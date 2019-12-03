DHA YURT BÜLTENİ - 27

Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Deniz B. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile otomobiliyle giderken, tüfekle vuruldu. Deniz B., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, beraberindeki eşi gözaltına alındı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Beraberinde boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. de bulunan Deniz B., 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak araç içinde henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar tarafından vuruldu. Deniz B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durabildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda ağır yaralı halde bulunan Deniz B., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay anında otomobilde olan M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen tüfeğe de el konuldu. Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda saçma izi tespit edildi. Parmak izi incelemesinin ardından otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

'BABANIN LEŞİNİ YERE SERECEĞİM'

Eşinin cesedi Manavgat Devlet Hastanesi morgunda teşhis ettirilen M.B., polise verdiği ilk ifadesinde, Deniz B. ile boşanma aşamasında olduklarını, 2 gün önce evde şiddetli bir tartışma yaşadıklarını ve olayın polise intikal ettiğini anlattı. Deniz B. ile bu sabah yolda karşılaştıklarını ifade eden M.B., kocasının babasını tehdit ettiğini, sonra da kendisini cep telefonundan arayıp, "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediğini öne sürdü. Eşiyle daha önce de kavgaları olduğunu, bu kavgaların da polise intikal ettiğini kaydetti. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Aracın çekiciye yüklenmesi

Morg önünden detay

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Prof. Dr. Çomaklı: FETÖ, Hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ/PDY mensuplarının, İslam dünyasında kaybettiği zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak için sosyal medyadan faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üniversite bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu'nca yapılan analizleri anlatan Çomaklı, "FETÖ, özellikle 'Şükran Günü'nde eleman kazanabilmek, bu dünyaya girebilmek, Hristiyan dünyasında da gelecek 20- 30 seneyi planlamak için adımlar atıyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, senato toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Çomaklı, üniversite bünyesinde kurulan SODİGEM Bilim Kurulu'nun, FETÖ/PDY mensuplarının hareketlerini analiz ettiği sosyal medya mesajları üzerinden yeni bilgiler edindiklerini söyledi. Prof. Dr. Şafak Çomaklı, firari olan ve Amerika'da yaşayan örgüt üyelerinin, Hristiyanların 'Şükran Günü'nü eleman kazanmaya yönelik kullandığını anlattı. Çomaklı, "Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde, millete ve devlete çılgınca saldıran FETÖ, şu anda ülkemiz aleyhinde birçok faaliyet yapıyor. Türkiye'de bulamadığı, kaybettiği ortamı başka yerlerde kazanmaya çalışıyor. Merkezimizin yaptığı çalışmalarda FETÖ'nün İslam dünyasında kaybettiği zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak üzere birtakım faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettik. Bu yaptığımız çalışma Hristiyan alemine de bir uyarı niteliğindedir. Bunlar çünkü Hristiyanları kendilerine hedef seçmişlerdir. İslam dünyasını 40 sene önce kendi çemberlerine alarak, zarar vererek, hareket etmişlerse şu an da aynısını Hristiyan dünyasına yapmak için harekete geçtiler" diye konuştu.

'HRİSTİYAN DÜNYASININ 20-30 SENESİ İÇİN ADIM ATIYORLAR'

Özellikle kasım ayı sonu itibarıyla örgüt mensuplarının, yoğun olarak bulunduğunu belirttiği ABD'deki 'Şükran Günü' etkinliklerine nasıl dahil olduklarını analiz ettiklerini kaydeden Çomaklı, şunları söyledi:

"FETÖ, özellikle 'Şükran Günü'nde eleman kazanabilmek ve bu dünyaya girebilmek, Hristiyan dünyasında da gelecek 20-30 seneyi planlamak için adımlar atıyor. FETÖ mensuplarının yurt dışında 'Şükran Günü'ne ait paylaşımlarında eleman kazanma, terör örgütü faaliyetlerini güzel gösterme çabası ve bu faaliyetlerin Hristiyan aleminde kabul göreceği bazı hesaplardan paylaşımlar yaparak yayılmayı hedefledikleri ortaya çıkmıştır. Gülşah Ç. İsimli FETÖ mensubunun sosyal medyadan 'Şükran Günü'nde nasıl kalp kazanalım' gibi paylaşımları mevcut. Örgütün azılılardan firari Ali Y. bunu değerlendirerek Şükran Günü itibarıyla içselleştirmeye gidiyorlar. Hristiyan alemine girmeye çalışıyorlar. Bu uygulamanın aynısını 40 yıl önce Türkiye'de yaptılar. Şimdi 'Şükran Günü'nde nasıl kalp kazanalım' diyenler, 'Biz gönüllüyüz, hizmet erleriyiz' adı altında yaptılar. Türkiye'de toplumsal destek alması mümkün değil, firari bulundukları ülkelerin manevi değerlerine bir saldırı yaptıklarını çok net bir biçimde SODİGEM olarak ortaya çıkardı."

