DHA YURT BÜLTENİ - 24

Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan geçidinde zorlu kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, sorun yaşadı.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşım olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, TIR ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulundu. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması süresince ağır tonajlı araçlar bekletildi. Kar sonrası bazı TIR'lar makas yaparak kaydı. Akşam saatlerinde çok sayıda kaza meydana geldi. Etkisini gittikçe artıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karayolunda bekleyen polislerden görüntü

-Bekleyen TIR'lardan görüntü

-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntü

-TIR sürücülerinin zincir takması

-TIR sürücüsünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Sivas'ta kar yağışı (2)

SİVASLILARIN KAR SEVİNCİ

Sivas'taki kar yağışı, saat 20.00 sıralarında etkisini artırdı. Kent merkezi tamamen beyaza bürünürken, halk karın tadını çıkardı. Kar trafiği olumsuz etkilerken, Sivas Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Halk, kent meydanında fotoğraf çektirip, kar topu oynadı. Bazıları da kardan adam yaptı. Gökhan Pelit ile Çağrı Özmen, İnönü Bulvarında yolun ortasına yaptıkları kardan adamla ilgi çekti, görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

'SİVAS'A DA KAR ÇOK YAKIŞIYOR'

Sivas Valisi Salih Ayhan da yağış sonrası kent meydanında gezerek halkla beraber karın keyfini sürdü. Kar yağışını görünce dışarıya çıktığını belirten Vali Ayhan, "Kar rahmet ve berekettir. Sivas'a da kar çok yakışıyor. Sivas Anadolu'nun su havzasıdır. Kar olmadığı taktirde kıtlık yaşanabilir. Güzel bir rahmet yağıyor. Bu rahmetin altında güzel bir nostalji yaşamak hem de vatandaşlarımızla sohbet etmek için yürüyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Kayak merkezimizin de olması nedeniyle yağıştan oldukça memnunuz. Tüm vatandaşlarımızı ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'mize de bekliyoruz. Kar geç geldi ama güzel oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı görüntüleri

-Karda eğlenenler

-Kardan adam yapanlar

-Vali Ayhan'ın gezintisi ve açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

KONYA' nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Polisin çalışmaları

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),

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