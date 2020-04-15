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DHA YURT BÜLTENİ - 24

Otomobiline çarptığı kişinin tabancayla yaraladığı sürücü öldü ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde market işletmecisi Ulaş D., park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek yaraladı.

15.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:08
DHA YURT BÜLTENİ - 24

Otomobiline çarptığı kişinin tabancayla yaraladığı sürücü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde market işletmecisi Ulaş D., park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip, tabancayla ateş ederek yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Yiğit, kurtarılamadı. Kaçan Ulaş D.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş D.'nin iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Yiğit, kullandığı 07 AHS 980 plakalı minibüsle çarptı. Olayın ardından Ulaş D. ile Ahmet Yiğit arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayın ardından Ahmet Yiğit minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı. Ulaş D. ise otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü Sarıağaç mevkisinde arıza yapınca yakaladı. Ulaş D. aracından inerek yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı.

Ahmet Yiğit, karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Yiğit, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Ahmet Yiğit daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Yiğit müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Ulaş D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan, Ahmet Yiğit'in Ulaş D.'nin otomobiline çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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