DHA YURT BÜLTENİ-28

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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIUludağ'da, geçtiğimiz pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

04.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:39DHA YURT BÜLTENİ-28

'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (6)

KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uludağ'da, geçtiğimiz pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. 3 gündür alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın, zirve yürüyüşüne çıkmadan öncdeki görüntüleri, Uludağ 1.Oteller Bölgesi'nde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 arkadaşın, sırt çantaları ve ekipmanlarıyla yürüdükleri görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

'nin Keşan ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve otomobili İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte yarın sabah arama çalışmalarını devam ettirecekleri bildirildi.

Öte yandan kanaldaki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ordu  Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

Müslim SARIYAR/ORDU,

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Sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon: 8 gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çetenin Uzunköprü ve Muğla'daki üreticilerden, 3 milyon TL sebze-meyve alıp, parasını ödemediğini, sattıkları ürünlerden elde edilen parayla da tefecilik yaptığını belirledi. Jandarma, çete üyeleri ile adreslerini tespit edip, 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 8 çete üyesi yakalanarak, gözaltına aldı. Çetenin, para verdikleri kişilerden alacaklarını tehdit ya da şiddet kullanarak, tahsil ettikleri de belirlendi.

Operasyon kapsamında 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 15 mermi, 10 boş senet, 6 alacak- verecek çizelgesi, 3 milyon lira değerinde 5 çek, 8 senet ve 45 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Operasyonun drone görüntüsü

-Ekiplerin intikali

-Önlem alan jandarma ekipleri

-Şüphelilerin jandarmadan çıkışları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),



Edirne, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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