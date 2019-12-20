DHA YURT BÜLTENİ - 26

Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de, tartıştıkları babaları A.Ç.'nin kurşunlarına hedef olan kardeşlerden İ.Ç. hayatını kaybetti, H.Ç. ve M.Ç. ise yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan A.Ç., iddiaya göre oğulları İ.Ç., H.Ç. ve M.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası baba A.Ç., üzerindeki tabancayla oğullarına ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden üç kardeş, kanlar içinde kaldı. Yaralı kardeşler, silah seslerini duyanların iharı üzerine olay sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardandan A.Ç.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki polisler

-Olay yeri inceleme ekibi çalışma yaparken

-Bölgeye gelen polis araçları

-Araçlarda inceleme yapan polisler

-Güvenlik şeridi, polis araçları ve motosikletleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ulaşıma kapanan yolda, 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Kozluk Caddesi'nde meydana geldi. Erenler ilçesinden Karapürçek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BH 249 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 ZA 882 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Fatma Genç, Mehmet Aydoğdu, Kamuran Şen ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Genç'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Kazaya karışan otomobillerden birindekilerin Karapürçek'te yakınlarının yapılacağı düğüne gittiği öğrenildi. Kaza sonrası yol ulaşıma kapanırken yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 2 otomobil, diğer sürücüler tarafından itilerek yol kenarına alınınca, ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri detay görüntüleri

-Ambulans yaralı detay

-Diğer yaralının Ambulansla götürülmesi

-Araçların yol kenarına çekilmesi

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/Erenler(Sakarya),

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Marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şehir merkezine inen yaban domuzlarından kurtulmak için ormanlık alana, yollara ve çöp konteyneri kenarlarına atıldığı iddia edilen zehirli yiyecekleri yiyen 3 köpekten ikisi öldü. Kurtarılan 'Paşa' adlı dokuz yaşındaki Sivas Kangalı veterinerde tedaviye alındı. Jandarma, araştırma başlattı.

Marmaris ilçesinin 13 kilometre kırsalındaki Adaköy Mahallesi'nin Aktaş Mevkii'nde akşam saatlerinde 3 köpeğin zehirlendiği yönünde ihbar yapıldı. Mahalleye giden Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Orman içi ve karayolu kenarına bırakıldığı öne sürülen zehirli yiyeceklerden yiyen İngiliz kırması süs köpeği ve Dalmaçya cinsi köpek ölürken, 'Paşa' adlı 9 yaşındaki Sivas Kangalı ise çevredekilerin özel aracıyla veterinere götürüldü. Veterinerde tedavisi yapılan kangalın yediği gıda nedeniyle zehirlendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, çevredeki restoran ve kafeteryalardaki güvenlik kameralarının sahte veya çalışmadığını tespit etti.

'KÖPEKLER ZEHİRLENDİ. KİM VEYA KİMLER NE AMAÇLA ZEHİRLEDİ BİLMİYORUM'

Kurtarılan Sivas Kangalının sahibi Şadi Ercan, "Köpekler zehirlendi. Kim veya kimler ne amaçla zehirledi bilmiyorum. 15 dakika içinde her şey olup bitmiş. Benim kangal köpeği tedavi altında. Ölen iki köpek arkadaşlarımın. Veterinerde tedavi altına alınan kangal köpeğimin zehirlendiği tespit edildi. Çok üzücü bir durum. İlk defa mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

'DOMUZLARI YOK ETMEK İÇİN ATILAN ZEHİRLER HAYVANLARI ÖLDÜRÜYOR'

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu sadece Marmaris'in sorunu değil. Türkiye'nin sorunudur. Bu zehirler nereden alınıyor? Bu zehirler o kadar güçlü ki insan eli değse ölüme neden oluyor. Bu zehir direkt bir köpek veya kedi için atılmış zehirler değildir. Şehir merkezi ve kırsal mahallelere inen domuzlar için ormanlık alanlara, karayolları kenarlarına ve çöp konteyneri yanlarına yiyeceklerle birlikte atılan zehirler var. Bu tür zehirlenme vakaları çok olduğu için yetkili makamlara müracaat ederek zehir satan iki firmanın ve işletmelerin denetlenmelerini istedik. Denetimler eksik, bu zehir satan firmaların kontrol altına alınması gerekiyor. Kaymakamlık bu zehirlenme vakaları ile ilgili zehir nereden alındı ve kimlere satıldı araştırılması gerekmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallerde çok sayıda hayvan ölümü gerçekleşiyor. Şehre inen, ekinlere veya arı kovanlarına zarar verdiği öne sürülen yaban domuzları öldürmek için yasa dışı, ilkel yollarla çözüm bulunuyor. Yaban domuzları şehre iniyor veya zarar veriyorsa yetkililer ile görüşülerek çözüm bulunmalıdır. Atılan zehirler nedeniyle birçok hayvan türü yok oluyor. Bugünde üzücü bir durum yaşandı. İki cins köpek zehirlendi ve öldü. Acil olarak denetimler artırılmalıdır" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),

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Manavgat'ta suç örgütüne operasyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapan jandarma ekipleri, aralarında otel işletmecisi ve mali müşavirlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla birçok kişinin gayrimenkullerine el koydukları şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gözaltı sayısı hakkında açıklama yapmayan yetkililer, operasyonun devam ettiğini, gözaltı sayısının artabileceğini kaydetti.

HABER: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA),

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