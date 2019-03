Dha Yurt Bülteni-25

Kaynak: DHA

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (13)ÇOCUKLAR ARAÇLARDA, BÜYÜKLER ÇADIRLARDA SABAHLAYACAKDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde dün sabah Richter ölçeğine 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntıların yarattığı korku gece boyunca devam etti. Evlerinde çalkaklar oluşan vatandaşlar, parklara ve açık alanlara çadırlar kurdu. Bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çocuklar araçlarda uyudu, yetişkinler ise çadırlarda sabahlayacak.Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem özellikle kırsal kesimlerdeki mahallerde etkili oldu. Evlerin yıkıldığı mahallelerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çadırlar kuruldu. Oğuz, Karahöyük, Ucar, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde bine yakın çadır kuruldu. Evleri yıkılan ve hasar gören vatandaş kurulan çadırlarda aileleriyle birlikte geceyi geçirmek için kalmaya başladı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede çadırlarda kalan vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalışıyor.GECE ÇOCUKLAR ARAÇLARDA, YETİŞKİNLER CADIRLARDA UYUDUBölgede artçı sarsıntıların devam etmesi Acıpayam ilçesinde korku yaratmaya devam ediyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar araçlarındaki koltukları yatırıp, evlerinden getirdikleri yorganlar ve battaniyeleri serip çocukları için yatak hazırladı. Çocuklar araçlarda uyurken, yetişkinler ise kendi yaptıkları çadırlarda uyudu. Bazı vatandaşlar da açık alanda ateş yakıp, aileleriyle birlikte soğuktan korunmaya çalıştı.KIZILAY EKİPLERİ ETKİLENEN ÇOCUKLARI EĞLENDİRMEYE ÇALIŞIYORTürk Kızılayı depremin yaşandığı mahallerde çocukları çeşitli oyunlarla eğlendirmeye çalışıyor. Deprem nedeniyle korku yaşayan ve psikolojik olarak etkilenen çocuklar Kızılay ekiplerinin oyunlarıyla mutlu bir gece geçirdi.STADA ÇADIRLAR KURULDUAcıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Kaymakamlıktaki kriz merkezine başvuran vatandaşlara çadırda geceyi geçirebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kurulup, vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapılıyor.Hayatında ikinci kez deprem yaşadığını gözyaşlarıyla anlatan 83 yaşındaki Meryem Karakoncu, "Eve giremiyoruz korkuyoruz, yaşlıyım, çadırda kalacağız. Çocuklarımın hayvanları ağılın altında kaldı. Hayatımda ikinci kez çadırda kalıyorum. Ben gençken de büyük deprem olmuştu evimiz yıkılmıştı yine çadırda kalmıştık. Şimdi yine çadırda kalıyoruzö dedi.Acıpayam ilçe merkezinde eşi ve çocuğuyla birlikte yaktıkları ateşin başında geceyi sokakta geçiren Deniz Yılmaz, "Artçı depremler devam ediyor. Evimizin duvarlarında çatlaklar var, girmeye korkuyoruz. Bebeğimizle dışarıda bekliyoruz. Çocuklar üşümesin diye ateş yaktıkö dedi.Evinden taşıdığı yorgan ve battaniyeleri minibüsün arkasına serip yatak haline getiren Sezai Özcan, "Bu geceyi minibüsün içinde geçireceğiz. Eve giremiyoruz. Evimiz artçı depremlerde sallanıyor. O yüzden minibüste uyuyacağızö dedi.Çocuklarını otomobilinde uyutan eşi ve kendisi içinde parka çadır kuran Selami Acur, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bizde can güvenliğimiz için geceyi dışarıda geçireceğiz. Çocuğumu otomobilde uyuttum. Bizde kendi yaptığım çadırda sabahlayacağız. Evimizin duvarı çatlak olduğu için güvenemiyoruzö dedi.Arkadaşlarıyla birlikte üzerlerini örttükleri battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışan Sümer Can Tan, "Evimiz şu anda oturulmayacak durumda. Mecburen açık alana geldik. En azından kendimizi korumak için artçı depremler devam ediyor. Yattığımız yerden de sarsıntıları hissediyoruz. Daha büyük deprem olmasından korkuyoruzö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kızılay