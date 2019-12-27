DHA YURT BÜLTENİ - 26

Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü

DİYARBAKIR'da, evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan Deniz K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanda silah sesi duyanların ihbarıyla eve gelen polisler, Deniz K.'yı tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Deniz K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis, kadının ölümünün, intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Hastane

Acil servis

Morg

Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü

BAŞBAĞLAR Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi. Oylupınar'ın bir süredir felç olduğu ve yatarak tedavi gördüğü, ayrıca 2 gündür de bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

26 yıl önce Başbağlar Katliamı'nın faillerini yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Mahallesi 859 sokaktaki evinde saat 23.30 sıralarında fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oylupınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir felç olduğu için yatarak tedavi gördüğü ve 2 gündür bilinci kapalı olduğu öğrenilen Oylupınar'ın ölümünü belediye doktorunun şüpheli bildirmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri Oylupınar'ın evinde inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Oylupınar'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Hakimlerinden olan Feyzi Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Polis otosundan görüntü

-Feyzi Oylupınar'ın evinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki A.G., Ö.G. ve N.R. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobildekilerin çıkarılmasının ardından araç çarpmanın şiddetiyle alev topuna döndü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ(Hatay),

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