EBEVEYNLER İÇİN 'OYUNLARA DİKKAT' KİTAPÇIĞI

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi'nin (SODİGEM) Bilim Kurulu, çocukların oynadığı bilgisayar ve cep telefonu oyunlarını incelemeye aldı. Komutlar verip, çocukların ölümüne neden olan 'Mavi Balina' ve 'Momo'nun da aralarında olduğu 7 oyun hakkında ebeveynler için bilgilendirme kitapçılığı hazırlandı. Dijital dünya ve tehlikeleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, yaşanabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla hazırlanan 17 sayfalık 'Ebeveynler için tehlikeli dijital oyunlar' kitapçığında; hangi oyunları kimlerin oynadığı, oyunlardaki komutlar ve ailelerin bu oyunlarla nasıl mücadele etmesi konusunda bilgiler yer alıyor. SODİGEM Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kitapçıkta 'Mavi Balina', 'Momo', 'Mariam', '48 Hours Challenge', '72 Hours Challenge', 'The Aerosol Challenge', 'Fire Challenge', 'Pass-out Challenge' gibi oyunların tehlikeli olduğu, ailelerin bu oyunlara dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, hazırladıkları kitapçık üzerinden Eskişehir'deki tüm lise öğrencilerine eğitim vermek için Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını söyledi. Gelecek yılın Mayıs ayına kadar tüm liselerde öğrencilere sosyal medya meslekleri, sosyal medya hastalıkları, sosyal medya algı yönetimi, dijital oyunlar, mahremiyet, estetik algısı, güvenlik ve medya hukuku konularında eğitim vereceklerini kaydeden Çomaklı, "Anneler, babalar çocuklarını susturmak için ellerine tablet veriyor. Eskiden emzik verirlerdi şimdi tabletlerle susturuyor. Çocukların elinden tablet almak çözüm değil. Bunlarına çözümlerini lise öğrencilerine anlatacağız. Merkezde araştırmacı olarak çalışan personelimiz bu eğitimleri verecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

-Kampüsten detaylar

-Rektörün açıklaması

-FETÖ mensuplarının sosyal medya paylaşımları

-Rektörün açıklaması

-Rektör ve SODİGEM Çalışanları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Dünya Engelliler Günü'nde siyasi parti başkanları tekerlekli sandalye ile sahil bandında gezdi. Tekerlekli sandalye ile rampaları çıkmakta zorlanan parti başkanları, engelli bireylerin neler çektiğini daha iyi anladıklarını belirtti.

Ereğli'de yaşayan engelli yazar Yasin Çiçek, Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin şehir merkezinde neler yaşadıklarını anlatmak üzere etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ partinin il ve ilçe başkanları katıldı. Tekerlekli sandalyelere binen parti yöneticileri, sahil bandında tekerlekli sandalyeleri kullandı. Kaldırımdaki tekerlekli sandalye rampasından çıkarken sorun yaşayan parti yöneticileri, yardım almadan rampadan çıkamadı. Bazı rampalardan inişlerde ise düşme tehlikesi yaşayan yöneticiler, birbirlerine çarparak durabildi. Gezi sonunda açıklamada bulunan parti yöneticileri, engelli bireylerin yaşadıkları sorunları daha iyi anladıklarını ifade etti.

Etkinliği düzenleyen yazar Yasin Çiçek, "Engelliler Günü'nü kutlamıyoruz, farkında oluyoruz. Biz engelli değiliz, özel bireyleriz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tekerlekli sandalye ile hareket etmesi

-Rampadan iniş sırasında düşme tehlikesi yaşaması

-Rampadan çıkamayanlara diğer katılımcıların yardım etmesi

-Rampa inişi sırasında sandalyelerin çarpması

-Parti başkanları ile röp.

-Yasin Çiçek'in açıklaması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Bulvarı'nın ismi 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi.

Marmaris Belediyesi Aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay başkanlığında, belediye toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, 4 gündem maddesinin ikincisi olan Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Bulvarı'nın isminin değiştirilmesi talebi görüşüldü. Geçen ay bir vatandaşın verdiği dilekçenin ilgili komisyon tarafından Belediye Meclisi'nde görüşülmesi için gönderilmesiyle gündeme gelen isim değişikliği için AK Parti, CHP, MHP, DSP ve bağımsız meclis üyeleri oylama öncesi farklı isim önerilerinde bulundu. 30 dakika süren isim belirleme görüşmeleri sonucunda 'Bülent Ecevit Bulvarı' ismi belirlendi. İsim değişikliği oylamaya sunuldu. 16 CHP, 1 DSP, 2 MHP ve 1 bağımsız meclis üyesi, 'Kenan Evren Bulvarı'nın isminin 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirilmesine 'Evet' oyu verdi. AK Partili 5 meclis üyesi ise çekimser kaldı. Tek 'hayır' oyu ise AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karadinç'den geldi. 26 meclis üyesinin 20'sinin 'evet' oyu ile caddenin yeni ismi 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi.

MHP'li Belediye Meclis Üyesi Naci Alkan, "İşkence ve darbeyi hatırlatan bu adların Marmaris sokaklarından silinerek daha modern, tarihe ışık tutmuş ve aydın insanların isimleri verilmelidir. Bu ismi duydukça ve gördükçe benim gibi birçok kişi huzursuz oluyor" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay da "Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan, aydınlık, çağdaş ve dürüst kimliği ile tanıdığımız devlet büyüğünün ismi olması gurur verici. Rahmetli Ecevit aynı zamanda darbe mağdurudur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kenan Evren Bulvarı tabelasından görüntü

-Marmaris Belediyesi Meclisi Toplantısı'nda 'Kenan Evren Bulvarı' isminin değiştirilmesi için yapılan görüşmedeng örüntü

-Oylamadan görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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