ekiplerinin çocukları eğlendirmesi-Çadırlardan ve içinde yaşayanlardan detay-Sırasıyla Meryem Karakoncu, Sezai Özcan, Selami Acur ve Sümer Can Tan ile röportaj-Ateş başında ısınanlardan görüntüler-Araçlarda uyuyan çocuklardan görüntüler-Evlerinden yorgan getirenlerden görüntüler-Stada kurulan çadırlardan görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,=========OTOMOBİL PİLAVCI DÜKKANINA GİRDİ: 2 YARALIKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki pilavcı dükkanına girdi. Kazada, sürücü ile dükkanın önünde çay içen bir müşteri yaralandı.Kaza, gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Murat Can Arabacı idaresindeki 34 SJ 4443 plakalı otomobil karşı yönden gelerek sokağa dönen Alkan Saçlıoğlu (42) idaresindeki 34 EH 6332 plakalı otomobille çarpıştı. Murat Can Arabacı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki pilavcı dükkanına girdi. Kazada dükkanın önünde oturarak çay içen Murat Öztürk(37) otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri kazada yaralanan Murat Can Arabacı ile Murat Öztürk'e ilk müdahalede bulundu. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Can Arabacı ile Murat Öztürk tedavi altına alındı.Dükkanının sahibi Talip Yazgan, "Dışarıda oturan müşteriye çay verdim, içeriye girdim arkadan bu olay oldu. Dışarıdaki müşteriye çarptı." dedi.Otomobilin aracına çarptığını iddia eden Alkan Saçlıoğlu ise, "Ben sola dönüyordum, o da Darıca istikametinden geliyordu, çarptı." diye konuştu.Dükkana giren otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Dükkana giren otomobilDükkan içerisinden görüntüDükkanın önündeki otomobil ve kalabalıkKazaya karışan diğer otomobilDükkan sahibinin konuşmasıKazaya karışan diğer otomobil sürücüsünün konuşmasıHABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),============KARAMOLLAOĞLU: BUGÜNKÜ İKTİDARIN SEVİYESİ DIŞARIDA SIFIRA İNDİSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de hükümeti eleştirerek, "Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi. Kimse itibar etmiyor, sözüne güvenmiyor. Bundan önce hangi sözü vermişlerse çiğneyip attılar" dedi.Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığınca Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda partililere seslendi. Sözlerine seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Karamollaoğlu, "Öyle bir seçime gidiyoruz ki, şartlar dengeli değil. Hükümet insafsız bir tarzda sadece bize saldırmakla kalmıyor, devletin bütün imkanlarını kendisi için kullanıyor. Bize karşı ne yazık ki çok haksız bir mücadele yürütülüyor ama şundan memnunuz. Halkımız insanımız seçmenimiz gerçekleri görüyor. Bundan dolayı da haksızlıkların karşısında bize teveccüh biraz daha artıyor" diye konuştu.'KİMSE İTİBAR ETMİYOR'Türkiye'de en çok adalete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Ne beklendiğini ülkemizde görüyorum. En çok eksikliğini duyduğumuz husus adalet. Bir sıkıntımız olduğu zaman adalet mekanizmasına müracaat ettiğimizde gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağından emin değil. Hakimlerimiz baskı altında. Devlet böyle yönetilmez. Bugünkü iktidarın seviyesi dışarıda sıfıra indi. Kimse itibar etmiyor, sözüne güvenmiyor. Bundan önce hangi sözü vermişlerse çiğneyip attılar" dedi.'ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR'Ülkede işsizliğin en ciddi problem olarak öne çıktığını belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Geçen ayın rakamları 4.5 milyona yakın işsiz insanımız var. 2 milyon da destek alıp sesini çıkarmayan var. Etti mi 6 milyon? Bunu aşağıya çekmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Biz diyoruz ki devletimizin ve milletimizin bütün imkanları üretime tahsis edelim. Maliyetleri aşağı çekip üretimi artırırsak, kendi ihtilaçlarımızı karşılamanın ötesinde ihracat da yaparız. Asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Memur, çalışan, çiftçi, esnaf, onlar