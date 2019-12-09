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DHA YURT BÜLTENİ-26

Samsun'a şehit ateşi düştü (3)ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİŞırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon...

09.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:53DHA YURT BÜLTENİ-26

'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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Şehit Kemal Sayar'ın babası Mehmet Sayar'dan detay

Mehmet Sayar'ın feryadı

Kalabalıktan detay

Uçağın gelişi

Cenazenin omuzlarda taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 44 ABJ 178 ve 44 DJ 781 plakalı otomobiller ile 02 AAR 218 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Emre D., Büşra T., Dengir B. ile yaşları 1 ve 2 olan 2 bebek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Otomobilden detay

Araç içerisine sıkışan kadın

Kadının çıkarılması

Sağlık ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Kemal Sayar, Samsun, İdil, Güncel

Kaynak: DHA

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