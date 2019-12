DHA YURT BÜLTENİ-26

Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı

ADIYAMAN'da, dere kenarında bir kadının çığlık atıp, yardım istediği ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. Arama yapan ekipler, herhangi bir şey bulamadı.

Olay akşam saatlerinde Ali Taşı Mahallesi'ndeki Çırçır deresi yakınlarında meydana geldi. Polisi arayan bir kişi dereye yakın yerden bir kadının çığlık atıp yardım istediğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat süren aramada bölgede bir şey bulamadı.

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende 46 gazi ve ailelerine madalyaları İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere protokol üyelerince takdim edildi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli ilçe Sağlık Müdür V. ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, İlçe Spor Müdürü Güven Eker, İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Mal Müdürü Abdurrahim Nurel, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Nazilli Kaymakamı Arısoy, "Öncelikle söylemeliyim ki 'Kıbrıs bizim milli davamızdır.' Türk tarihi şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ile doludur. Kıbrıs Adasında yaşayan soydaşlarımız birçok baskı ve zulümle karşı karşıya kalmışlardı. 15 Temmuz 1974'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını ve canlarını korumak için Barış Harekatı'nı düzenledi. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, sizlerin cesareti, fedakarlığı ve dirayetiyle bu başarı elde edildi. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Buradan tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, kıymetli ailelerini hürmetle selamlıyorum" dedi.

Şehitlik ve gaziliğin büyük bir onur olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan da, "Canları pahasına ülkemizi, milletimizi, soydaşlarımızı korumak için hayatlarını hiçe sayan, devletimize hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. 7'den 70'e her birimiz sizlerle ve sizlerin her zaman yanında olan ailelerinizde gurur duyuyoruz. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs'ta zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gittiniz. Sizler, bu mücadelede tüm benliğinizi ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız. Her birinize teşekkür ediyor, hayatını kaybeden gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorumö diye konuştu.

Nazilli Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Karataş'da Gaziliğin en yüksek bir mertebe olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi ünvanı alan 46 gaziye madalyaları takdim edildi.

Türk Metal Sendikası'ndan 'toplu sözleşme' eylemi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk Metal Sendikası (TMS) üyeleri, toplu sözleşme görüşlerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine eylem yaptı. Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, "Üyelerimizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki bulunan iş yerlerinde toplu sözleşme görüşmelerinde istenilen sonucun çıkmaması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. İşçilerin katıldığı eylemde konuşan Türk-İş Tekirdağ İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, MESS ile aralarındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 7 Ekim'de başladığını belirterek, tüm iyi niyetlerine karşın uzlaşamadıklarını söyledi. Koçak, şöyle konuştu:

"Müzakerelerin 5'inci oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz, yeni hakları konuşalım derken, onlar, kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz, çağdaş çalışma koşulları derken, onlar, esnek çalışma, denkleştirme gibi çağdışı uygulamaları dayattılar. Biz, alın terimizin karşılığı deyince de, onlar, size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu bizim için sözüm bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk, masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi. O sesler, hakkını arayan işçinin, alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metal'cinin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Türk Metal olarak, üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam, diyene kadar mücadele edeceğiz. Tamam diyene kadar direneceğiz."

'ZOR GÜNLER SİZİN İÇİN GEÇİCİDİR AMA BİZİM İÇİN SÜREKLİDİR'

İşverenlerin zor günlerden geçtiğini de belirten Koçak, "Zor günler sizin için geçicidir ama bizim için süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin krizinin geçici, bizimki süreklidir. Ama biliyoruz ki; bu bizim kaderimiz değildir. Bakın, 2 yıl önce yüzyılın sözleşmesini imzalayınca, hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye'nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz; çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz" dedi.