çok mu memnun? Aynı sıkıntıyı onlar da yaşıyorlar. Bunların tamamına çözüm üretiyoruz. Türkiye, hükümet eli ile yaptığı üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı, çiftçiye ve sanayiye destek vermeli. Bunlar yapılırsa 2-3 sene içinde problemlerin çözüldüğüne şahit olacağız."'1389 BELEDİYE SEÇİMLERİNİN TAMAMINI KAZANACAĞIZ'Saadet Partisi'nin dertlere derman olmak için siyaset yaptığını aktaran Karamollaoğlu, şöyle devam etti:"Biz oylarımızı artırmak için değil, her ilde, her ilçede seçimi kazanmak için yola çıktık. 1389 belediye seçimlerinin tamamını kazanacağız. Dürüstlük, liyakate riayet etmek, israftan kaçınmak, kapımızı bize oy veren-vermeyen herkese açık tutmak bizim prensibimiz. Biz bu memlekette seçimler bittikten sonra oy veren-vermeyen ayrımına giremeyiz. Biz sadece ülkemizde yaşayan insanlarımızın derdine derman olmak için siyaset yapıyoruz. Hava atmak için başkanlık koltuğuna oturmak için değil."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Salondan görüntülerTemel Karamollaoğlu'nun salona gelişi ve sahneden partilileri selamlamasıProtokolün görüntüsüKaramollaoğlu'nun asker kostümlü bir çocukla görüntüsüKaramollaoğlu'nun sahnede konuşmasıKaramollaoğlu'nun belediye başkan adayları ile izleyenleri selamlamasıSÜRE: 03'19" BOYUT: 360 MBHaber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==================Kurtulmuş: Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar (2)'SANDIKLARDA İTTİFAK YAPTILAR'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur programı kapsamında partisinin Gölhisar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği toplantıya katıldı. Eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile salona gelen Numan Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında 31 Mart seçiminin Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hangi istikamette ilerleyeceğini ortaya koyacağını söyledi.'HANGİ YAPIŞTIRICI BİRBİRİNE BENZEMEZ BU DÖRT PARTİYİ BİR ARAYA GETİRDİ'Numan Kurtulmuş, "Çok şükür dimdik ayaktayız. Ayakta olmaya da devam edeceğiz. Biz ayakta oldukça birileri de saldıracak. Saldırırsa saldırsınlar kimseden çekinmeden, yılmadan, korkmadan haklı bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Milletimizle beraber yürüteceğiz. Baktılar ki böyle olmuyor. Sandıklarda ittifak yaptılar. Her ilde başka bir ittifak var. Dört tane parti bir araya geldi. HDP, CHP, İP ve SP. Bu partilerin ortak dört tane cümlesi var mı? Birisinin 'ak' dediğine diğeri de 'ak' der mi? Hangi tutkal, hangi yapıştırıcı birbirine benzemez bu dört partiyi bir araya getirdi. Var mı ortak sözleri? Ortak görüşleri var mı? Var. Bir tane var. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Bu millet de 31 Mart'ta 'Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, Tayyip Erdoğan'la birlikteyiz' diyecek" dedi.'HERHALDE ADAMIN KANINA DOKUNDU'CHP ve İYİ Partililer'in biraz mahcup 'Yok valla billa biz HDP ile ittifak yapmıyoruz' dediklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Çık mertçe 'Biz HDP ile ittifak yapıyoruz' de. O kadar çok gizlediler, o kadar çok HDP'nin üzerine bastılar ki, geçen hafta Eşbaşkan Sayın Temelli, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu alacaksa HDP'nin oylarıyla alacak. Bizi yok sayarak, üstümüze basarak siyaset yapmayın' diyor. Herhalde adamın kanına dokundu. Bugün de Siirt Eruh'ta kalabalığı görünce 'Ey ahali bu ülkede beka sorunu var mı' demiş. Kalabalıktan da 'yok' demesini bekliyor. Kalabalık da 'Evet beka sorunu var' demiş. Çünkü esas orada yaşayanlar beka sorununun ne olduğunu biliyor. Beka meselesi bizim devlet felsefemizde iki meseledir. Barış zamanı milletin ileri gitmesi için canla başla çalışıp, son noktasına kadar terlerini akıtmak, savaş zamanında da 'Ya Allah bismillah' deyip ayağa kalkarak emperyalistlere, zalimlere