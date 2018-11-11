Dha Yurt Bülteni-3

11 Kasım 2018 Pazar 10:53



11 Kasım 2018 Pazar 10:53

1)ŞEHİT ASKERLER VAN'DAN UĞURLANDIHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan 7 askerden 3'ü için Van'da tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. Hakkari'den helikopterle dün Van'a getirilen askerlerden otopsileri biten Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26), Topçu Erler İbrahim Özkur(20) ve Memduh Çelik(20)'in cenazeleri Van Asker Hastanesi'nden alınarak ambulansla törenin yapılacağı Van Jandarma Filo Komutanlığı'na getirildi. Buradaki askeri törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Aşayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, kurum amirleri ile Muş nüfusuna kayıtlı şehit asker İbrahim Özkur'un yakınları katıldı. Şehidin bir kadın yakını da giydiği asker üniforması ile töreni izledi.Cenazeler tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra da şehit cenazeleri bir süre omuzlarda taşındı. Topçu Er İbrahim Özkur helikopterle memleketi Muş'a, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş uçakla memleketi Konya, Topçu Er Memduh Çelikleri de yine uçakla memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı. Diğer şehit askerlerin de otopsilerinin ardından cenazelerini memleketlerine gönderileceği belirtildi.TÖREN CANLI YAYINLANDIAKTÜEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA=====================================================2)HAYATİ YAZICI KAZA GEÇİRDİ, SOL ELİ ALÇIYA ALINDIAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.'Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, dün, beraberinde Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile birlikte kentteki yatırımları yerinde incelemek üzere Derepazarı ilçesine gitti. Yazıcı ve beraberindekileri taşıyan 53 AK 001 plakalı makam aracının şoförü, Karadeniz Sahil Yolu'nda aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sert fren yaptı. Bu sırada Yazıcı, eli ön koltuğa çarparak yaralandı. Rize Devlet Hastanesi'ne götürülen Yazıcı'nın çıkan sol el orta parmağı alçıya alındı.Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra programlarına devam etti. Göreve yeni atanan Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret eden heyet, başarılar diledi, projeler hakkında bilgi aldı.FOTOGRAFLARYENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORRİZE, -===================================================3)TARİHİ KONAK, OSMANLI EV YAŞAMINI ANLATAN MÜZE OLDUBURSA'da 19'uncu yüzyılda Hasan Eşref Efendi tarafından yaptırılan ve ölümünün ardından yıllarca harabe durumda kalan konak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Osmanlı ev yaşamını anlatan Yaşam Kültürü Müzesi oldu.Bursa'da 19'uncu yüzyılda deri tabakhaneleri olan ve Bursa'ya ilk trikotaj makinelerini getiren Hasan Eşref Efendinin ailesi için yaptırdığı konak, sahiplerinin vefatı sonrası yıllarca metruk halde kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan konak aslına uygun şekilde restore edildi. Restorasyonunun ardından 200 yıllık konak 'Bursa Yaşam Kültürü Müzesi' olarak Osmanlı dönemine ait değerlerin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kapılarını ziyaretçilerine açtı. Konak, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu."SÜNNETTEN KIZ ALMAYA, HAMAMDAN ÇEYİZE"Müzenin geçmiş dönemlerin yaşam tarzları ve geleneklerini yansıtan unsurlara sahip olduğunu ve gerçekleştirilen etkinliklerle yaşayan bir mekan olduğunu belirten Müze Müdürü Goncagül Meriç, "Müzede sünnet geleneğinden tutun da hamam geleneğine, çeyiz geleneğine, kız almaya kadar birçok konu işlendi. Konak ortada olan bir sofa ve sofaya açılan odalardan mevcut. Sofa denen mekan bir mimari mekan olsa da, aslında sosyal bir yaşam alanı. Hatta Anadolu'da bu kısma 'hayat' da denirdi. Yapımız, müzenin ötesinde, yaşayan bir mekan olduğu için burada etkinlikler de yapılıyor. Müzemize gelen okul grupları, yaratıcı drama tekniğiyle gezmekte, masallar canlandırılmaktadır. