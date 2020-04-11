Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DHA YURT BÜLTENİ  - 24

Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitemKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

11.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:13
DHA YURT BÜLTENİ  - 24

Gaziantep 'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, trafiğin durma noktasına geldiği kentteki vatandaşlara sosyal medya hesabından seslenerek sitem etti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yayımladığı genelge ile bu gece 00: 00'dan başlayarak 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller arasında olan Gaziantep'te ise vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Sosyal mesafe gözetmeksizin alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kuyruklar oluştu. Yollarda oluşan araç lar adeta trafiği durma noktasına getirdi. Alışverişe çıkan vatandaşlar ise yasağın ardından marketlere geldiklerini ve kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmediğini ifade etti.

VALİ GÜL: EVİNİZE GİDİNAlışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın! Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor. Lütfen evlerinize gidi" diyerek sitem etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››DHA YURT BÜLTENİ  - 24 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:44: Vatikan'da "Haç Yolu Ayini" yapıldı - Haber 01:41: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 01:40: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber 01:38: Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu - Haber 01:38: Destici'den " yasağa uyun" çağrısı Açıklaması - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi - Haber