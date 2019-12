DHA YURT BÜLTENİ - 26

TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (4)

'EKONOMİMİZE OLAN SALDIRANLARA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GEREKEN CEVABI VERDİK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen '2019 Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Burada iş dünyasıyla yemekte buluşan Meclis Başkanı Şentop, iş insanlarına seslendi. Ülke ekonomisine pek çok kez saldırıldığına işaret eden Şentop, küresel güç odaklarının saldırılarına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gereken cevabı verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi. Bugün dünyanın değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Şentop, "Dünya bir değişim yaşıyor, o değişimin içerisindeyiz. Küreselleşme dediğimizde, birçok şeyi küreselleştirdiğimizi ve kendimizin de küreselleştiğimizi görüyoruz. Bilgi bunlardan bir tanesi. Dünyanın bir yerindeki olay, hepimiz tarafından takip ediliyor, dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşen olay bütün dünyayı etkileyebiliyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR'

Meydana gelen olayların yalnızca ekonomiyi değil, siyasal yapıları ve uluslararası sistemi de etkilediğini belirten Meclis Başkanı Şentop, "Hiç kutuplu bir dünya üzerindeyiz, bu yeniden düzenlenecek. Yeni dünyanın başlangıcındayız, bu dönemde Türkiye'nin kendini inşa etmesi gerekiyor. Türkiye de hükümet değişikliği sistemini bu bağlam içerisinde yaptı. Yeni kurulacak dünyada aktif aktör olabilmek için Türkiye, kendisini yeniden kurma düşüncesiyle hareket etti. Türkiye'nin zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

'NUFÜS DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ TÜM COĞRAFYAYI ETKİLEYECEK'

Dünya nüfusuna vurgu yapan Meclis Başkanı Şentop, "Uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili toplantılar yapıyoruz, her zaman söylüyorum bugünü hararetle arayacaksınız. Çünkü öyle bir nüfus denge değişikliği var ki, tüm coğrafyaları etkileyecek. Dünyada barışı sağlayamazsak, herkesin kendi içerisinde barış içerisinde yaşayacağı ortam tesis edemezsin. Bütün insanlığın huzuru, diğer bütün fertlerin huzur ve barış içerisinde yaşamasına bağlı. Bütün bu değişiklikler, dünya düzeninin yeni bir dünya düzenine yol aldığını gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE İNANMALIYIZ'

Türkiye'nin, önümüzdeki 50 yıl içerisinde konuşulan ülkelerden biri olacağını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, bunun sebeplerinden birinin genç nüfus ve ekonomi olduğunu vurguladı. Şentop, "Türkiye'nin gücüne, geleceğine inanmalıyız. Bu tarihin ve geleceğin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Tarihin akışının hızlandığı dönemden geçiyoruz. Bu yürüyüşümüzde her birinizin kendi sahasında attığı iyi ve güçlü adımlar tartışılmaz. İyilik ve adalet için hep beraber yürüyoruz. Zayıflamamızı bekleyenlerin elleri, böğründe kalacaktır" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarının ardında farklı dallarda ödül kazanan firmalara ödülleri verildi.

HABER: Muammer İRTEM-Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA,

===================================

Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ettik

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Uşak'taki Ticaret ve Saniye Odası toplantı salonunda düzenlenen 'Tarım, Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ile tarım ve orman sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın Uşak'a yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

'ÇİFTÇİ YAŞ ORTALAMASINI GENÇLEŞTİRECEĞİZ'

Uşaklı çiftçiye son 17 yılda, yaklaşık 900 milyon TL tarımsal destek verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu destekler, birer başarı hikayesi olarak bizlere geri dönünce büyük memnuniyet duyuyoruz. Tarımda müthiş başarı hikayelerinden aldığımız güç ve ilhamla, inşallah gençlerle yol yürümeye, çiftçi yaş ortalaması sınırını daha da gençleştirmeye kararlıyız" dedi.