karşı kanının son damlasına kadar savaşmak. Bu millet beka meselesini bir devlet felsefesi olarak görmeseydi Kurtuluş Savaşı olmaz, Çanakkale destanı olmaz, Kafkasya'da ortaya koyduğumuz cesaret olmaz, dedelerimizin şehit olduğu destanlar yazılmazdı. Allah'a çok şükür bu millet her şeyi olduğu gibi görüyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Tribünlerden tezahürat yapanlarKurtulmuş'un eşiyle salona girmesiNuman Kurtulmuş'un konuşmasıSalondan detayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,======================BAKAN YARDIMCISI YERLİKAYA: O GÜZEL GÜNLERİ 31 MART AKŞAMI YAŞAYACAĞIZGENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Millet İttifakı'na tepki göstererek, "31 Mart'ta zillet ittifakını elbirliğiyle şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile birlikte hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız." dedi.Bitlis'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, beraberindeki KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte ilk ziyaretini Valiliğe yaptı. Valilik şeref defterini imzalayarak Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile makamda sohbet eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya Ahlat Kümbeti maketi hediye edildi. Daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki Gençlik ofisi'nin açılışına katılan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, burada gençlerle langırt ve masa tenisi oynadı.Yerlikaya, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri tarafından yapılan el sanatları sergisini gezdikten sonra AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret edip, partili gençlerle bir araya geldi.'GÖÇ VEREN DEĞİL, GÖÇ ALAN BİR İL OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Valilik ve kendi kurumlarını ziyaret etmek için Bitlis'e geldiklerini belirterek, "31 Mart seçimleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Valimize devletimizin, Cumhurbaşkanı ve milletimizin emanetine layıkıyla sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. İşimiz çok, yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde illerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz daha gelişiyor, güçleniyor ve güçlenmeye de devam edecek. Valimizin bize gerekli önerileri olacak. Biz de bunları Ankara'da temaslarda bulunarak çalışmayı yapıp, Bitlisimizi daha güvenli, huzurlu hale getirmek için çalışacağız. Göç veren değil, göç alan bir il haline gelmesi için bizler de elimizde ne varsa yapmaya çalışacağız." dedi.'MİLLETİ ZİLLETE DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "31 Mart seçimlerinde zillet ittifakını elbirliğiyle, beraberce bir şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız. Bizim zillet ittifakıyla milleti zillete düşürmek isteyenlere vandalcılık yaparak devletin imkanlarını, kurumlarını talan etmek isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Biz alanlardayız, çalışıyoruz, anlatacağız, çalışacağız ve mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Bitlis bizim için çok önemli bir kentimiz. 780 bin metrekare içerisindeki illerimizin en kıymetlilerinden biridir. Milletimizle beraber olacağız. Asla fitnelere, bizi ayrıştırmak isteyenlere, müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı gezerek 2023, 2051 ve 2071'i işaret eden Cumhurbaşkanımızın da bu çizmiş olduğu, bu uğurda önderliğinde yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bundan hiçbir kaygınız olmasın." diye konuştu.'MAZLUMLARIN SESİ OLACAĞIZ'Yerlikaya, seçmenin 31 Mart'ta sadece Türkiye Cumhuriyeti için oy atmayacaklarını, Ortadoğu'da, Balkanlarda Avrupa'nın kısmi yerlerinde mazlumların sesi olacakları için bu seçimin çok önemli olduğunu dikkat çekerek, şunları söyledi:"Her türlü darbeyi yapmaya çalıştılar, ama başaramadılar. Yeter ki; siz değerli milletimiz, vatandaşlarımız dik dursun. Bizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duralım. Her türlü zorluğu da yeneceğiz. 