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DHA YURT BÜLTENİ - 29

Sokağa çıkma yasağını duyan Kırıkhanlılar alışverişe koştuHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 31 kentte sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçedeki birçok vatandaş alışveriş etmek için sokaklara akın etti.

11.04.2020 02:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:58
DHA YURT BÜLTENİ - 29

Sokağa çıkma yasağını duyan Kırıkhanlılar alışverişe koştu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 31 kentte sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçedeki birçok vatandaş alışveriş etmek için sokaklara akın etti.

İçişleri bakanlığının 31 kentte 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmasının ardından ilçedeki birçok vatandaş market, fırın ve manavların önünde alışveriş için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafenin uyulmadığı anlarda vatandaşlar alışveriş yapmak için birbiri ile yarıştı. Ayrıca ilçe içi trafikte de yer yer tıkanmaların yaşandığı görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkhan, Güncel
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