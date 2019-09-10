Dha yurt bülteni - 25

Eski eşi ve çocuklarını silahla rehin alan koca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi



SAMSUN'da boşandığı eşi Ö.Y. (27) ve 2 çocuğunun başına silah dayayarak evde rehin alan Şahin Ö. (46), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinden tabanca ve 1 kutu mermi ele geçirilen şüpheli, hastanede polis gözetiminde tedaviye alındı. Şüphelinin, 2 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Ö.Y.'yi bıçaklama suçlamasıyla bir süre cezaevinde tutuklu kalıp, tahliye edildiği öğrenildi.

ÇOCUĞUNA SİLAH DAYAYIP EVE GİRDİ

Olay, saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Ö.Y.'nin evine giden Şahin Ö., aralık olan kapıdan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp içeri girmek istedi. Korku ve paniğe kapılan anne kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren Şahin Ö., eski eşi ile çocuklarına dehşeti yaşattı. İki arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile 2 çocuğu ve eski eşi Ö.Y.'yi rehin aldı.

FERYATLARI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Evden tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Evin çevresini saran polisler, çevre güvenliğini sağlarken, bu sırada ailenin rehin alındığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine zaman kaybetmeyen polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahını bırakarak, teslim olması konusundaki girişimlere rağmen ikna edilemeyen Şahin Ö., polis ekiplerince sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÜZERİNDEN TABANCA VE 1 KUTU MERMİ ÇIKTI

Olayda korku ve panik yaşayan anne ile çocukları evden uzaklaştırıldı. Polisin yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada tabanca ile bir kutu mermi ele geçirildi. Polislerin kahramanca müdahalesi ile olası bir aile faciasının da önüne geçildi.

Yaralı Şahin Ö.'ye ilk müdahale, olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Şüpheli ardından polis gözteminde ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yine polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan kentte Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan şüpheli Şahin Ö.'nün, 2 yıl önce eşi Ö.Y.'yi boşanma davası öncesi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladığı, çıkarıldığı mahkemece bir süre tutuklu kaldığı cezaevinden de tahliye edilip tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulanstan detay

Yaralı Şahin Ö.'nün hastaneye getirilişi

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas'ta konser verdi

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Sivas'ta konser verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. Konseri şef Cemil Can Deliorman yönetti. Dinleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığı konserde koro, çeşitli marş ve türküler seslendirdi. Programın sonunda sanatçıları kutlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, koro şefi Deliorman'a Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı anısına hazırlan pulu hediye etti. Vali Salih Ayhan "Kongremizin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten müziğin evrensel bir dil olduğunu çok güzel bir şekilde ifa ettiler. Bu orkestrayı buraya getirmek zor oldu. Ama iyi ki getirmişiz" dedi.

Koro Şefi Cemil Can Deliorman ise "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu sanatçıları olarak milli mücadelenin, bağımsızlık ruhunun 100 sene önce başladığı bu güzel topraklarda, güzel şehirde Sivas'ta olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden görüntüler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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