kapak bloklarının herhangi bir su altı dalgası ya da başka bir sebeple devrilip dağılmaması için ana hattı kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir."

MUĞLA,

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Antalya istikametine giden Zafer T. (31) yönetimindeki 07 UT 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarpıp yaklaşık 15 metre sürüklendi. Hızı kesilmeyen otomobil demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Zafer T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Zafer T.'nin kolunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (5)

FİNİKE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA BAZI SERALARA ZARAR VERDİ

Finike'nin Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi. Fırtına, tek katlı bir işçi evinin çatısını da uçurdu. İki seranın arasına düşen çatı nedeniyle elektrik kabloları zarar gördü.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, fırtınanın zarar verdiği mahalleyi ziyaret ederek inceleme yaptı. Ziraat Odası Başkanı Sarıçobanoğlu, Kolaklar mevkiinde etkili olan fırtınanın yaklaşık 10 seraya zarar verdiğini kaydetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırtına sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

DEMRE'DE DEV DALGALAR SAHİLE VURDU

Demre'de şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki sahillerde dev dalgalar oluştu. Bazı noktalarda kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği metrelerce yükseldi. Bölgedeki üreticiler şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle nöbete başladı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir zarar oluşmadığı belirtilirken, Çayağzı Limanı'ndaki yatlar Gökkaya Koyu ve Üçağız Mahallesi'ndeki iskeleye sığındı.

ALANYA'DA 4 METRELİK DALGALAR OLUŞTU

Alanya ilçesinde ise sert esen rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilçenin sahil bandında etkili olan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle boyu yaklaşık 4 metre olan dalgalar oluştu. Yetkililerin kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısında bulunduğu ilçede dalgalar kıyıya vurdu. Sahile yakın iş yerleri dalgalardan etkilendi. Olumsuz hava şartlarından dolayı Alanya Liman Başkanlığı limanı yarın öğle saatlerine kadar geçici olarak deniz trafiğine kapadı.

Halk otobüsü şoförü, yardım isteyen yaralıyı hastaneye götürdü

YOZGAT'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki yolcular da A.Ş.'nin yarasına tampon uyguladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki 66 H 0005 plakalı otobüsü durdurarak yardım istedi. Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi; ancak A.Ş., "Beni hastaneye yetiştir" diyerek ısrar etti. Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Yozgat Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da, yaralı genci sakinleştirip, yarasına tampon yaptı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği; ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yozgat Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Davut Kirazlı, duyarlı davranışı nedeniyle sürücü Elkatmış'a teşekkür etti.

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Zübeyde Tura yönetimindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Atay'ın kullandığı 02 AYY 773 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Nafise Türk, Sevgi Tura, Mirza Tura ve Sevim Tura yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-