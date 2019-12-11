DHA YURT BÜLTENİ-27

Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa'da, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medyadan propagandalarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG şüphelisi 8 kişi, 'terör örğütü üyesi ve propagandası' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şubeden çıkarılan şüpheliler

Adliyeye sevk edilen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Adapazarı'nda, annesiyle birlikte yolculuk yapan 4 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes alamadığı fark eden dolmuş sürücüsü, çocuğu hastaneye yetiştirdi. Güzergahını değiştirip, kırmızı ışıkta geçen, ters şeritte ilerleyen dolmuş şoförü Samet Sarı, "İnsanlık namına yaptım" dedi.

Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, öğle saatlerinde Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra müşteri indirmek için durağa yanaşan sürücü, boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuğun nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, çocuğun hayatını kurtardı.

"AMACIM BİR AN ÖNCE HASTANEYE GİTMEKTİ"

Güneşler – Serdivan hattında yolcu taşıyan Samet Sarı'nın bu hareketi büyük beğeni topladı. Samet Sarı 5 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını belirterek, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada aynadan çocuğu fark ettim. Çocuk kitlenmiş kalmıştı. Sert değil de yumuşak olan şekerlerden kaçmıştı boğazına. Kadında telefonla konuştuğu için fark etmemiş durumu. Ben yolcuları indirdikten sonra aralardan kırmızı ışık ve ters şeritlere girerek amacım sadece bir an önce hastaneye gitmekti. Hastanenin önünde ambulans personeli vardı zaten, hastanenin önünde onlar aldı hemen çocuğu" dedi.

HERKES YOL VERDİ

Küçük çocuğun hayatını kurtarmak için güzergahını değiştiren Samet Sarı, "Güzergahımdan çıktım direk hastaneye sürdüm aracı. Bizim görevimiz bu, aileyle irtibatta kalmadım ama çocuğun durumu iyi onu biliyorum. Bu durumla karşılaşanlar paniğe kapılmasınlar. Normalde ilk yardım eğitimi olan biri sert şekeri çıkartabilir ama yapışkan şeker olduğu için müdahale etmeden çocuğu hastaneye götürmek istedim. Şehrimizin duyarlı insanları da ışıklarda hep bize yol verdiler. Buradan ebeveynlere sesleniyorum, bu tarz şeker ve boncuk gibi şeylerden çocuklarını korusunlar. Ben bunu meşhur olmak için değil insanlık namına yaptım. Bu tarz olaylar herkesin başına gelebilir, insanlar dörtlüsü yanan araçlara yol versin. Polis bile ters şeride girdim diye 'Ne yapıyorsun?' dedi bana, bende ona selektör yaparak çekilmesini söyledim" diye konuştu.

Durakta yönetici olarak görev yapan Halim Serbest güzergahını değiştiren sürücü Samet Sarı'nın yaptığı hareketi tüm sürücülerin yapacağını belirterek, "Kimin başına gelse ilk başta şaşkınlık yaşar ama tek odak noktamız olarak bunu yapacaklarına eminim. İnsanlık olarak yapılması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Röportajlar

HABER-KAMERA: Güven KAYA/ADAPAZARI(Sakarya),

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Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (4)

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış nedeniyle 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Antalya'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki merkezde toplanan ekipler olası su baskınlarına müdahale etmek için su tahliye pompaları, tahliye botu, vidanjör ve iş makinelerini hazır hale getirdi. Görevli tüm personele yağmur, çizme ve baret dağıtıldı. Ekipler, 'kırmızı kod' uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00'ye kadar teyakkuzda bekleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerin

Araçlar

Yağmurdan görüntü

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)

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Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı (2)

TUTUKLANDI

Bolu'da, sokak ortasında dini nikahlı eşi Sevgi Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açan Recai Bozkurt tutuklandı.

BOLU - DHA

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'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracına aldığı F.A.'yı darp ederek aracından atan ve gözaltına alınırken basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" diyen Abdülsamet E.' nin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl'de 4 gün önce meydana gelen olayda Abdülsamet E. (34), otomobiliyle giderken, kaldırımda gördüğü F.A.'yı, zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da aracı kenara çeken Abdülsamet E., F.A.'yı önce darbetti ardından da araçtan attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A. tedavi altına alındı. Çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri şüpheli Abdülsamet E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye seck edilen şüpheli Abdülsamet E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri çelişkili ifadelerinden şüphelendikleri Abdülsamet E.'nin evine bu akşam operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve payp adı verilen uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli Abdülsamet E. yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-Zanlının sağlık kontrolüne çıkışı

-Uyuşturucu satanları vurmaya geldim demesi

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),