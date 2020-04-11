DHA YURT BÜLTENİ - 26

Bodrum 'da lüks villaya kumarhane baskını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lüks villayı kumarhaneye çeviren 2 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Baskında kumar oynayan 10 kişiye idari yaptırım cezası verildi.

Turgutreis mahallesinde jandarma ekiplerine yapılan bir ihbar üzerine Turgutreis sanayi sitesinde bulunan lüks bir villa takibe alındı. İçeriye giren insanları gören jandarma operasyon için düğmeye bastı. Gece saatlerinde yapılan operasyon sonucu lüks villanın tamamen kumarhaneye çevrildiği öğrenildi. Suçüstü yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Lüks villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece idari ceza parası kesilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, Koronavirüs salgınını hiçe sayarak sosyal mesafeyi korumayan 10 kişinin evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye getirilen şahıslar genel,detay

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM(Muğla),

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Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı

BURSA'da, sokağa çıkma yasağına uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, uyarıda bulunan polis ekiplerine sopalarla saldırdı, 5 kişi gözaltına alındı. Yasak nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar ise balkona çıkarak, olayı meraklı gözlerle izledi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Sokak'ta meydana geldi. Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) isimli 5 kişi sokağa çıkma yasağına uymayarak, sokakta futbol oynadı. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, 5 kişiyi eve gitmeleri konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen 5 kişi, polislerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 5 şüpheli, polis ekibine sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise saldıran Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sokaktaki evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.