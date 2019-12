DHA YURT BÜLTENİ - 28

Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (2)

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Eşi Deniz B.'yi öldürmek suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.B. (24) sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üzerinde 'Bye, see you later' yazılı bir tişört bulunan M.B. hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye hareket etti. Polisin güçlükle araca bindirdiği M.B., merkeze götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

Manavgat Devlet Hastanesi acil servisinin dış görünüşü

M.B.'nin dışarı çıkarılması

M.B.'nin hakaret etmesi (küfürlü)

M.B.'nin binmemekte direndiği otomobile güçlükle bindirilmesi

Olay yerinden otomobilin görüntüsü

Yıkık duvarın görüntüsü

Otomobilin çekiciye bindirlmesi

Morgdan görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

==================================

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü

Denizli'nin Honaz ilçesinde taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. O anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. Büyük bir toz bulutu oluşturarak dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede korku yarattı. Devasa kayanın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinin futbol sahasının ortasında duran kaya parçasının kaldırılması için bekleyişi sürüyor.

'VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK'

Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe, mahalle olarak facianın eşiğinden döndüklerini belirterek, "Taş ocağı açıldığından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahalle sakinleri korku ve panik içerisinde. Yaklaşık 150- 200 ton ağırlığında olan kaya parçası sahanın içerisine düştü. 25 metre daha gitseydi mahallenin içine girecekti. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok. Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, olay sırasında çok korktuklarını belirterek, "Mahalle olarak diken üstünde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamaz oldu. Tedirginiz, korku içerisinde yaşıyoruz. Her an bir kaya parçası mahalleye gelip evlerimizi yıkmasından endişeleniyoruz" diye konuştu. Mustafa Yılmaz ise kopan kaya parçasının evinin 25 metre yakınına düştüğünü söyledi. Yılmaz, mahalle olarak yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

-------------

Dev kaya parçasından detaylar

Mahalleden detay görüntü

Mahalle sakinlerinden görüntü

Muhtar Murat Efe ile röp.

Mahalle sakinleriyle röp.

HABER-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==================================

Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı

Düzce'de, 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun evindeki televizyon aniden alev aldı. Yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen Kocaoğlu, komşuları tarafından kurtarıldı.

Düzce Dedeler Mahallesi 5291 Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu, öğle saatlerinde seyrettiği televizyonun alev almasıyla korku dolu anlar yaşadı. Yaşlı kadın yangına müdahale etmek isteyince dumandan etkilendi. Dumanları görerek eve giren komşuları Cemile Kocaoğlu'nu dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Cemile Kocaoğlu'na müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cemile Kocaoğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaşlı kadına müdahale görüntüsü

-Yaşlı kadının ambulansa götürülürken görüntüsü

-Evin içinden görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=========================

CHP heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde rahatsızlanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP heyetindeki Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu gördüklerini söyledi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanmasının ardından dün Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde götürülerek kontrolden geçirildi. Akşam saatlerinde yeniden cezaevine götürülen Demirtaş'ı bugün Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'dan oluşan CHP heyeti, cezaevinde ziyaret etti.

Demirtaş'ı ziyaretin ardından Ağbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada. Demirtaş'ı kamuoyuna yansıyan sağlık sorunlarıyla ilgili partilerinin görevlendirmesiyle ziyaret ettiklerini söyledi. Ağbaba, şöyle dedi:

"Öncelikle Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu gördük. Sayın Demirtaş geçtiğimiz salı günü sabah doğru bir sağlık sorunu yaşıyor. Sabaha doğru nefesi kesilip bayılıyor. Birlikte kaldığı Abdullah bey (Zeydan) tarafından doktora haber verilmesi neticesinde ambulansa götürülüp sağlık kontrolü yapılıyor. Burada ise cezaevi yönetimi hastaneye sevk edilmesini istiyor. Öncelikle şunu söyleyelim, sayın Demirtaş Edirne'deki cezaevi yönetimiyle ilgili bir şikayeti yok, onların bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor. Birkaç gün geçiyor ve bu sefer avukatı aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapıyor. Aslında bu durumu kamuoyuyla paylaşmayacağını ancak 4 -5 gün geçince paylaştığını söylüyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bir ihmali olduğunu düşünüyor. Sayın Selahattin Demirtaş böyle bir rahatsızlığı 20 yıldan beri çektiğini söylüyor. Kalp rahatsızlığı ve nefes kesilmesinin 20 yılda, 20 kez olduğunu ancak 3 yıldan beri cezaevinde 20'nin üzerinde yaşadığını, yani 20 yılda yaşamış olduğu şeyi 3 yılda daha fazla yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla cezaevi koşullarının da etkisi olduğunu söylemek mümkün."

Ağbaba, Demirtaş'ın sorunun sadece kendisiyle ilgili bir mesele olmadığını, mahpusların ciddi sağlık problemlerinin olduğunu söylediğini ifade ederek, "Maalesef gündeme gelmediği için yüzlerce insanın cezaevinden ölüsünün çıktığını söylüyor. Bu konunun gündeme gelecekse tüm mahkumların gündeme getirilmesi gerektiğin düşünüyor. Ayrıca burada sayın Demirtaş eğer kendisine bir şey olursa, ölüm olması halinde bunun sorumlusunun da kendisini buraya atanlar olduğunu söylüyor. Maalesef sayın Demirtaş bir zorlama hukukla burada bulunmaktadır. Kendisi dün sağlık kontrolünden geçiyor, kalp, nöroloji ve gastroya gidiyor ve hastalığıyla ilgili bir şikayeti olmadığını söylemek mümkün. Burada tabi Türkiye'de, CHP Cezaevi Komisyonu olarak yazdığımız raporlar var. Maalesef hasta, mahpus meselesi cezaevlerinin en önemli meselesi. İnsanlar kolay kolay sevke çıkamıyor. Bunun tekrar söylüyorum, sorumlusu buradaki cezaevi değil, sorumlusu bakanlıktır, her şeyi planlayan kişidir. Temel bir mesele, insanlar hem sevk problemi yaşıyor hem temel sağlık haklarından faydalanamıyor" dedi.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bizim burada söyleyeceğimiz son söz; aslında hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Eğer Türkiye'yi yönetenler anayasanın 10'uncu maddesine uyarlarsa Türkiye'de temel olarak sorun çözülür. Biz zorlama hukukla içeride tutulan, tamamen hukuksuz bir şekilde içeride tutulan bir yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz. Maalesef yargı siyasetin emrine girmiştir. Bu düzenin son bulmasını istiyoruz. Siyasi kararlarla içeride tutulanların da bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Parti olarak bütün cezaevinde yatan insanların sağlık konusundaki sorunlarının takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz. Selahattin Demirtaş'ın problemi ciddi. Eğer bir tedbir alınmazsa hayati riskinin olduğunu da doktor olan arkadaşımız sayın Bayram Yılmazkaya da ifade etti. Selahattin Demirtaş'ın, bundan sonra eğer böyle bir şey olursa, örneğin bir dil kayması olsaydı belki bugün çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktık. Selahattin Demirtaş, 'Ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım' diyor. 'Böyle bir şeyi kendime zül sayarım' diyor. Onu da buradan belirtmek istiyorum."

Görüntü Dökümü

------------

-CHP heyetinin gelişi

-Ağbaba'nın açıklama yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

=============================

İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

Sivas'ta, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan T.G., polis ve yakınlarının çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. Meraklılar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.G., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı. Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve olay yerine çağrılan yakınları, T.G.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. İntihar girişimi sırasında caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Ekipler ve yakınlarının yaklaşık 1 saat süren çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen T.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

-Çatıdaki kişinin görüntüsü

-Polis ve yakınlarının ikna çabası

-Caddede oluşan yoğunluk

-Meraklıların cep telefonu ile kayıt yapması

-İndirilip götürülmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

================================