'SÜRECİN KRİTİK AŞAMASINA GİRİYORUZ'

24 Aralık günü genişletilmiş temsilciler meclisinin Ankara'da toplanacağını kaydeden Koçak, "Sürecin kritik bir aşamasına giriyoruz. Bundan sonra hangi yolu izleyeceğimize, yine sizlerle birlikte karar vereceğiz. Bunun için 24 Aralık'ta genişletilmiş temsilciler meclisimizi topluyoruz. Ankara'daki bu toplantıya, MESS kapsamındaki bütün temsilcilerimiz katılacak. Bundan sonra izleyeceğimiz yol haritamıza orada karar vereceğiz. Harekat planımızı orada belirleyeceğiz. Ancak şimdiden hazır olun. Eyleme, direnişe hazır olun. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, Türk Metal'in gücünü göstermeye hazır olun. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok" dedi.

MKE'nin gündeminde 'özelleştirme' yok

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Gündemimizde özelleştirme yok. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale'de gazetecilerle bir araya geldi. Akdere, burada yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde MKE'ye ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Gündemimizde özelleştirme yok. Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. MKE olarak yeni dönemde önemli çalışmalara imza atacağız. Kırıkkale bizim gözbebeğimiz. Buraya çok önemli yatırımlar yapılmış. Odak noktası olarak, MKE kurumu ile savunma sanayisinin gelişimine destek verebilecek bir lokasyona sahip olduğunu gördük. Buradaki hareketimizi şekillendirmeye çalıştık, çalışma arkadaşlarımızla birlikte inanıyorum ki güzel işlere imza atacağız" dedi.

'BÜTÇEMİZ 1 MİLYAR TÜRK LİRASINI GEÇTİ'

Akdere, "MKE kurumu, Türkiye'nin gözbebeğidir. 2019 yılı sonu itibarıyla kurumumuzun bütçesi yaklaşık 1 milyar TL'yi geçmiştir. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Yine buna ek olarak, MKE işçileri tarafından üretilen 21 bin 459 MPT-55 ve 33 bin 14 adet MPT-76 bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) teslim edilmiştir. Bu başarı Kırıkkale'nin, bu başarı MKE işçisinindir. Bilindiği üzere, MKE yerli harp sanayimizin kurucusu konumunda. MKE olarak hep ilkleri yapmışız. Bugün itibarıyla 10 fabrikamız ve 6 bin 852 çalışma arkadaşımız bulunuyor" diye konuştu.

'KURUMUMUZ 4 ANA KOLDAN OLUŞUYOR'

MKE kurumunun 4 ana koldan oluştuğunu kaydeden Akdere, "Bunlardan bir tanesi, silah bünyemizde bulunan silah fabrikalarımız. Burası hem TSK'ya hem de emniyet güçlerimize hizmet vermektedir. Şu an için ihracatımız da mevcuttur. İkinci kolumuz içerisinde ise mühimmat yer alıyor. Üçüncü ana kolda, roket patlayıcı ve kimyasal grubumuz yer almakta. Bunlara ek olarak dördüncü grubumuzda ise makine ve malzeme grubumuz vardır. Yine almış olduğumuz karar doğrultusunda, hurda fabrikamız olarak bilinen yerin ismini, 'geri dönüşüm' olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu bir geri dönüşüm projesi var. Bunun için bizimde atmamız gereken adımlar var. Arkadaşlarımız ile birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. MKE kurumu olarak ürün rafımızı genişleteceğiz, şu an itibarıyla 408 değişik ürün üretiyoruz" dedi.

'ÇIRAKLIK MESLEKİ EĞİTİM'

Akdere, konuşmasında şunları kaydetti:

"Özel bir kurumuz ve bizim kurumun branşlarına göre bir öğretime ihtiyacımız var. Bu konuyu ise çıraklık mesleki eğitim olarak tanımladık. Onun daha modern ve laboratuvarlı düşünüyoruz. Benim genç arkadaşım gelecek, birebir sanki mühimmattaki dolum tesisinde çalışıyormuş gibi bir laboratuvarda çalışacak. Böylelikle biz kurum olarak kalifiye ekip arkadaşımızı daha o günden yetiştireceğiz. Eğitim süreci bittikten sonra onun iş yeri burası olacak. Eğer yüksek eğitimini almak istiyorsa da bu konuda o kişiye destek vereceğiz. Hiç kimsenin önünü kesmeyeceğiz, bizim kaliteli ara elemana ihtiyacımız var."

