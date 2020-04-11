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Vali Şahin'den koronavirüs uyarısı: Batman'da ciddi bir artış varBATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vaka sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, alınan tedbirlerin uygulanmadığını söyledi.

11.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:34
DHA YURT BÜLTENİ - 25

Vali Şahin'den koronavirüs uyarısı: Batman 'da ciddi bir artış var

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vaka sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, alınan tedbirlerin uygulanmadığını söyledi.

Batman Pandemin İl Kurulu, toplantısı Vali Hulusi Şahin, başkanlığında düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakasında artış olduğunu söyledi. Kent genelinde alınan tedbirleri yeniden gözden geçireceklerini ifade eden Vali Şahin, gerekirse yeni önlemlerin de alacağını aktardı. Vali Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta içinde video konferans yöntemiyle muhtarlarımızla toplantı yapmıştık. O toplantıda pozitif vaka sayımızın nüfusa oran itibariyle Türkiye 'nin en iyi durumda olan 10 ilden biri oluğumuzu, ancak bunun devamının davranışlarımızı iyi yöneterek ve kurallara uyarak mümkün olacağını, aksi takdirde bu iyiliğin geçici olacağını söylemiştim. Maalesef aradan geçen birkaç gün içerisinde bizim sonuçlarımızda ciddi bir artış oldu ve 20'li rakamlardan 50'li rakamlara ulaştık. İlimizde ciddi bir artış var. Hala genel itibariyle büyük fotoğrafa baktığımızda duru çok kötü olan illerden değiliz. Ancak artış hızımız arttı. Bununla ilgili olarak benim gördüğüm bazı vatandaşlarımızın ve işletmelerin vurdumduymazlığıdır. Hepimizin tekrar davranışlarımızı kontrol etmeliyiz. Herkes kendi karantinasını uygulaması lazım. Maalesef hala sokaklarımız, çarşı- pazarımız dolu. Sosyal mesafeye uymaya direnenler var. Maske takmamakta direnenler var. Artık ilimizde maske problemi yok. Binlerce maske dağıttık. Dağıtmaya da devam ediyoruz."

'SERT TEDBİRLER ALACAĞIZ'

Vali Şahin, kentte bazı işletmelere yönelik eleştirilerde bulunarak, koronavirüs tedbirlerini yetirince uymadıklarını söyledi. Market alışverişlerinde maske takılmadığını anlatan Vali Şahin, "Bize yardımcı olmayan ve tavırları itibariyle virüsün yayılmasına zemin hazırlayan işletmeler var. Bunlarla ilgili sert tedbirleri alacağız. Almaya başladık. Ağır para cezaları, kapatma ve hatta TCK'nın ilgili maddelerine göre işin adli boyutu da devreye girer. Marketlerde sayı sınırlamasına uyulmadığını, maske takılmaya uyulmadığını görüyoruz. Ceza uygulamaktan geri durmayacağız. Bir işletmeyi kapattık. Cezai işlem yaptığımız epeyce işletme de var. Daha da olabilir" dedi.

'KADINLARIN ALTIN GÜNÜ YAPTIKLARINI DUYUYORUZ'

Kentin bazı işlek caddelerinde istenilen izolasyonun sağlanmadığını anlatan Vali Şahin, bu konuda sert kararlar alacaklarını söyledi. Vali Şahin, kadınların evlerde altın günü yaptıklarına dair duyumlar da aldıklarını ifade ederek, "Batman'ın en işlek güzergahları istediğimiz izolasyonu bir türlü sağlayamadık. Bu konuda da net ve radikal tedbirler almayı düşünüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız pazarlarda sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu dönemler site bahçelerinde çocukların oynadığı, hanımlarımızın altın günü yaptığı dönemler değil. Bunları duyuyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın, komşuluğa gitmesin. Çocuklarını sitenin içindeki bahçeye dahi çıkarmasın. Büyük ihtimalle tüm parkları vatandaşlara yasaklayacağız. Çarşıyla ilgili de sert tedbirler alabiliriz" diye konuştu.

BATMAN'DAKİ TEST SAYISI 500

Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar Batman'da 500 kişiye test yapıldığını aktaran Vali Şahin, kurulan test mekanizmasıyla bu sayıyı artmayı hedefledikleri bildirdi. Batman'da bugüne kadar 8 kişinin taburcu edildiğini de ifade eden Vali Şahin, kent sakinlerinin resmi açıklamalara itibar etmesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Batman, Güncel
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