DHA YURT BÜLTENİ - 28

Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Araklı ilçesi taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 8 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu ilçenin Yoncalı mevkiinde arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylce sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 7 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Haber: TRABZON,

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KIZILCAHAMAM'DA BİR SAATLİK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, pek çok yerde su baskını ve taşkına neden oldu.

Kızılcahamam'da, dün bir saat aralıksız yağan şiddetli yağmur ve dolu maddi zarara neden oldu. Taşan dere yatakları, önüne kattığı her şeyi sürüklerken, pek çok ev, ahır ve kümeste de su baskını oldu. Eğerlikuzören Mahallesi'nde Seyit Akbaş'a ait 150 tavuk sele kapılarak öldü. Semeler Mahallesi'nde ise sele kapılarak 300 metre sürüklenen 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Selden zarar gören alanlar

Taşan dere yatağı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDEMİR/ KIZILCAHMAM(Ankara),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SELDEN ETKİLENEN MEVSİMLİK İŞÇİLER, ÇADIRLARA YERLEŞTİRİLDİ



KAYSERİ'de, şiddetli sağanak yağmur nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar oluşan sel suları altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı, kalacak yeri olmayan aileleri kurduğu çadırlara yerleştirerek, giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin kaldığı çadırlar, yağışın ardından oluşan sel suları altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dışarında kalan 11 aileyi kurduğu çadırlara yerleştirdi. Kendilerine yardım eden kurtarma ekiplerine teşekkür eden mevsimlik işçiler, birden yağmur yağmaya başlayınca çadırlarının sular altında kaldığını belirterek, kurulan çadırlara yerleştirildiklerini söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız, "Son günlerde şehrimizde sağanak yağışlar oldu. Buradaki konargöçer vatandaşlarımız yağmurdan dolayı mağdur olmuşlar. Bu vatandaşlarımız çadırlarını çukur bir yere kurdukları için anında çadırlarını su basmış. Sonrasında ekiplerimizle birlikte harekete geçtik. Hem çadırlar kuruldu hem de vatandaşlarımıza yiyecek yardımında bulunduk. Şuan 67 kişi burada çadırlarımızda kalacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çadırlardan görüntü

-Mevsimlik işçiler ile röportaj

-Osman Atsız ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BEŞİNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN SURİYELİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde cam silerken bir apartmanın 5'inci kat penceresinden düşen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud Dabbe ağır yaralandı.

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu sokakta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Suriye uyruklu Mahmud Dabbe, iddiaya göre oturma odasının camını silerken, bir ande dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten birinci katın balkonuna düşen Dabbe ağır yaralandı.

Yaralı çocuk ailesinin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tartıştığı kuzenini öldürdü



KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak üzerinde meydana geldi. İlkan Türkmenoğlu, iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı halasının oğlu Hüseyin S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S., belindeki tabancasını çıkararak kuzenine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay sonrası polise teslim olan Hüseyin S. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,

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