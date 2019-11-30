DHA YURT BÜLTENİ - 25

Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı

ANKARA Kalesi'nde, surlardan düşen Berfin K.(15), ağır yaralandı. Polis ekipleri kız çocuğunun Kale'den nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde yaşandı. Berfin K., Kale'nin surlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Berfin K.'nin düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ilk müdahalenin ardından sağlık ve UMKE ekiplerince sedyeye bağlanarak, düştüğü yerden kurtarıldı. Berfin K., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 15 yaşındaki kız çocuğunun, Kale'den nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Berfin K.'nin düştüğü uçurumdan görüntü

Kurtarma operasyonu

Yaralının sedyeyle taşınması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Özkan ARSLAN/ ANKARA,

======================================

Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı Huzur Akdeniz Uygulaması yapıldı. Toplam 70 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı 1500 polis katıldı. Araçların üzerinde yapılan uygulama sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.

İki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, daha önce belirlenen 70 farklı noktada araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Durdurulan araçlar polisler tarafından aranırken, sürücü belgesi ve kimlik kontrolleri yapıldı. İkinci aşamada ise 135 eğlence mekanında işletme ruhsatı ve içeride bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Hakkında yakalama ve arama kararı bulunan kişiler gözaltına alınırken, evrak eksiği bulunan işletmelere işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polisin araçları durdurması

Araçların aranması

Uygulama noktasından detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

============================

Rektörün, öğretim üyesine 'derhal lütfen dışarı çık' demesi tepki topladı

YALOVA Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda polemik yaşadığı aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç.Dr. Ebubekir Sifil'i 'Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık' dedi. Kayda alınıp, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Bunun üzerine açıklama yapan Sifil, "Kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim" dedi.

Yalova'da, Yalova Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci'nin de katılımıyla Kulüpler Birliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda danışman eğitmenlerden biri olan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. Ebubekir Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini ileri sürdü. Bunun üzerine tepki gösteren Rektör Cebeci, Sifil'i hadsizlikle suçladı. Sifil'in, "Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz" diye karşılık vermesinin ardından Cebeci, "O zaman haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dedi.

Doç.Dr. Sifil salondan ayrılırken, yaşanan bu durum sosyal medyada gündem oluşturdu. Doç.Dr. Sifil'e destek mesajları yağarken, Rektör Prof. Dr. Cebeci ise istifaya davet edildi.

SİFİL: TEPKİLERİN GELDİĞİ NOKTA ENDİŞE VERİCİDİR

Doç. Dr. Ebubekir Sifil, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Sifil açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dün bir toplantıda Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci hocayla aramızda geçen tatsız diyalog salondaki bir katılımcı tarafından görüntülü kayda alınıp Twitter'da paylaşılmış. Bunun üzerine #suatcebeciistifa etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlamış. Tamamen bilgim ve iradem dışında oluşan ve giderek artan tepkilerin şu an geldiği nokta endişe vericidir. Özellikle kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim. Ne yaşanmış olursa olsun bu paylaşımların muhatabı, mensubu bulunduğum üniversitenin rektörüdür ve kendisine yönelik bu tarz ifadelerin kullanıldığını görmek hem kendisi adına hem de üniversitemiz ve ilim dünyası adına üzüntü vericidir. Destek paylaşımlarının daha fazla gerginliğe sebep olmadan bu noktada bırakılması hususi ricamdır. Bir bilim yuvasında asla yaşanmaması gereken olayın yol açtığı bu sonuç, yönetici konumunda bulunanların sorumlu davranmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tartışma anları ve Rektör Cebeci'nin Doç. Dr. Sifil'i salondan kovması

Haber-Kamera: Gürkan DURAL - Cem Mete OKUR/ YALOVA,

========================================