31 Mart'ta sandıkta oy sadece Türkiye Cumhuriyeti için atmayacağız. Bunun altını çiziyorum. Bugün Ortadoğu'da, Balkanlarda Avrupa'nın kısmi yerlerinde mazlumların sesi olacağız, mazlumların sesini yükselteceğiz. Kimdir mazlumların sesi, Cumhurbaşkanımızdır. Bugün mazlumların, yetimlerin arkasında durabilen ve din, dil, ırk ayırmaksızın ne olursa olsun her türlü mazlumun arkasında durup, kucak açan kalben yüreğini açan tek lider Cumhurbaşkanımız Erdoğandır. Onun için 31 Mart seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bir belediyede oy kullanıp, belediye başkanı seçmenin seçimi değildir. Bu bir dik ve vakur duruşun, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin arkasında durmanın seçimidir. 31 Mart seçimlerinde sözde zillet ittifakına öyle bir şamar vuracağız ki; hep birlikte cumhur ittifakıyla şahlanıp dik duruşumuz, vakur duruşumuz daha da bir güçlenecek. Onlar ekonomik darbe yapmaya çalışsınlar, biz kendi ve milli öz kaynaklarımızla nasıl bugün ayakta durabiliyorsak, bundan sonrada dimdik ayakta duracağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yerlikaya'nın Bitlis Valiliği önünde karşılanması-Valilik ziyaretçi defterini imzalaması-Vali Oktay Çağatay'ın Ahlat Kümbet maketi hediye ederken-Valilik ziyaretindeki açıklamaları-AK Partili gençlerle bir araya gelmesinden görüntü-Spor salonunda antrenman yapan sporcularla bir araya gelmesi-Bitlis Eren Üniversitesi kampusundeki Gençlik Ofisi açılışından detaylar-Kız yurdundaki serginin gezilmesinden detaylar-DetaylarHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,==========================İRANLI TURİSTLER, RİZE'DE NEVRUZU KUTLADIİRAN'da, 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin tercihi Karadeniz oluyor. Rize'nin İkizdere ilçesine gelen İranlı turistler, yakılan Nevruz ateşi üzerinden atladı, çalgılar eşliğinde halk oyunları oynadı.İran'da nevruz tatilinden yararlanarak Türkiye'ye gelen bir grup İranlı turist, Rize'yi tercin etti. Rize'nin İkizdere ilçesinde, yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su oteli Ridos'ta konaklayan İranlı turistler, nevruzu kutladı. Yıl içerisinde nimet ve bereket getireceğine inanılan gıda ve eşyaları sergileyerek dualar eden İranlı turistler, Nevruz ateşi etrafında toplanarak eğlendi. Nevruz ateşi üzerinden atlayan turistler, çalgılar eşliğinde halk oyunları da oynadı.'TURİSTLER HEM TATİL YAPIYOR, HEM DE ŞİFA BULUYOR'Nevruz dolayısıyla Karadeniz'e geldiklerini anlatan İranlı turistler, bölgenin doğasına, yemeklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi. Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akın da, 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit Tüneli'nin açılmasıyla birlikte İran ve Irak'tan önemli bir turist potansiyeli aldıklarını söyledi. Akın, "Misafirlerimiz nevruz kutlaması için İkizdere'ye geliyorlar. Hem eğleniyorlar hem de şifa kaynağı termal havuzun sefasını sürüyorlar. Bölgemizin yeşili, yağmuru, oksijeni onları buraya çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın tahlillerine göre termal suyumuz eklem ağrıları, romatizmal rahatsızlıklar, bel ve boyun ağrıları, cilt rahatsızlıkları ve kadın doğum hastalıklarına, böbrek taşı düşürülmesine de iyi geliyor. Misafirlerimiz hem tatil yapıyor, hem şifa buluyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------İranlı turistlerin dua etmesiNevruz ateşi yakmalarıEğlenceleriİranlı turistlerle röp.Cemal Akın ile röp.Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER RİZE-DHA=======================HALUK LEVENT, ŞARKILARINI, ÖYKÜ ARİN VE LÖSEMİ HASTALARI İÇİN SESLENDİRDİÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, İzmir Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda, ilik nakli bekleyen Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için sahne aldı. Sevilen şarkılarını ilik bekleyenler için seslendiren Levent'in konserine gelenler, kök hücre bağışında bulunduktan sonra, sanatçının sevilen parçalarını dinledi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının çok fazla vaktinin kalmadığını belirterek, donör olunması çağrısını yineledi. Haluk Levent de, insanların hayat kurtarmak için konsere geldiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.Nadir görülen juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası, devam ediyor. Bir çok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya, ünlü şarkıcı Haluk Levent de katıldı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, sevilen parçalarını ilik nakli bekleyenler için seslendiren Levent'in konserine gelenler, önce Kızılay'ın kan bağışı aracında kök hücre bağışında bulundu. Daha sonra Haluk Levent'in parçaları ile doyasıya eğlenen müzikseverler, donör olunması çağrısı yaptı. Levent, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemle gurur duyuyorum. Buradaki dostlarımla gurur duyuyorum. İyi ki onların abisi olmuşum. Kuyrukta binlerce insan bir çocuğu kurtarmak için kök hücre bağışında bulunuyor. Binlerce çocuğu kurtarmak için buradalar. Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi? O nedenle ben çok mutluyum" dedi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı da, "Burada kök hücre bağışı yapan ve yapmak isteyen binlerce insanla buluştuk. Sağ olsun Haluk Levent bizi kırmayarak İzmir'e geldi ve kök hücre bağışı yapanlara bir konser verdi. Hem ona çok teşekkür ediyorum hem de bu kampanya süresinde emek veren arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.'CANIM KIZIM BU BAHAR DONÖRÜNÜ BULACAK'Donör olanların kendisine "Tebrik ederiz, artık siz de birine hayat verebilirsiniz" diye Kızılay'dan mesaj gönderildiğini, bu mesajı aldıklarında bir eşleştirme kontrolü yapılıp yapılmadığına dair sorular geldiğini söyleyen Eylem Şen Yazıcı, "Hayır, henüz yapılmış olmuyor. Kızılay sizden kan aldıktan sonra, bu kanlar Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gidiyor. ve hala biri ile eşleşebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvar gittikten sonra orada çalışma yapıyor. Şuan bakanlık laboratuvarında bekleyen çok sayıda numune var. Bunların biran önce çalışacağına eminiz. Hem Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarında hem de başka laboratuvarda çalışması yönünde beklentimiz var. Hem Öykü Arin hem de kök hücre bağışı bekleyen binlerce hasta var. Bu hastaların hayatını sürdürebilmesi için donörü ile buluşması gerekiyor. Bu konuda emek veren Kızılay çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yapacak, bundan eminiz. ve canım kızım bu bahar donörünü bulacak. 5'inci yaş gününü umutla ve mutlulukla, sağlıkla kutlayacağız" diye konuştu.'BÜTÜN HASTALARIN UMUDUNU BÜYÜTELİM'Öykü Arin'in artık nakil olması gerektiğini de vurgulan Yazıcı, "Bekleyecek çok zamanımız kalmadı. Kök hücre bağışı yapmadıysanız, lütfen donör olun, yaşadığınız kentte mutlaka kampanyalara katılın. Sağlık Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Hep birlikte laboratuvarlarda daha hızlı çalışarak Öykü Arin'in umudunu büyütelim. Bütün hastaların umudunu büyütelim" dedi. Kök hücre bağışında bulunan Deniz Akuş, "Eğlenmekten önce amacımız Öykü ve diğer lösemi hastalarını kurtarmak. Haluk Levent'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bulunduğu için. Bir yanım çok mutlu bir yanım da çok duygusal. Umarım buradan Öykü'ye ve diğer çocuklara çok güzel sonuçlarla ulaşırız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kök hücre bağışı için sıra bekleyenler-Bağışta bulunanlar-Haluk Levent'in konserinden görüntü-Haluk Levent'in açıklaması-Eylem Şen Yazıcı ile röp.-Bağışçılar ile röp.-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,