'YÜKSEK OVALARI TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDEREK KORUMA ALTINA ALDIK'

Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak'a toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon TL hibe sağladıklarını ifade ederek, "Bu yatırımlar neticesinde, 3 bin 200 kişiye istihdam sağlamış olduk. Yani desteği verip aradan çekilmedik. Teşvik ettik, takip ettik ve desteğin yerele, kırsala, insana dokunmasını hedefledik. Diğer taraftan, üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için. Tabii bu arada, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Bu kapsamda, 657 bin dekar alana sahip olan 6 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız" diye konuştu.

'UŞAK JEOTERMAL ENERJİ İLE TANIŞACAK'

Uşak'ta, jeotermal kaynakların tarımda daha etkin kullanılması amacıyla, Tarım Reformu Genel Müdürü'ne çalışma yapmasını söylediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tarıma Dayalı Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için talimat verdim. İnşallah bu alanda, jeotermal enerji ile ısıtmalı ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge merkezini en yakın zamanda kuracağız. Kuracağımız seralarda, dekarda 55-60 ton ürün alacaksınız. Örneğin 1000 dekara sera kurduğumuzda, yılda 55- 60 milyon kg domates elde edeceğiz. Üretimin yanı sıra istihdama katkı sağlayacak projemiz ile 1200 vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Ramazan ÇETİN/UŞAK,

=============================

Jandarmadan 'engelli çocuklara' anlamlı ziyaret

Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında, Mevlüt Hiç Yılmaz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Mevlüt Hiç Yılmaz Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerle faaliyet yapan jandarma, ardından çocuklarla oyun oynadı. Öğrencilere hediye dağıtan jandarma ekipleri, daha sonra görevleriyle ilgili bilgi verip, mesleklerini tanıttı.

Narkotik köpeği 'Cesur'a da gösteri yaptırılan etkinlikte, pasta kesildi. Etkinlik sonundan engelli çocuklar jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

-------------

Ekiplerin gelişi

Pasta kesimi

Çocukların jandarma araçlarına binmesi

Genel detay

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

============================

3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Ödül töreni gerçekleştirildi

Çanakkale'de, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğiyle İÇDAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konserle devam etti.

İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal, gelenek oluşturmak üzere çıktıkları bu yolun henüz başında olduklarını söyleyerek, "Hazırlıklarını 1 yıl boyunca ilmek ilmek dokuduğumuz festivalimizin üçüncü yılında da dolu dolu bir 3 gün yaşayarak ödül töreni gecemize kadar geldik. Sadece festivalimizde değil yaptığımız tüm bilimsel ve sanatsal çalışmalarımızın, projelerimizin ve etkinliklerimizin en iyisini yapmak üzere daha çok çalışmayı, daha çok üretmeyi bu özel törenle yaşıyor olmanın verdiği görev ve sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Festivale 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası çok sayıda kısa film katıldı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmler belirlendi. Festivalde, The 'Mother Of All Flowers (İlk Çiçek)' adlı kısa filmiyle Merve Çaydere Dobai 1'inci olarak 7 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. 2'nci olan 'Acil Çırak Aranıyor' kısa filmiyle Osman Çakır 5 bin TL, 3'üncü olan 'Servis' adlı kısa filmiyle Ramazan Kılıç 3 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi.

3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ödül töreni, birinciliği kazanan The Mother Of All Flowers (İlk Çiçek) adlı kısa filmin gösterimiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

------------

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından genel detay görüntü.

-Konserden genel görüntü.

-İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal'ın konuşması.

-3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali'nde dereceye girenlerin açıklanması ve ödüllerinin verilmesinden görüntü.