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları da bu müzede hayat bulmaktadır" dedi."TURİSTLERİN İLGİSİ YOĞUN"Müzede bulunan koleksiyonlar sayesinde ziyaretçilerinin zamanda yolculuk yaptıklarını belirten Meriç, "Ziyaretçilerimiz 200 yıl önce insanların nerede yemek yediğini, nerede yıkandığını, insanları nerede ağırladığını detaylı şekilde görme imkanı buluyor. Müzedeki orijinal objelerle adeta geçmişe yolculuk yapabiliyor. Bu nedenle müzemize yurt içinden ve yurt dışından oldukça yoğun ilgi var. Müzemiz geçmişe bir yolculuk yapmak isteyenleri bekliyor" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:------------------------Konaktan ve tarihi objelerden detaylar-Heykellerden detaylar-Müze Müdürüyle röportajSüre: 4.08 Boyut: 462 MBHaber: Enver Fatih TIKIR Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,=====================================================4)KEPÇEYLE ASIRLIK 7 MEZARDA DEFİNE KAZISI TEPKİSİAYDIN'ın Çine ilçesindeki bir mezarlığa dadanan kişi ya da kişiler, iddiaya göre, define aramak için kepçeyle eski kabirlerde kazı yaptı. 200 yılı aşkın 7 mezar kazıldı. Vatandaşlar, ölülere saygısızlık yapıldığını belirterek, kazıyı kim yaptıysa yakalanıp, cezasını çekmesini istedi. Çine merkezine 10 kilometre mesafedeki 400 nüfuslu kırsal Kabataş Mahallesi'ndeki Kabataş Mezarlığı'na, son günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dadandı. Yeni mezarların da bulunduğu kabristandaki 200 yılı aşkın 7 eski mezar, kepçeyle kazıldı. Geriye ne mezar, ne de ölmüş kişilerin kemikleri kaldı. Atalarının kabirlerinin kazıldığını görenler, tepki gösterdi. Durumdan haberdar olan jandarma ekipleri ise mezarları kimin kazdığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.'ANTİK KENTTE YAKIN DİYE KAZIYORLAR'Mezar sahiplerinden mahalle sakini 89 yaşındaki Ethem Acar, bazı köylülerin durum karşısında duyarsız kaldığını belirterek, "Bu mezarlarda para olmaz. Burada, Anadolu'nun fethinden sonra Türk soylarından gelen atalarımız var. Osmanlı döneminden kalan çok eski bir mezarlık burası. Burada yeni mezarlar da var. Annemiz, babamız ve gelecek kuşaktakilerin de mezarları olacak. Burada hazine olmaz. En büyük hazine, bizim atalarımızın buradaki varlığıdır" dedi. Mezarların kazıldığını görünce şok olduğunu belirten Acar, "Sonuna kadar bu işin peşinde olacağım. Bu mezarlar kepçeyle kazılmış. Bu kepçe kazarken, bu ovada bunu herkesin gördüğünü biliyorum. Bu kazıyı yapanlar, kötü gruplar olduğu için herkes çekiniyor. Alabanda Antik Kenti'nin buraya yakın olmasından dolayı, buraları kazıyorlar. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 7 eski mezar defineciler tarafından kazıldı" dedi.Atalarının mezarlarının kazılmasına tepki gösterenlerden Ethem Acar'ın amcasının oğlu 63 yaşındaki Mehmet Salih Acar ise "Bu mezarları kazmaya utanmıyorlar. Çok rahatsızım bu işten. Bizim ailemize ait mezarlar çöküyor" diye konuştu.'İLK KEZ BAŞIMIZA GELİYOR'Kabataş Mahalle Muhtarı Zeki Akbay ise "Bu zamana gelinceye kadar hiçbir mezarımız bu şekilde kazılmamıştı. Tarihimizde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Jandarmaya 5 gün önce konuyla ilgili şikayette bulunduk. Sürekli bölgede devriye geziyorlar. Bu mezarlarda define falan olmaz, boşuna kazıyorlar. Diyecek bir söz bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede bu tarihi mezarları bu hale getirenler bulunur. Bizler de işin takipçisiyiz" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Kazılan eski mezarlardan görüntüMezarlıktan görüntüKabataş Mahallesi genel ve girişten görüntüEthem Acar ve Mehmet Salih Acar ile röp.Genel ve Detay görüntü(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,