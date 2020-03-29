DHA YURT BÜLTENİ - 25

Fethiye 'de birlikte yaşayan çiftin öldürülmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı adamı, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Hüsnü Ö. (40), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen 21 Mart'ta ortaya çıkan olayda, birlikte yaşayan çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Çiftlik Mahallesi'ndeki villaya giren jandarma ekipleri, Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Baransel'in evin salonunda, Bants'ın ise banyoda bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Evdeki delillerin toplanmasının ardından cinayet şüphelisinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. 20 güvenlik kamerasından alınan 40 saatlik görüntü kaydını inceleyen ekipler bir şüphelinin izine ulaştı. Yapılan teknik takibin ardından cinayetlerin şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Hüsnü Ö. tutuklandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüsnü Ö., daha sonra Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hüsnü Ö.'nün sağlık kontrolünden geçirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE( Muğla ),

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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İsa Güngör yönetimindeki 34 CCN 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan İsa Güngör ile Bilgihan Kaya'yı kurtardı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ DİLOVASI(Kocaeli),

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Kaynak: DHA