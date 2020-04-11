DHA YURT BÜLTENİ - 25

Mardin 'de vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, uzun kuyruklarda kavga çıktı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Mardin'de de fırın ve marketlere koştu. Oluşan uzun kuyruklarda kavga çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mardin'de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. 2 günlük sokağa çıkma yasağını rağmen birçok marketin reyonları boşaltılırken, fırında ekmek almak için sırada bekleyenler ise kavgaya tutuştu. Sıra nedeniyle kavga edenler olay yerine gelen polis ekiplerince ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oluşan araç kuyrukları

Fırın ve marketlerin önünde oluşan kuyruklar

Kuyruklarda meydana gelen kavgalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)

KOCAELİ'DE YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı Kocaeli kent genelinde uygulanmaya başlandı. Polis ve bekçiler, saat 00.00'ı gösterdiğinde insanların sokakta bulunmaması yönünde anonslar yaparak, dışarıda bulunan kişileri evlerine gönderdi. Kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, şehrin bazı noktalarında ekip otosu bekleterek sokağa çıkacak kişiler için önlem almaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gebze'de marketlere akın edenler

-Sokağa çıkma yasağından sonra sokakların boş kalması

-Polis ve bekçilerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN-Haluk TURGUT/İZMİT(Kocaeli),

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Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekmek almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece yarısı başlayacak yasağı öğrenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaş fırın ve marketlere koştu. Yağmura rağmen oluşan uzun ekmek kuyruklarında vatandaşlar sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti. İlçe merkezinde bulunan pide fırınları önünde oluşan 1 kilometrelik ekmek kuyruğuna giren bazı vatandaşların maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fırın önünde toplanan kalabalık

Oluşan uzun kuyruklar

Yağmur altında bekleyen vatandaşlar

Oluşan araç kuyrukları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Denizli'de vatandaşlar sokağa akın etti

KORONAVİRÜS nedeniyle Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinin açıklanmasının ardından Denizli'de vatandaşlar sokağa akın etti. Trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Denizli'de haberi duyan vatandaşlar evlerinden çıkıp sokağa akın etti. Market, bakkal ve fırınlarda gıda malzemesi almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, yoğunluk oluşturmamaları yönünde uyarılar yaptı.

Trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonları ve buradaki marketlerde de yoğunluklar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fırın önünde sıra bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Polis ekibinin vatandaşları uyarması

-Marketlerin önünde sıra bekleyen vatandaşlardan detaylar

-Trafikte oluşan yoğunluktan görüntü

-Akaryakıt istasyonundan detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yasağı duyanlar alışverişe koşunca kuyruk oluştu

Muğla'nın da arasında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, büfe, market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtından genel görüntü

-Büfe, marke ve fırınların gönünde oluşan kuyruklarda görüntü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağından dolayı fırın ve manavlarda kuyruk oluştu

MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ekmek fırınları ve manavlara akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu işyerleri önünde polisler, uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'da gece 00.00'dan sonra 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiğinin duyurulması ile birlikte Malatya'da fırın ve manavlarda yoğunluk yaşandı. Açıklamanın ardından vatandaşlar ekmek ve temel gıda ürünleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Fırınların önünde oluşan kuyruklar sonrasında fırıncılar tedbirler aldı. Vatandaşlar tek tek içeri alınırken, içeri giren vatandaşa maske dağıtıldı. Manavlarda da yoğunluk vardı. Vatandaşlar 2 gün yetecek kadar sebze ve meyve aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kuyruklardan görüntü

Fırın önünde oluşan kuyruklar

Araç trafiği yoğunluğu

Fırıncı röp.

Ekmek fabrikası hamur üretimi

Polis ve fırıncıların uyarıları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu (2)

VATANDAŞLAR YASAKLARI UNUTTU

İçişleri Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde de yasak kapsamındaki kentlerdekilere benzer görüntüler yaşandı. Fırınların ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir bomboş olan sokaklar, tekrar doldu. Vatandaşların sokağa çıkarak, sosyal mesafe, maske ve eldiven gibi tedbirleri unuttuğu görüldü.

SERİK'TE DE DURUM BENZER

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasıyla birlikte Serik'te yaşayanlar da soluğu fırınlarda ve manavlarda aldı. Burada da koronavirüs tedbirlerine yeterince uyulmadığını gösteren görüntüler oluştu.

VALİ KARALOĞLU: SERALARDA ÇALIŞMAK YASAK KAPSAMINDA OLMAYACAKTIR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın, 'Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar' genelgenin ilgili hükmü gereğince Antalya'da seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekmek almak için bekleyenlerden detay görüntüler

Sokakta uzun uzadıya oluşan kuyruktan detay görüntü

Fırın sorumlusu Nihat bayır ile röportaj

Detaylar

HABER-KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

(ALANYA)

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Marketlerde, manavlarda ve fırınlarda oluşan uzun kuyruklar

HABER-KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,

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Mersin'de vatandaşlar marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Mersin'de de marketlere akın ederek ihtiyaçlarını karşılamak isterken sosyal mesafe uyarılarını hiçe saydı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mersin'de market, bakkal, manav ve fırınlarda koşan vatandaşlar büyük yoğunluğa neden olurken, yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadı.

Alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağını duyunca hemen dışarı çıktık. Fırın ve marketlerden ihtiyacımızı almak istedik. İnşallah bu virüs biran önce ülkemizden çıkar ve nefes alırız" dedi.

Geç saatlere kadar marketlerde ve manavlarda uzun kuyruklar oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caddedeki yoğunluğun görüntüsü

-Manavda ve marketten alışveriş yapanlar

-Trafikteki yoğunluk

-Manav, fırın önünde bekleyenler

-Görevlilerin uyarısı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN,

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Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçe halkı market, manav, fırınlara akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasağı duyanlar araçlarına binerek alışveriş yapmak için yola koyuldu. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymayarak fırın ve marketlerde oluşan sıralara geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Manav'da yaşanan yoğunluk

Seyyar manavcıdan alışveriş yapan vatandaşlar

Kapalı olan ekmek fırınları

-Yaşanan araç trafiği yoğunluğu

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA,

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Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Aydın'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ortaya çıkan manzaralar virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu. Uzun kuyruklar oluştu. Fırınlar ekmek yetiştirmekte zorlandı. Polis ekipleri ise zaman zaman vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıda bulundu. Ekmeği alan eve geriye döndü. Alamayan kişiler ise dakikalarca bekledi.

"HERKESE YETECEK KADAR EKMEK VARö

Fırın işletme müdürü Ersen Günece, "Son iki saat kala sokağa çıkma yasağı açıklandığı için insanlarda panik yarattı. Ama bizim fırınlarımız yarın da açık. Yarından sonra da açık kapanma gibi bir durum yok. hiç kimse merak etmesin kesinlikle ekmeğimiz bitmiyor. Herkese yetecek kadar ekmek var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fırınların önünde oluşan kuyruklardan görüntü

Fırınlardan görüntü; Fırın işletme müdürü Ersen Günece ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu