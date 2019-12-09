DHA YURT BÜLTENİ-25

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra birçok suça karışan K.B.(30) saklandığı evde yakalandı.

Kandıra'da bulunan açık cezaevinden 2018 yılında firar eden ve sonrasında Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali ve parada sahtecilik gibi suçlara karışan K.B.'nin İzmit'te saklandığı öğrenildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 dosyadan arama kararı bulunan şüphelinin akraba ve yakın arkadaşlarını takibe aldı.

Belirlenen kişileri bir süre takip eden ekipler, K.B.'nin saklandığı yeri tespit etti. Bunun üzerine İzmit Alikahya'da bulunan binaya operasyon düzenleyen ekipler, K.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan K.B., adliye binasına getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hepinizi seviyorum arkadaşlar" dedi. K.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Detay

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Kaçak maden ocağında Afgan genç öldü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Kaçak maden ocağı mühürlendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız işletilen ocakta çalışan Afganistan uyruklu soyadı öğrenilemeyen Abbas (25), ocak girişindeki desandre olarak adlandırılan meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B., polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri sevk edildi. Abbas'ın metan gazından zehirlenmiş olabileceği bilgisi üzerine, kurtarma ekipleri ocağa maske takarak girdi. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan Abbas'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından ocağı mühürlerken, K.B.'yi de ifadesini almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Görüntü Dökümü

-Ambulansın morga gelmesi

-Cesedin morga sokulması

-Morgdan detay

-Ocaktan fotoğraflar

Süre: (1: 46) Boyut: (198 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Van'da 2'si eski belediye başkanı 3 HDP'li tutuklandı

VAN'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP'li Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Öğrenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 5 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda Başkale eski Belediyesi Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediyesi eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci'yi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP'li eski Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp eski Belediye Başkanı Yakup Almaç ve eşbaşkanı Dilan Örenci 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propogandası yapmak' suçundan tutuklanırken, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar ile Muradiye Belediyesi eşbaşkanı Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN, -

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İşçilerin taşındığı minibüs otomobile çarptı: 13 yaralı

KAYSERİ'de, mantar fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kayseri- Yozgat yolunun 50'nci kilometresi Düver mevkiinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden Özlem Karahan yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile, mantar fabrikası işçilerini taşıyan Semrah Yörenk'in kullandığı 38 D 4845 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

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Karton toplayanlardan belediye önünde 'şirket' tepkisi

ZONGULDAK'ta sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar, belediyenin geri dönüşüm şirketine vereceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, tepki gösterdi.

Kent merkezinde kartonları toplayarak geçimini sağlayan bir grup, toplama işinin geri dönüşüm şirketine verileceği iddiası üzerine Zonguldak Belediyesi önünde toplandı. Atık toplamalarının yasaklanacağını söyleyen grup, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşmek istedi. Başkan Alan'ın yurt dışında olması nedeniyle görüşemeyen karton toplayanlar ile belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Binaya güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi.

Belediye önünde sinir krizi geçiren bir kişi ise kesici aletle kendini yaraladı.

Başkan Alan, belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine, karton toplayanlarından biriyle cep telefonuyla görüştü. Telefonda görüşen kişi, "Başkanım evet burada toplanmak bize yakışmıyor ancak bize toplama işini şirkete verdiğiniz söylendi. Ben 10 gündür alışveriş merkezinden karton alamıyorum. Bize 'yasak' diyorlar" dedi.

Başkan Alan da ona "Perşembe gününe kadar toplamaya devam edin. Ben gelince sizinle görüşeceğim" dedi.

Bir süre daha belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye önünde toplanan roman vatandaşlar

-Vatandaşların belediye başkanı ile telefonda görüşmesi

-Vatandaşlardan detaylar

-Belediye önünden detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Bursa'da yoğun sis etkili oldu

BURSA'da, akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, akşam saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu. Kentin yüksek kesimlerinden, sis bulutları şehrin üzerine indi. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 5 dereceye kadar düştüğü kentte görülen sis, ulaşımı da etkiledi. Bazı bölgelerde sürücülerin görüşmesi mesafesi 100 metreye kadar düşerken, ulaşım dikkatli bir şekilde sağlandı. Trafik ekipleri ise sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.

Görüntü dökümü;

-Sisin kentteki görüntüsü

-Yoldan detaylar

Süre: 1.10 dakika, Boyut: 79 MB

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA,

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