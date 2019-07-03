DHA YURT BÜLTENİ - 25

BAKAN ERSOY: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZDE ABD'DEN SOMUT DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ



KÜLTÜR ve ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde, müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 243'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan davetlileri, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovoiner ve eşi Laura Hovoiner karşıladı. Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bazı milletvekilleri, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve DHA Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda saygı duruşunda bulunulduktan sonra ABD ve Türkiye'nin milli marşları okundu. Burada konuşan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile de 1927 yılında başladığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır" dedi.

'ABD'DEN SOMUT DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ'

ABD ile Türkiye ilişkilerinin en yoğun dönemlerden birini yaşadıklarını belirten Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD'li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz. Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir işbirliği ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar, ülkemiz için de büyük fırsatlar yaratacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayın Trump'ın G-20 zirvesi marjında gerçekleştirdikleri görüşme, başta ikili ticaret hacmimiz olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki ortak vizyonu ve üst düzey siyasi iradeyi teyit etmiştir. Bu bakımdan Başkan Trump'ın ülkemize planlanan ziyaretinin önemli bir adım oluşturacağına inanıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resepsiyondan görüntü

-İki ülkenin milli marşının okunması

-ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier konuşma

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma

-Resepsiyona katılanlardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

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Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin cinayet zanlılarının olaydan bir gün önce 14 Aralık 2017 tarihinde yaşadıkları Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde iddiaya göre, cinayeti planlandıkları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında cinayet zanlısı öğrencilerin bulunduğu ileri sürülen 7 kişilik grup, okul bahçesine geldiği görülüyor. Havanın karanlık olması nedeniyle görüntü kalitesi düşük olan kamera kaydında, cinayeti işleyen İ.P. ve U.Y.'nin görüntüsünün yer aldığı ve kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Görüntüler incelenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik Kamerası)

Cinayeti planladıkları iddia edilen 7 kişinin okul bahçesine geldiği görüntüler

Haber: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir),

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BOZCAADA'DAKİ CİNAYETE 3 TUTUKLAMA



ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklandı.

Bozcaada ilçesinde, geçtiğimiz Cumartesi saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz'ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül'ün tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zanlıların Adliyeye gelişeinden görüntü

Zanlıların Adliye binasından çıkarılmasından görüntü

Detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

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HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, O ANLAR KAMERADA



DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Esmer Teke (51) hayatını kaybetti. Sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptı. Ağır yaralanan Teke, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz sürücü ise aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaza yerinde ve araçta inceleme yapan polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya neden sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşamını yitiren kadının sandaletinin yolda kaldığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptığı ve kadının havaya fırlayıp yere düştüğü görüldü. Diğer kadının yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Kaza yapan araç

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Kazada ölen Esmer Teke'ye ait olay yerindeki terlik

Güvenlik kamera görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

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Yaşlı kadın, evde çıkan yangında öldü



ADANA'da, iki katlı müstakil evde çıkan yangında Ayşe Özkaya (80), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 23.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Karayusuflu köyündeki iki katlı müstakil evde çıktı. Ayşe Özkaya'nın oturduğu evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, Özkaya'nın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken, Özkaya'nın cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedenine ulaşıldı



GİRESUN'da, girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın 4 gün sonra balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, cumartesi günü Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalar da Selim Balcı'nın akşam saatlerinde balıkçılar tarafından Espiye ilçesi Gülburnu köyü açıklarında cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Balcı'nın cesedi otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,

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Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardı



TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan Levent Güner (40), AFAD tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Yamaç paraşütü yapan Levent Güner, iniş yaptığı sırada kontrolü yitirerek takıldığı ağaç dallarında asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Güner'i takıldığı ağaçtan kurtardı. Güner, ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.





Haber: Selçuk BAŞAR/ ÇAYKARA(Trabzon),

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