-3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ödül töreni, birinciliği kazanan The Mother Of All Flowers (İlk Çiçek) adlı kısa filmin gösteriminden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==============================

Palandöken'in zirvesinde muhteşem açılış

Dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, bu yıl da sezona aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak, ledli adam ve kar motoru gösterisi ve İmera'nın konseri ile 'merhaba' dedi. Avrupa'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

EKSİ 9 DERECEDE AÇILIŞ

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. Eski İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı gece, gün boyu dağda görev yapan snowtrackların gösterisi ile başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü gecede karda drift atan snowtracklar, pistleri nasıl hazır hale getirdiklerini sergiledi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ellerinde meşalelere bekleyen led ışıklı adamlar ve kayakçılar, katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder 3200' yazısını ateşledi. Kayakçıların şov yaptığı geceyi zirvede atılan havai fişek gösterileri aydınlattı. Geceye katılan davetliler, çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

EJDER 3200 MÜJDESİ

Efsane olarak bahsettiği Palandöken'de bir sezon açılışını daha gerçekleştirmenin sevinci içinde olduklarını söyleyen Vali Okay Memiş, hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 milyon turist olduğunu belirtti. Vali Memiş, "Bu sene pistlerin tamamını yeniledik ve genişlettik. Yedi ayrı pist oluşturduk. Uzun süredir kapalı olan Ejder 3200 pistin tesisatını tamamladık. Dünyanın en değerli ve en önemli profesyonel pisti olan Ejder 3200 pistinde tamamlayarak kayak severlerin hizmetine açtık. Palandöken'de toplam pist uzunluğu 100 kilometreye ulaştı. Palandöken kayak sporları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Dünyada hava limanına 10 dakika uzaklıkta olan bir kayak merkezi daha yok. Arama kurtarması, sağlık ekibi ve tam donanımlı pistleri ve tesisleri ile sezonu başlattık. Herkesi Palandöken'e davet ediyoruz" diye konuştu.

PALANDÖKEN KÜLFETİN NİMETE DÖNÜŞTÜĞÜ YERDİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Palandöken kayak merkezinin, Erzurum'un sahip olduğu en özel ve en kıymetli gelişim potansiyellerinden biri olduğunu söyledi. Kış mevsiminin ve karın karşımıza çok büyük bir külfet olarak çıktığını Erzurum'da, bu külfetin nimete dönüştürülmesi hayali ise yine palandöken kayak merkezi sayesinde kurulmaya başlandığını belirten Sekmen, "Bu hayal ki, Palandöken'in dünya çapında bir kayak merkezi haline gelmesini sağlamış ve Erzurum sayılı kış turizm merkezleri arasına girmeyi başarmıştır. 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve 2017 EYOF sayesinde bilinirlik düzeyini artıran Palandöken kayak merkezi, ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar, yarışlar ve yarışmalar sayesinde, kış sporlarının merkezi haline de gelmiştir. Tabii yatırımlarımız devam edecek; kış turizmi başta olmak üzere, kültür, tarih, termal, inanç, kongre, fuar, sağlık, yayla ve doğa sporları gibi turizmin bütün çeşitleriyle Erzurum'u dünya vitrinine taşıyacağız. Bunun yanında şehrimize yatırımcı markaların gelmesini de sağlayacağız. Kısacası Erzurum'u turizmin gözbebeği haline getirecek ve turizmi Erzurum'da çok ciddi boyutlarda katma değer üretir hale getireceğiz" dedi.

Öte yandan Erzurum'un Aşkale ilçesinden Palandöken'e yöresel kıyafeti ehramla gelen Mürüvvet Gündüz torunları ile açılışın keyfini çıkardı. Eğlenen gençlere zaman zaman eşlik eden Gündüz, torunlarının üşümemesi için onlara termosta getirdiği çayı verdi. Palandöken'e ilk kez çıktığını belirten Mürüvvet Gündüz, "Gençler çok şanslı. Bizim zamanımızda kar sefa değil, cefaydı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Palandöken kayak merkezinde açılış için toplanan vatandaşlar

-Protokolden detay

-Mehmet Sekmen'in konuşması

-Kar üstü ve snowtrackların kayak merkezinden inmesi

-Led adamların kayak gösterisi

-Meşaleli kayak gösterisi

-Sezon açılışını yapılması

-Ejder 3200 yazısını yakmaları

-Drone ile çekilen meşaleli kayak gösterisi

-Vali Okay Memiş'in konuşması

Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

==============================